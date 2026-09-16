Pronostic Barcelone vs Racing Santander 16/09/2026 : les promus s'inclineront

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Barça poursuive sa marche en tête de la Liga, sans toutefois convaincre totalement défensivement face à un promu qui n'a pas peur de jouer son jeu.



Comment obtenir 100€ remboursés sur votre premier pari avec le code promo Betclic ?

Faites vous un avis sur les meilleurs sites de paris sportifs en France.

Retrouvez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Racing Santander

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,70 sur Betclic

Anthony Gordon passeur décisif à la cote de 2,62 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-1 Racing Santander

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha, Lopez, Yamal ; Racing Santander - Zabiri

Le Barça reçoit le Racing Santander au Spotify Camp Nou ce mercredi. Les hôtes ont remporté leurs cinq matchs de Liga 2026/27, tandis que les nouveaux promus du Racing pointent à la dixième place après un début de saison encourageant.

La formation de Hansi Flick occupe la tête du classement avec 15 points. Elle a inscrit 21 buts en championnat et a battu Levante 4-2 dimanche. Elle a également balayé les Néerlandais du Feyenoord 5-1 en Ligue des Champions la semaine dernière.

Raphinha compte huit buts et trois passes décisives en six apparitions. Frenkie de Jong et Roony sont tous deux absents à cause de blessures au genou. Gerard Martín pourrait être ménagé après avoir subi une coupure au visage à Levante.

Le Racing occupe la dixième place avec sept points pour son retour dans l'élite. La formation de José López compte deux victoires, un match nul et deux défaites en cinq rencontres.

Les Cantabres ont battu Elche 3-2 à domicile et fait match nul 2-2 contre Villarreal. Ils se sont inclinés 3-2 à Rayo Vallecano plus tôt ce mois-ci. Yassir Zabiri et Íñigo Vicente portent l'essentiel de leur menace offensive.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Racing Santander

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

Composition attendue de Racing Santander : Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Pablo García, Canales, Íñigo Vicente, Zabiri

Le Racing peut trouver le chemin des filets face au Barça

Le Racing a marqué dans quatre de ses cinq matchs depuis son retour dans l'élite. Le Rayo Vallecano avait inscrit deux buts au Camp Nou le mois dernier. Levante a ensuite marqué à deux reprises contre le Barça dimanche.

La formation de Flick a encaissé dans trois de ses quatre derniers matchs. Le Feyenoord a lui aussi réussi à marquer lors de son premier match de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27.

Le Racing n'est pas une équipe qui se replie et défend pendant 90 minutes. La principale inquiétude reste le bilan des confrontations directes : le Barça a empêché le Racing de marquer lors de leurs six dernières rencontres. Toutefois, leur approche offensive fait de cette probabilité implicite de 55,6 % l'un des paris les plus intéressants parmi nos pronostics Barcelone vs Racing Santander.

Yassir Zabiri compte cinq buts en Liga pour le Racing et devrait débuter comme principale menace offensive des visiteurs mercredi.

Barcelone vs Racing Santander Pari 1 : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,70 sur Betclic

Gordon offre de la valeur sur le marché des passes décisives

Anthony Gordon reste le meilleur passeur du Barça avec quatre offrandes en cinq matchs de championnat. Il a de nouveau débuté lors de la victoire 4-2 à Levante dimanche. Flick l'a installé sur le côté gauche du trio offensif.

Depuis son arrivée en provenance de Newcastle, Gordon crée des occasions pour Raphinha et Lamine Yamal, auteurs de six buts en championnat chacun.

Le Barça a inscrit 21 buts en championnat en cinq matchs. Le Racing a encaissé lors de quatre de ses cinq rencontres cette saison. La principale inquiétude concerne la rotation, avec Adeyemi et Olmo qui poussent tous deux pour une place de titulaire. Miser sur un nouveau but créé par Gordon en milieu de semaine à une probabilité implicite de 38,2 % semble une cote courte au regard de ses débuts prolifiques en Catalogne.

Barcelone vs Racing Santander Pari 2 : Anthony Gordon passeur décisif à la cote de 2,62 sur Betclic

+