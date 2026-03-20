Pronostic Barcelone vs Rayo Vallecano 22/03/2026 : Raphinha prêt à faire briller le Barça

Notre expert en paris sportifs mise sur une nouvelle victoire des Catalans, dans un match où Raphinha devrait s'illustrer et où les deux filets devraient trembler.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Rayo Vallecano

Raphinha buteur à tout moment à une cote de 2,75 sur Winamax

Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,67 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Rayo Vallecano

Pronostic des buteurs : Barcelone – Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo ; Rayo Vallecano – Jorge de Frutos

Barcelone a connu une entame de match hésitante mercredi dernier en Ligue des champions face à Newcastle. Cependant, les hommes de Hansi Flick ont totalement pris les commandes en seconde période pour s'imposer sur un score fleuve de 7-2.

En championnat, les Blaugranas restent sur quatre victoires consécutives. Un nouveau succès ce week-end leur permettrait de prendre, au moins provisoirement, sept points d'avance en tête du classement.

De son côté, le Rayo Vallecano lutte pour son maintien mais arrive en Catalogne fort d'une série de six matchs sans défaite en Liga. L'équipe d'Iñigo Pérez reste sur quatre nuls, dont le dernier à domicile contre Levante. Globalement, les pensionnaires de Vallecas montrent suffisamment de solidité pour croire en leur sauvetage en fin de saison.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Rayo Vallecano

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Composition attendue de Rayo Vallecano : Batalla, Espino, Felipe, Lejeune, Balliu, Gumbau, Ciss, García, Díaz, Akhomach, De Frutos.

Raphinha pour conclure une semaine prolifique en beauté

Certains doutes subsistaient quant au niveau de forme de Raphinha au début du mois. Pourtant, un véritable déclic s'est produit lors des deux dernières rencontres.

Le Brésilien a signé un triplé retentissant le week-end dernier face à Séville. Cela a porté son total à 11 buts en Liga cette saison, un bilan impressionnant pour une campagne pourtant marquée par les blessures. Il tourne actuellement à une réalisation toutes les 110 minutes dans l'élite espagnole.

Raphinha était également à son meilleur niveau en milieu de semaine, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives lors de la démonstration face à Newcastle. Avec cinq tentatives au cours de ce match, il a été le joueur le plus dangereux sur la pelouse dans une rencontre de Ligue des champions particulièrement ouverte.

Au vu de sa forme actuelle, miser sur un but de Raphinha offre une belle valeur ajoutée, avec une probabilité implicite de 45,5 %.

Pronostic 1 Barcelone vs Rayo Vallecano : Raphinha buteur à tout moment à une cote de 2,75 sur Winamax

L'attaque du Barça prête à frapper de nouveau

Le Rayo Vallecano a souvent posé des problèmes aux Barcelonais ces dernières saisons. En 2025, leurs deux confrontations n'avaient produit que trois buts au total. Toutefois, le contexte de ce match est bien différent.

Tout comme le Barça, le Rayo était engagé sur la scène européenne cette semaine. Les Madrilènes devront gérer un temps de récupération très court pour ce coup d'envoi dominical à l'heure du déjeuner, après leur match de Conference League disputé jeudi. L'équipe de la banlieue de Madrid était également sur le pont lundi dernier en Liga.

Le Rayo a encaissé en moyenne trois buts par match lors de ses déplacements chez les membres du top 4 cette saison. Cela suggère qu'ils auront du mal à verrouiller le match face à cette équipe du Barça qui enchaîne les buts.

En championnat, la formation de Hansi Flick affiche une moyenne de 2,55 xG et 2,75 buts par 90 minutes. Dans les deux cas, il s'agit des meilleures statistiques de l'élite espagnole.

Barcelone a trouvé le chemin des filets au moins trois fois dans 79 % de ses matchs à domicile en championnat. Parier sur plus de 2,5 buts pour le Barça dans cette rencontre présente donc une excellente opportunité.

Pronostic 2 Barcelone vs Rayo Vallecano : Barcelone marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,85 sur Winamax

Le Rayo peut trouver la faille au Camp Nou

Barcelone a concédé deux buts lors de chacune de ses sorties au Camp Nou au cours de la semaine passée. Plusieurs blessures dans le secteur défensif ont probablement contribué à cette situation.

Alejandro Balde est toujours indisponible, ce qui oblige João Cancelo, au profil plus offensif, à continuer sur le flanc gauche. Le latéral droit titulaire, Jules Koundé, est également sur la touche. Des doutes subsistent par ailleurs sur la présence du gardien Joan García et du cadre de la défense Eric García pour cette rencontre.

Ces facteurs joueront en faveur du Rayo Vallecano. Les visiteurs disposent de beaucoup de vitesse en attaque, notamment avec leurs ailiers Álvaro García et Ilias Akhomach. Ils auront à cœur de prendre à revers la ligne de défense très haute des locaux à plusieurs reprises au cours de ce duel.

Six des huit derniers matchs du Rayo en La Liga ont vu les deux équipes marquer. Parier sur "Les deux équipes marquent" a également été un pari gagnant lors des trois dernières sorties du Barça. Le "BTTS" (Both Teams To Score) semble donc particulièrement attrayant ici, avec une probabilité implicite de 57,1 %.

Pronostic 3 Barcelone vs Rayo Vallecano : Les deux équipes marquent à une cote de 1,67 sur Winamax

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