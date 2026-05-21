Pronostic Crystal Palace vs Arsenal 24/05/2026 : les Gunners veulent finir en beauté

Nous misons sur une victoire des Gunners, déterminés à maintenir leur dynamique positive avant leur grande finale de Ligue des champions.

Les meilleurs paris pour Crystal Palace vs Arsenal

Victoire d'Arsenal à une cote de 1,76 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,52 sur Winamax

Viktor Gyökeres buteur au cours du match à une cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Crystal Palace 1-3 Arsenal

Pronostic des buteurs : Crystal Palace – Jean-Philippe Mateta ; Arsenal – Viktor Gyökeres, Declan Rice, Bukayo Saka

Crystal Palace a d'autres chats à fouetter que de jeter toutes ses forces dans ce dernier match de Premier League. Les Eagles ont effectivement les yeux rivés sur la finale de la Ligue Conférence, alors que l'ère Oliver Glasner touche à sa fin à Selhurst Park. Sans victoire en championnat depuis six rencontres, les Londoniens ne prendront aucun risque inutile avant d'affronter le Rayo Vallecano.

De leur côté, les joueurs d'Arsenal savourent pleinement leur nouveau statut de champions d'Angleterre. Si la victoire n'est plus un impératif comptable pour cette ultime journée, les hommes de Mikel Arteta tiendront à garder le rythme avant de disputer la finale de la Ligue des champions. Libérés de toute pression, les Gunners pourraient bien s'avérer redoutables.

Les effectifs probables pour Crystal Palace vs Arsenal

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Canvot, Lacroix, Sosa, Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Ødegaard, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Les Gunners pour finir la saison en fanfare

Bien qu'ils aient déjà validé leur titre de champion de Premier League et que ce match n'ait aucun enjeu au classement, Arsenal visera les trois points. Les hommes de Mikel Arteta ont fait preuve d'un grand pragmatisme tout au long de cette campagne 2025/2026 couronnée de succès. Libérés de l'enjeu, ils vont enfin pouvoir jouer libérés et mettre de l'intensité. À l'approche de leur choc capital face au Paris Saint-Germain, préserver leur dynamique de victoire est essentiel.

Du côté de Crystal Palace, Oliver Glasner pourrait se passer de Chris Richards et Chadi Riad, légèrement touchés contre Brentford, afin de les préserver pour leur propre finale européenne. Les Gunners devraient quant à eux faire tourner leur effectif, mais la profondeur de banc du club londonien reste impressionnante. Un succès à l'extérieur semble être l'issue la plus logique.

Les Eagles traversent une passe difficile et restent sur un match nul 2-2 face à Brentford. À l'inverse, les protégés d'Arteta ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. En pleine possession de leurs moyens, les champions en titre feront tout pour étirer leur série d'invincibilité.

Pronostic 1 Crystal Palace vs Arsenal : Victoire d'Arsenal à une cote de 1,76 sur Winamax

Un match ouvert et sans pression

Même si cette rencontre n’aura aucun impact sur le classement final, ce contexte décontracté pourrait en réalité rendre le match d’autant plus spectaculaire.

Toutefois, le turn-over attendu au sein du onze de départ d'Arsenal pourrait fragiliser leur arrière-garde. De son côté, Palace a inscrit six buts lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, prouvant que son secteur offensif reste une réelle menace.

Puisque aucune des deux équipes n’a de points à aller chercher, on peut s’attendre à une partie très ouverte à Selhurst Park, où les joueurs auront la liberté de s'exprimer pleinement. De plus, à l'approche de leurs finales européennes respectives, le match ne devrait pas donner lieu à un engagement physique excessif. Nous nous attendons à des occasions de part et d'autre, ce qui devrait offrir un spectacle très divertissant pour les amateurs de football.

Pronostic 2 Crystal Palace vs Arsenal : Les deux équipes marquent à une cote de 1,52 sur Winamax

Gyökeres de retour dans le onze de départ

Aucun joueur de l'effectif d'Arsenal n'a été plus prolifique cette saison que Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois a empilé ses 21 buts avec une régularité impressionnante, trouvant le chemin des filets dans absolument toutes les compétitions auxquelles il a pris part. Avec ses 14 réalisations en Premier League, il est l'un des grands grands artisans de ce titre de champion.

Sans surprise, Gyökeres est le grand favori des bookmakers pour faire trembler les filets lors de cette rencontre. Muet lors des deux dernières journées de championnat, le sérial buteur avait planté à quatre reprises lors des cinq matchs précédents. Statistique marquante : le joueur de 27 ans n'a plus enchaîné plus de deux matchs consécutifs sans marquer depuis le mois de janvier.

Si les deux équipes regorgent de talents capables de faire la différence, nous misons sur l'ancien joueur du Sporting pour débloquer la situation. Préservé contre Burnley, il devrait débuter afin de retrouver des sensations de buteur à l'aube de la finale de la C1 prévue le 30 mai. Glasner et l'arrière-garde de Palace savent pertinemment qu'il sera le danger numéro un.

Pronostic 3 Crystal Palace vs Arsenal : Viktor Gyökeres buteur au cours du match à une cote de 2,20 sur Winamax

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