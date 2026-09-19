Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal l'emporte de justesse face à Brighton. Les Gunners ont conservé le zéro lors de leurs deux déplacements en championnat, mais aucune autre équipe de Premier League ne dépasse les 10,2 xG affichés par Brighton après quatre journées.

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Les meilleurs paris pour Brighton vs Arsenal

Moins de 2,5 buts à la cote de 2,05 sur Betclic

Arsenal gagnant sans encaisser à la cote de 3,00 sur Betclic

Bukayo Saka buteur à tout moment à la cote de 2,80 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brighton 0-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Saka

Brighton reçoit Arsenal à l'American Express Stadium samedi. Les champions en titre n'ont toujours pas concédé le moindre point, ce qui inquiétera les rivaux des Gunners dans la course au titre en 2026/27.

Les Seagulls de Fabian Hürzeler arrivent sur la lancée d'une large victoire 5-0 à Coventry. Charalampos Kostoulas avait ouvert le score avant que Brighton n'ajoute quatre buts après la pause, se défaisant tranquillement des promus de Sky Blues. Brighton a inscrit 13 buts lors de ses cinq derniers matches.

La liste des blessés reste toutefois préoccupante. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas et Evan Ferguson sont tous absents. Maxim De Cuyper continue d'évoluer dans un rôle improvisé d'ailier gauche.

Arsenal a remporté ses quatre matches de championnat et battu Naples en Coupe d'Europe. L'équipe de Mikel Arteta s'est également imposée 4-2 face à Ipswich en Coupe de la Ligue mardi, sans forcer son talent.

Bukayo Saka et Bruno Guimarães ont marqué lors de la victoire 2-0 à Sunderland. William Saliba et Jurriën Timber restent indisponibles. Arteta a fortement fait tourner son effectif à Portman Road et devrait revenir à son onze type pour ce déplacement sur la côte du Sussex.

Les effectifs probables pour Brighton vs Arsenal

Composition attendue de Brighton & Hove Albion : Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Bruno Guimarães, Saka, Ødegaard, Eze, Tzolis

Une nouvelle affiche resserrée en perspective

Quatre des cinq dernières confrontations entre ces deux équipes ont vu deux buts ou moins être marqués. Le style maîtrisé et structuré d'Arsenal est capable d'étouffer l'Albion d'Hürzeler à domicile.

Le rendement offensif de Brighton paraît plus impressionnant qu'il ne l'est réellement. Les Seagulls ont inscrit cinq buts face à une équipe de Coventry maladroite et réduite à dix, mal préparée à la Premier League. Ils en ont aussi mis quatre à une Aston Villa réduite à dix, puis trois à une défense de Chelsea qui s'est montrée incroyablement perméable.

Il y a deux semaines, Brighton avait été tenu en échec 1-1 à domicile par Leeds, dont la structure défensive s'est révélée plus solide. Seuls deux des quatre matches de championnat d'Arsenal ont dépassé la barre des 2,5 buts. Nous pouvons miser sur moins de 2,5 buts ce week-end, à une probabilité implicite de 48,78 %.

Pronostic 1 Brighton vs Arsenal : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,05 sur Betclic

Une victoire habituelle pour les champions en titre

Les Gunners enchaînent huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils paraissent solidaires sur tout le terrain. Leur équipe remaniée s'est montrée tout aussi fluide et efficace lors de leur victoire 4-2 en Coupe de la Ligue à Ipswich en milieu de semaine.

Ils ont également remporté leurs deux premiers déplacements de la saison en Premier League sans encaisser le moindre but, dont un déplacement délicat à Sunderland juste après un match de Ligue des Champions à Naples en semaine.

Arteta a pu laisser reposer plusieurs titulaires clés pour le match de Coupe de la Ligue à Portman Road en milieu de semaine. Il peut donc revenir à son onze le plus fort à Brighton. Les Gunners s'étaient imposés 1-0 ici en mars, et nous pouvons envisager un scénario similaire cette fois-ci.

Bien que Brighton affiche le plus haut xG de Premier League, Arsenal possède la plus faible xGA du championnat (2,7). Cette option offre une opportunité de gain à 300 % sur une victoire d'Arsenal, avec un quatrième clean sheet en cinq matches. Cela ressemble au pari offrant le plus de valeur parmi les pronostics de ce week-end pour Brighton vs Arsenal.

Pronostic 2 Brighton vs Arsenal : Arsenal gagnant sans encaisser à la cote de 3,00 sur Betclic

Une belle valeur sur un but de Saka

Bukayo Saka est l'attaquant le plus en vue d'Arsenal depuis le début de la saison. Il a inscrit 3 buts et cumule un xG de 2,90, ce qui suggère que son rendement offensif ne doit rien au hasard. Il affiche également une moyenne de tirs cadrés par 90 minutes (2,1) supérieure à celle de tout autre attaquant d'Arsenal.

Ses 3,5 tirs par 90 minutes devancent largement le deuxième meilleur tireur d'Arsenal, Kai Havertz (2,1).

Mikel Arteta a pu laisser Saka sur le banc lors de la victoire d'Arsenal en Coupe de la Ligue à Ipswich mardi. Grâce à cette coupure en milieu de semaine, Saka sera frais et affûté pour ce déplacement à l'Amex Stadium samedi. Nous pouvons miser sur un but de sa part à tout moment, à une probabilité implicite de 35,71 %, qui reflète son début de saison productif en 2026/27.

Pronostic 3 Brighton vs Arsenal : Bukayo Saka buteur à tout moment à la cote de 2,80 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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