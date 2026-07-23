Pronostic Celtic vs AC Milan 25/07/2026 : un match nul à prévoir à Celtic Park

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les deux équipes se neutralisent lors de cette rencontre amicale et se quittent sur un score de parité.

Les meilleurs paris pour Celtic vs AC Milan

Total et les deux équipes marquent - plus de 2,5 et oui avec une cote de 1,62 sur Winamax

1x2 - match nul avec une cote de 3,40 sur Winamax

Mi-temps / fin de match - nul / nul avec une cote de 6,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Celtic 2-2 AC Milan

Pronostic des buteurs : Celtic – Camilo Durán, Alex Oxlade-Chamberlain ; AC Milan – Christopher Nkunku, Santiago Giménez

La défense du titre de la Scottish Premiership du Celtic approche à grands pas. Les Hoops ont encore un dernier match amical au programme avant la reprise des compétitions officielles le 3 août. Ils affronteront un grand nom de Serie A, l'AC Milan, à Celtic Park ce samedi après-midi.

Pour l'instant, la pré-saison ne s'est pas déroulée comme prévu pour les hommes de Martin O'Neill, qui n'ont toujours pas décroché la moindre victoire. O'Neill a récemment signé un contrat d'un an, après un intérim couronné de succès en fin de saison dernière. Il avait guidé le club de Glasgow vers un doublé national dramatique, décrochant notamment le titre de champion lors de la toute dernière journée.

Les Verts et Blancs espèrent afficher un meilleur visage face à Milan afin d'emmagasiner de la confiance avant d'aborder cette nouvelle campagne. Du côté de l'AC Milan, l'heure est aussi au renouveau avec l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc pour succéder à Massimiliano Allegri. Le technicien portugais a été nommé après que les Rossoneri ont manqué la qualification pour la Ligue des Champions cette saison.

Ils disputeront toutefois la Ligue Europa, et Amorim aura pour mission de mener à bien ce parcours européen. La Serie A ne reprenant qu'à la fin du mois d'août, la préparation des Milanais ne fait que débuter. Le club devra se passer de cadres retenus à la Coupe du monde, ce qui laissera aux jeunes talents l'occasion de tirer leur épingle du jeu.

Les effectifs probables pour Celtic vs AC Milan

Composition attendue de Celtic : Sinisalo, Donavan, Carter-Vickers, Scales, Murray, McGregor, McCowan, Forrest, Oxlade-Chamberlain, Mcardle, Duran

Composition attendue de AC Milan : Terracciano, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Gimenez, Nkunku

Deux défenses régulièrement prises à défaut

Le Celtic a de quoi être confiant au moment de faire trembler les filets milanais. Les Écossais se montrent particulièrement efficaces devant le but ces derniers temps, ayant trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs 12 dernières sorties. Sur leurs cinq derniers matchs, ils ont inscrit neuf buts au total, soit une moyenne de 1,8 but par rencontre.

La dynamique est différente pour le Milan, mais les Italiens ont tout de même marqué lors de leurs trois derniers matchs. Ce week-end, Amorim a opposé son groupe principal à l'équipe réserve du Milan Futuro lors d'un match d'entraînement interne, remporté 7-0. Bien qu'il ne faille pas en tirer de conclusions hâtives, la formation italienne reste globalement performante dans le dernier geste.

Il convient également de noter que le Celtic reste sur une série de 10 matchs consécutifs au cours desquels les deux équipes ont marqué. Après avoir encaissé quatre buts récemment face au Sporting CP, Milan aura toutes les raisons de croire en ses chances de perforer le bloc écossais. De plus, les trois derniers matchs de Milan ainsi que ses trois derniers affrontements directs face au Celtic ont tous dépassé la barre des 2,5 buts : un scénario qui a de fortes chances de se répéter.

Pronostic 1 Celtic vs AC Milan : total et les deux équipes marquent - plus de 2,5 & oui avec une cote de 1,62 sur Winamax

Les locaux poussés par l'ambiance de Celtic Park

L'équipe à domicile devrait afficher un rythme plus soutenu, ayant déjà plusieurs matchs amicaux dans les jambes. Cela étant dit, ils n'ont toujours pas réussi à s'imposer avant le coup d'envoi du championnat. Deux matchs nuls et une défaite ne suffisent pas à insuffler une confiance aveugle face à un grand d'Europe comme le Milan.

Si l'on regarde en arrière, le Celtic restait sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives, interrompue seulement tout récemment par un match nul et vierge contre Shelbourne. La formation écossaise ne se laissera pas faire facilement, d'autant que les visiteurs se déplacent avec un effectif remanié. Les jeunes joueurs lancés par Amorim vont découvrir l'atmosphère incandescente de Celtic Park, ce qui pourrait bien faire le jeu des hôtes.

Hormis leur opposition interne, les Rossoneri n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Ils ont même concédé trois défaites sur leurs quatre dernières sorties officielles, un élément de nature à motiver les troupes d'O'Neill. Même si les Italiens ont remporté chacun des cinq derniers duels entre les deux clubs, cet effectif est bien différent des précédents, faisant du match nul une issue tout à fait réaliste.

Pronostic 2 Celtic vs AC Milan : 1x2 - match nul avec une cote de 3,40 sur Winamax

Une baisse d'intensité prévisible au fil de la rencontre

Si nous prévoyons un score de parité au coup de sifflet final, la rencontre pourrait également être bloquée dès la pause. En réalité, les deux effectifs sont encore en phase de réglage sur le plan physique et cherchent leurs automatismes avant la reprise des affaires sérieuses. S'agissant d'une confrontation amicale, le rythme et l'engagement physique ne devraient pas atteindre l'intensité d'un match à enjeu.

Par ailleurs, les deux entraîneurs procéderont très probablement à de nombreux changements en cours de jeu pour éviter tout risque de blessure et donner du temps de jeu aux remplaçants. Deux des trois derniers matchs du Celtic se sont soldés par un nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors de leurs deux dernières sorties, les Hoops ont d'ailleurs concédé le nul sur au moins une période.

Côté milanais, les deux derniers matchs ont vu les équipes regagner les vestiaires sur un score de parité. Il en a été de même lors de deux de leurs quatre dernières confrontations directes. Leur dernier duel en date, disputé en 2020, affichait déjà un score de 2-2 après 45 minutes, ce qui laisse penser que cette affiche pourrait suivre une trajectoire similaire.

Pronostic 3 Celtic vs AC Milan : mi-temps / fin de match - nul / nul avec une cote de 6,20 sur Winamax

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