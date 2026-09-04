Pronostic Real Betis vs Real Madrid 04/09/2026 : 100% de réussite en jeu

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid impose son autorité dans cette rencontre et poursuive son parcours parfait en championnat.

Les meilleurs paris pour Real Betis vs Real Madrid

Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à la cote de 1,65 sur Winamax

Total de buts du Real Madrid - plus de 2,5 buts à la cote de 2,15 sur Winamax

1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,48 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Betis 1-3 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Real Betis - Rodrigo Riquelme ; Real Madrid - Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

Le Real Betis a été une véritable force sous la houlette de Manuel Pellegrini. Le technicien chilien est à la tête du club depuis 2020 et a remporté la Copa del Rey en 2022. Il a également mené le club à des places dans le top sept de manière constante durant son mandat.

Bien que le Betis ait terminé la saison dernière à la cinquième place, l'équipe accusait un retard impressionnant de neuf points sur l'Atlético Madrid, quatrième. Une qualification en Ligue des Champions représenterait une saison réussie pour les Verdiblancos, mais combler l'écart avec le top quatre reste clairement un objectif. Leur première occasion face à l'un de ces adversaires se présente avec la réception du Real Madrid ce vendredi soir.

Les Merengue semblent avoir retrouvé leur forme habituelle sous la direction de José Mourinho. Le Special One est de retour au club pour un second passage, et son impact sur le vestiaire se fait déjà sentir. Le Real Madrid avait terminé huit points derrière le Barça la saison passée, mais l'équipe a réalisé un début de saison parfait.

Les Catalans n'auront pas la tâche facile cette saison. Les hommes de Mourinho sont déterminés à reprendre le titre de Liga à leurs rivaux. Après n'avoir remporté aucune de leurs quatre dernières visites au Betis, cette rencontre sera un véritable test des ambitions du Real Madrid pour le titre cette saison. Le Barça a également enregistré trois victoires en trois matches, ce qui rappelle aux visiteurs la nécessité de maintenir la cadence ici.

Les effectifs probables pour Real Betis vs Real Madrid

Composition attendue du Real Betis : Vallés, Bellerín, Bartra, Nathan, García, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomané, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé

Compter sur Kylian

Malgré un retard de huit points la saison dernière, la ligne offensive du Real Madrid s'est montrée particulièrement efficace, notamment grâce à Kylian Mbappé. La star française a décroché le Soulier d'Or avec 25 buts en 31 apparitions en championnat. Il semble avoir démarré cette saison avec la même intensité.

Mbappé a inscrit son premier triplé la semaine dernière lors de la raclée 4-1 infligée à la Real Sociedad. Cela porte à quatre le nombre de buts inscrits lors de ses trois derniers matches avec le Real Madrid. Il a également marqué face à Málaga ce week-end, où il a livré une prestation d'homme du match.

Le capitaine français a enregistré le plus grand nombre de tirs (6), le plus grand nombre de touches de balle dans la surface adverse (15), ainsi qu'un taux de réussite aux dribbles de 78 %. Son xG (buts attendus) s'élevait à 1,01, de loin le plus élevé de tous les joueurs sur le terrain. Mbappé a marqué à deux reprises lors de trois confrontations personnelles face au Real Betis. Il vise à améliorer ce bilan ce week-end.

Real Betis vs Real Madrid Pronostic 1 : Buteur à tout moment - Kylian Mbappé à la cote de 1,65 sur Winamax

Le pire moment pour affronter le Real Madrid

Le Real Madrid a inscrit 77 buts la saison dernière, le deuxième total le plus élevé du championnat derrière le champion. Les Merengue ont déjà marqué 10 buts en trois matches, un signe qu'ils commencent à trouver leurs marques sous leur nouvel entraîneur.

Ils ont inscrit exactement quatre buts lors de chacune de leurs deux dernières sorties, ce qui n'augure rien de bon pour les hôtes. Pire encore, les troupes de Pellegrini ont encaissé cinq buts face à Levante ce week-end. Ce ne sont pas des signes encourageants pour une équipe qui va affronter potentiellement l'attaque la plus prolifique du championnat.

Le Real Madrid a également marqué au moins deux buts dans 68 % de ses matches de championnat la saison dernière, seul le Barça affichant un taux supérieur avec 74 %. La confrontation aller de la saison passée avait vu les Merengue infliger cinq buts aux Verdiblancos. Avec la dynamique clairement du côté des visiteurs, il est intéressant de miser sur plus de deux buts inscrits par le Real Madrid ce vendredi.

Real Betis vs Real Madrid Pronostic 2 : Total de buts du Real Madrid - plus de 2,5 buts à la cote de 2,15 sur Winamax

De la joie probable pour les hôtes

La défaite 5-2 du week-end pour les hôtes était la première de cette campagne de Liga. Leurs quatre sorties précédentes au total avaient produit deux victoires et deux défaites. L'autre défaite était survenue lors d'un match amical face à l'Inter Milan.

Les visiteurs devraient afficher une grande confiance après leur excellent début de saison. Le Real Madrid sait également que le Barça n'est pas loin derrière, ce qui laisse peu de marge d'erreur. Si les hommes de Mourinho devraient s'imposer, le Betis devrait tout de même trouver le chemin des filets.

Deux des trois derniers matches du Real Madrid ont vu les deux équipes marquer, tandis que le Betis a marqué lors de ses trois matches de championnat cette saison. Chacune des trois dernières confrontations directes a produit des buts dans les deux camps, un scénario très probable pour cette rencontre. Il est donc intéressant de miser sur les deux équipes pour trouver le chemin des filets dans ce match.

Real Betis vs Real Madrid Pronostic 3 : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Real Madrid & oui à la cote de 2,48 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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