Pronostic Barcelone vs Real Madrid 10/05/2026 : Un Clásico pour le titre qui pourrait finir sur un score de parité

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel acharné entre le Barça d'Hansi Flick et le Real d'Alvaro Arbeloa. Une confrontation au sommet qui devrait sceller définitivement le sort de cette Liga 2025/2026.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Real Madrid

Plus de 3,5 buts dans le match , avec une cote de 1,54 sur Winamax

, avec une cote de Barcelone gagne la première mi-temps , avec une cote de 1,84 sur Winamax

, avec une cote de Double chance : Match nul ou victoire du Real Madrid, avec une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : FC Barcelone 2-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone - Robert Lewandowski, Fermín López ; Real Madrid - Vinícius Júnior, Jude Bellingham

Le FC Barcelone a sans aucun doute été la force dominante en Espagne cette saison. Les Blaugranas ont remporté 13 de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues, pour un seul nul et une seule défaite.

Sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives en championnat, l'équipe de Hansi Flick survole les débats à quatre journées de la fin. Le décor est planté pour un Clásico historique : le Barça peut valider son 29e titre de champion d'Espagne devant son public, face à son rival de toujours.

Côté madrilène, les difficultés se sont accentuées à l'approche du dénouement. Les hommes d'Alvaro Arbeloa n'ont remporté que deux de leurs sept dernières rencontres officielles. Si une série de trois matchs sans défaite a permis de faire redescendre la pression, la Maison Blanche pointe à 11 longueurs du leader catalan. Un résultat positif (victoire ou nul) à l'extérieur permettrait toutefois d'injecter un peu de suspense pour les trois ultimes journées.

Il s'agit du troisième Clásico de la saison. Le Real s'était imposé 2-1 à l'aller au Santiago Bernabéu, tandis que Barcelone avait privé Madrid de la Supercoupe d'Espagne en janvier dernier.

Le titre est en jeu, tout comme l'honneur dans l'un des derbys les plus prestigieux au monde. Les Merengues peuvent gâcher la fête des hôtes, même si tout autre résultat qu'une victoire madrilène verrait le Barça sacré champion.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Real Madrid

Composition attendue de Barcelone : García, Cancelo, Cubarsí, Martin, Koundé, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Bardghji, Lewandowski.

Composition attendue du Real Madrid : Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Díaz, Vini Jr., García.

Clásico : Un festival de buts en perspective

Le Barça est une véritable machine offensive lorsqu'il trouve son rythme, même s'il n'a marqué plus de deux buts qu'à une seule reprise lors de ses cinq derniers matchs. L'absence de Lamine Yamal pèsera forcément sur les choix tactiques d'Hansi Flick.

Le Real Madrid peine à gagner, mais pas à marquer. La Casa Blanca a trouvé le chemin des filets lors de ses 12 dernières sorties. Leur dernier mutisme offensif remonte à une défaite surprise 1-0 contre Getafe début mars.

Statistique marquante : la barre des 2,5 buts a été franchie lors de chacun des 13 derniers Clásicos. Huit d'entre eux ont même dépassé les 3,5 buts. Le spectacle est toujours au rendez-vous lors de ces affiches de gala.

Avec une moyenne respective de 3,5 et 3 buts par match de championnat cette saison, l'étincelle est garantie. On s'attend à voir les deux équipes marquer pour un total dépassant les 3,5 buts.

Pronostic 1 Barcelone vs Real Madrid : Plus de 3,5 buts au total, cote de 1,54 sur Winamax.

Le Barça pour imposer son rythme d'entrée

Barcelone est passé maître dans l'art de dominer dès le coup d'envoi. Les Blaugranas asphyxient leurs adversaires grâce à des transitions rapides et un contre-pressing agressif. Résultat : ils menaient à la pause lors de quatre de leurs cinq derniers matchs.

La dernière fois que le Barça a été mené à la mi-temps, c'était suite à un coup franc magistral de Julián Álvarez (Atlético) en Ligue des Champions. En Liga, l'invincibilité à la pause à domicile est impressionnante : 29 matchs sans être mené au repos.

Sur les 34 journées disputées, Barcelone n'a été derrière au tableau d'affichage à la mi-temps qu'à 5 reprises (pour 19 fois en tête). Le Real Madrid affiche un bilan similaire (5 fois mené à la pause), mais la plupart de ces errements ont eu lieu durant la seconde moitié de saison.

On peut s'attendre à voir le Barça prendre l'avantage avant que le Real ne réagisse. Un premier acte serré qui devrait se conclure par un léger avantage catalan à l'intervalle.

Pronostic 2 Barcelone vs Real Madrid : Barcelone gagne la première mi-temps, cote de 1,84 sur Winamax.

Le Real peut-il gâcher la fête du titre ?

Si le Barça démarre fort, ses récentes prestations ont montré quelques failles, comme lors de la victoire étriquée 2-1 à Osasuna où le pressing haut des Navarrais avait neutralisé les Catalans jusqu'à la pause.

Le retour au Camp Nou sera un soulagement après deux déplacements compliqués à Getafe et Osasuna. Cependant, le contenu lors du dernier match à domicile contre le Celta Vigo (victoire 1-0 sur un penalty de Yamal) n'avait pas totalement convaincu.

Le Real Madrid a ici l'occasion de sauver l'honneur d'une saison difficile. Malgré une liste de blessés qui inquiète Arbeloa, la profondeur de banc et le talent individuel des Madrilènes pourraient faire la différence pour enchaîner un quatrième match sans défaite.

Barcelone devrait entamer le match tambour battant, mais le Real possède les armes pour jouer les trouble-fêtes dans ce qui reste le match le plus important de l'année.

Pronostic 3 Barcelone vs Real Madrid : Match nul ou victoire du Real Madrid, cote de 2,00 sur Winamax.

+