Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Bournemouth pose des problèmes à Liverpool et évite la défaite.

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Les meilleurs paris pour Bournemouth vs Liverpool

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bournemouth 2-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Bournemouth - Marcus Tavernier, Justin Kluivert ; Liverpool - Alexander Isak x2

Bournemouth n'a pas connu le début de campagne rêvé en Premier League sous la houlette de Marco Rose. Les Cherries restent sans victoire en championnat après quatre tentatives. C'est ce qu'ils pourraient corriger ce week-end au Vitality Stadium. Le problème, c'est qu'ils affrontent leur ancien entraîneur Andoni Iraola, qui les connaît par cœur.

Le club du sud de l'Angleterre n'a tout simplement pas encore produit de résultats satisfaisants. Cela le laisse 15e du championnat, avec un œil sur la zone de relégation. Il est encore trop tôt pour l'inclure dans ce débat, mais une série de mauvais résultats pourrait mettre le club sous pression.

Rose dispose cependant d'assez de qualité dans son effectif pour redresser la barre et décrocher une première victoire en championnat. Reste à savoir si ce sera face à Liverpool.

Liverpool n'a pas non plus démarré en trombe. Les Reds n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre matchs de championnat. Ils restent toutefois invaincus cette saison et tiennent à préserver cette série. Leur victoire 3-1 face à Tottenham en League Cup en milieu de semaine constitue également un vrai motif d'optimisme avant la trêve internationale.

Comparer le bilan comptable d'Iraola au même stade à celui d'Arne Slot la saison passée est légèrement préoccupant. Liverpool compte six points de moins qu'à la même époque l'an dernier sous les ordres du technicien néerlandais. Les Reds doivent trouver le moyen de transformer les matchs nuls en victoires, à commencer par ce déplacement à Bournemouth.

Les effectifs probables pour Bournemouth vs Liverpool

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Composition attendue de Liverpool : Allison, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Une confrontation habituée aux festivals de buts

Cette affiche a toujours produit son lot de buts, de quoi ravir les observateurs neutres. Les deux équipes ont chacune inscrit six buts en championnat lors de leurs quatre premières sorties. Elles affichent une moyenne de 1,5 but par rencontre, ce qui montre qu'on peut compter sur ces deux attaques pour trouver le chemin des filets.

Le problème pour les hommes de Rose, c'est qu'ils sont plutôt friables défensivement. Ils n'ont toujours pas gardé leur cage inviolée en Premier League cette saison et affichent le pire bilan de la deuxième période en termes de buts encaissés. Ils occupent en revanche la première place au classement des buts inscrits en première période, ce qui laisse penser qu'ils sont susceptibles de mener face à Liverpool.

Les deux équipes ont marqué lors de chacun des matchs de championnat disputés par Bournemouth jusqu'ici, contre la moitié de ceux de Liverpool. Les deux confrontations directes de la saison dernière se sont chacune soldées par plus de deux buts inscrits, les deux équipes ayant marqué à chaque fois. Six des sept dernières rencontres entre ces deux formations ont dépassé la barre des deux buts.

Pronostic 1 Bournemouth vs Liverpool : Total & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,58 sur Winamax

Isak, un but qui se fait attendre

Alexander Isak a été laissé au repos lors du choc de League Cup face à Tottenham, ne jouant que quatre minutes en toute fin de rencontre. Il devrait donc être frais pour ce déplacement à Bournemouth ce week-end, avec l'espoir de mettre fin à sa série peu reluisante face aux Cherries. Son bilan personnel en face-à-face montre qu'il n'a marqué qu'une seule fois en quatre apparences contre eux.

Ce sera toutefois sa première confrontation à Bournemouth sous le maillot de Liverpool, et les supporters des Reds espèrent qu'il pourra profiter des largesses défensives de l'équipe locale. Isak a marqué trois buts lors de ses trois derniers matchs de championnat, ce qui laisse espérer qu'il pourra de nouveau trouver la faille ici. Ses trois réalisations représentent la moitié du total de Liverpool en Premier League cette saison.

Il n'accuse qu'un but de retard sur Erling Haaland dans la course au soulier d'or, ce qui est plutôt satisfaisant quand on sait qu'il n'avait inscrit que quatre buts en 22 apparences la saison dernière. Nous nous attendons donc à ce qu'il marque face à une défense de Bournemouth qui concède un taux de conversion des tirs adverses de 16,67 %, le deuxième plus élevé derrière Manchester United. Isak se classe également quatrième au rayon des tirs cadrés avec six, ce qui laisse penser qu'il se procurera des occasions au Vitality Stadium.

Pronostic 2 Bournemouth vs Liverpool : Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 2,25 sur Winamax

Bournemouth capable de tenir Liverpool en échec

Liverpool fait partie des sept équipes encore invaincues en Premier League et tient à conserver ce statut. Sur les six matchs disputés depuis le début de saison toutes compétitions confondues, les Reds comptent trois victoires et trois matchs nuls. Trois nuls sur les quatre derniers matchs de championnat (75 %) en dit long, y compris le match nul et vierge concédé à domicile face à Fulham le week-end dernier.

Si Bournemouth cherche toujours sa première victoire en championnat cette saison, le club se montre difficile à manœuvrer à domicile. Les deux matchs disputés au Vitality Stadium cette saison se sont soldés par un match nul, face à Brentford puis à Everton. La saison passée, les Cherries s'étaient imposés 3-2 face à Liverpool au Vitality Stadium, sous la houlette d'Andoni Iraola déjà sur le banc local.

Liverpool avait largement dominé cette confrontation avant cette défaite la saison passée, avec six victoires consécutives face à cet adversaire. Les Reds traversent toutefois une période de transition, comme l'a bien montré le résultat du week-end dernier à Anfield. Nous nous attendons donc à ce que l'équipe locale parvienne à frustrer les Reds et à éviter la défaite face à son ancien entraîneur.

Pronostic 3 Bournemouth vs Liverpool : 1N2 - match nul à la cote de 3,75 sur Winamax

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