Pronostic Brest vs PSG 13/09/2026 : les Parisiens décrochent leur premier succès de 2026/27

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Brest, invaincu lors de ses trois premiers matches de championnat avec une moyenne de deux buts marqués par rencontre, cause quelques soucis au PSG.

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Les meilleurs paris pour Brest vs PSG

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,75 sur Unibet

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brest 1-3 PSG

Pronostic des buteurs : Brest - Ajorque ; PSG - Dembélé x2, Torres

Brest reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Francis-Le Blé ce dimanche. Le coup d'envoi est fixé à 20h45 à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1 2026/27. Les visiteurs ont écrasé le Slovan Bratislava en milieu de semaine, retrouvant le goût de la victoire en Ligue des Champions.

L'équipe de Julien Lachuer compte cinq points après trois matches. Deux nuls 2-2 contre Le Mans et Toulouse ont précédé une victoire 2-1 au Havre.

Ce succès a mis fin à une série de onze matches sans victoire en championnat. Ludovic Ajorque est en forme devant, et Kamory Doumbia compte déjà deux buts à son actif. Brendan Chardonnet et Justin Bourgault sont tous deux absents en défense, ce qui laisse un grand vide à combler.

Le PSG a connu un début de saison catastrophique sur le plan national. Les Parisiens comptent deux points après trois matches et pointent à la 14e place après une défaite 2-1 à domicile face à Monaco. Marquinhos avait inscrit leur seul but ce soir-là.

L'Europe a raconté une tout autre histoire. Ferran Torres a inscrit un triplé, et Ousmane Dembélé a frappé à deux reprises lors du succès 6-1 de mercredi. Le PSG a semblé jouer avec davantage de liberté en milieu de semaine. Luis Enrique n'avait aucun souci d'effectif pour cette rencontre, et le groupe semble être ressorti indemne de ce déplacement.

Les effectifs probables pour Brest vs PSG

Composition attendue de Stade Brestois 29 : Selvik, Lala, Lloris, Le Guen, Locko, Chotard, Diambou, Mboup, Doumbia, Mailly, Ajorque

Composition attendue du Paris Saint-Germain : Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Dembélé, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Brest a les moyens de marquer, et le PSG reste perméable

Bien que le PSG n'ait pas encaissé lors de ses quatre dernières confrontations avec Brest, le contexte actuel rend un pari « les deux équipes marquent » (BTTS) digne d'intérêt. Avec une moyenne de deux buts par match cette saison, Brest a prouvé que son jeu offensif est plus productif.

Leur victoire contre Toulouse a constitué une prestation remarquable dans le dernier tiers du terrain. Ils ont cumulé 27 tirs et 3,04 xG. Le PSG a également été loin d'être convaincant en défense. Monaco a réussi à en placer deux face à Lucas Chevalier, et même le Slovan Bratislava en a inscrit un en Ligue des Champions.

Les hommes de Luis Enrique ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs quatre dernières sorties. Cela fait des deux équipes marquent, à une probabilité implicite de seulement 57,10 %, une opportunité généreuse.

Pronostic 1 Brest vs PSG : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,75 sur Unibet

Brest a été impliqué dans des matches à gros score cette saison

Le PSG a passé six buts au Slovan Bratislava mercredi soir. Ferran Torres compte désormais cinq buts en quatre apparitions depuis son arrivée du Barça. Ousmane Dembélé a ajouté deux buts supplémentaires sur des actions du jeu. Brest a été impliqué dans des matches à gros score toute la saison.

Leurs trois rencontres ont produit quatre, quatre puis trois buts. Ils ont également créé six grosses occasions rien que lors du nul contre Toulouse.

Brest a encaissé 55 buts la saison dernière, le troisième plus mauvais bilan de Ligue 1. Le point d'inquiétude reste la forme offensive limitée du PSG en championnat, ce qui pourrait rendre ce pari moins séduisant. Néanmoins, quatre des cinq dernières confrontations entre les deux équipes au Stade Francis-Le Blé ont vu au moins quatre buts inscrits.

Pronostic 2 Brest vs PSG : Total de buts - plus de 3,5 buts à la cote de 1,95 sur Unibet

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