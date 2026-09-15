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Les meilleurs paris pour Elche vs Real Madrid

Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,37 sur Winamax

sur Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

sur Buteur à tout moment - Vinícius Júnior à la cote de 2,00 surWinamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Elche 1-3 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Elche - Buonanotte ; Real Madrid - Vinícius Jr, Mbappé x2

Elche cherche toujours ses trois premiers points de la saison 2026/27 de Liga. Une réception du Real Madrid en milieu de semaine ne devrait pas arranger les affaires des Illicitanos.

Martin Anselmi n'a récolté que deux points sur quinze possibles depuis le début de la campagne. Anselmi a pris les rênes de l'équipe après le départ d'Eder Sarabia. Un court match nul 1-1 face à l'Athletic Bilbao samedi a permis de doubler le total de points de la saison.

Les locaux doivent progresser défensivement, eux qui encaissent en moyenne 2,6 buts par match cette saison. Ils ont déjà été corrigés par le Barça et se sont inclinés face à une Real Sociedad réduite à dix, devant leur propre public.

De son côté, le Real occupe la deuxième place, à trois points du rival Barcelone pour le titre. Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 à domicile contre Rayo Vallecano ce week-end. Le Français ne montre aucun signe de ralentissement depuis son retour de la Coupe du monde, avec déjà six buts inscrits en Liga.

La seule défaite de José Mourinho depuis son retour aux commandes du club est survenue à l'extérieur, à Betis. Il sera déterminé à réparer cet accroc et à renouer avec la victoire en beauté. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio et Rodrygo sont tous absents sur blessure. Mourinho pourrait aussi garder un œil sur le derby madrilène de dimanche, ce qui pourrait influencer la composition de son équipe en milieu de semaine.

Les effectifs probables pour Elche vs Real Madrid

Composition attendue d'Elche : Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morente, Morcillo, Villar, Valera, Buonanotte, Fer Niño

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Une victoire limpide pour le Real, mais Elche devrait marquer

Le Real Madrid reste invaincu lors de ses 17 dernières confrontations en championnat face à Elche. Cette statistique constitue une base solide pour miser sur la victoire des visiteurs.

Elche a marqué lors de quatre de ses six derniers matchs à domicile contre le Real Madrid. Les Illicitanos avaient d'ailleurs trouvé le chemin des filets à deux reprises face à la Real Sociedad le mois dernier. Les hommes de Mourinho ont par ailleurs encaissé lors de chacun de leurs déplacements cette saison.

La charnière centrale du Real a été régulièrement remaniée en raison des blessures de Militão et Mendy. Elche a encaissé lors de ses cinq matchs de championnat. Miser sur une victoire à l'extérieur assortie de buts des deux côtés, pour une probabilité implicite de 42,2 %, semble généreux.

Pronostic 1 Elche vs Real Madrid : Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 2,37 surWinamax

Une défense poreuse face à une attaque impitoyable

Elche a encaissé 2,6 buts par match cette saison. Le Barça en avait passé cinq sur cette pelouse le mois dernier. Le Real Madrid a largement les moyens d'infliger des dégâts similaires.

La Real Sociedad en avait ajouté trois de plus lors d'une récente victoire 3-2. Elche n'a pas réussi à garder sa cage inviolée une seule fois cette saison.

On peut dire que le Real marque à volonté sous les ordres de Mourinho, et Mbappé traverse une excellente période. Les Madrilènes ont inscrit quatre buts à trois reprises, contre Rayo Vallecano, la Real Sociedad et Málaga. La précédente confrontation à ce stade avait déjà produit quatre buts lors d'un match nul 2-2. Le risque vient du récent match nul 1-1 d'Elche face à l'Athletic Club, où la défense s'est resserrée. Cela reste toutefois un pari solide.

Pronostic 2 Elche vs Real Madrid : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,80 surWinamax

Vinícius est en droit d'espérer un but

Vinícius Júnior n'a marqué qu'une seule fois pour 2,29 xG en Liga cette saison. Cet écart évoque une correction statistique plutôt qu'un déclin de niveau.

Le Brésilien était titulaire lors de la victoire 4-1 contre Rayo Vallecano samedi. Vinícius a également reçu une nomination au Ballon d'Or cette année. Mourinho continue de l'utiliser sur le côté gauche de son attaque à trois. Elche a encaissé 13 buts en cinq matchs de championnat. Ses latéraux ont été mis à mal à plusieurs reprises dans les zones excentrées.

Le risque est que ce soit Mbappé qui se charge des occasions et des penaltys. Néanmoins, une probabilité implicite de 50 % reste une cote raisonnable pour miser sur la correction statistique d'un joueur de ce calibre.

Pronostic 3 Elche vs Real Madrid : Buteur à tout moment - Vinícius Júnior à la cote de 2,00 surWinamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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