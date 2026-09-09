Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Barça, auteur de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, mette fin à la série d'invincibilité du Feyenoord, également invaincu en championnat.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Feyenoord

Moins de 4,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

Barcelone - victoire et clean sheet à la cote de 2,00 sur Winamax

Raphinha 3+ tirs cadrés à la cote de 2,60 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 3-0 Feyenoord

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha, Lopez, Yamal

La Ligue des Champions 2026/27 débute cette semaine. Mercredi soir, le Barça et le Feyenoord chercheront à confirmer leurs bons débuts de saison au Camp Nou.

Le Barça traverse actuellement une belle période. Les hommes de Flick ont remporté leurs quatre premiers matches de Liga cette saison, inscrivant 17 buts. Ils n'en ont encaissé que deux, et l'arrivée de Rodri au milieu de terrain devrait encore renforcer leur solidité.

Leur récente victoire 5-0 face à Valence a porté à cinq leur série de succès consécutifs toutes compétitions confondues. Eric García est incertain après un choc à la tête à Mestalla, tout comme Gavi. Frenkie de Jong, Roony Bardghji et Jesse Bisiwu restent quant à eux indisponibles.

Le Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst affiche une forme encore meilleure. Les Rotterdamois restent sur 19 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Ils ont par ailleurs engrangé 11 points lors de leurs cinq premières journées d'Eredivisie, dont une victoire 3-1 à NEC Nimègue samedi.

Van Bronckhorst doit également composer avec plusieurs absences. Jordan Bos, Gijs Smal, Bart Nieuwkoop et Jakub Moder manqueront tous le déplacement dans la capitale catalane. Une grande partie de la responsabilité offensive reposera sur les épaules du très en forme Gjivai Zechiël, auteur de quatre buts lors de ses cinq derniers matches.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Feyenoord

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha

Composition attendue de Feyenoord : Ernst, Read, Watanabe, St. Juste, Marmol, Targhalline, Zechiël, Vanhoutte, Diarra, Ferri, Valente

Une valeur à saisir sur moins de 4,5 buts au Camp Nou

Le marché ne suggère qu'une probabilité implicite de 55,6 % de voir cette rencontre compter 4,5 buts ou moins. La logique derrière ce chiffre est assez claire. Le Barça a inscrit cinq buts lors de trois de ses quatre premiers matches de Liga.

Toutefois, le Feyenoord représente une tout autre proposition que des adversaires comme Elche ou Rayo Vallecano. Le club néerlandais conserve une belle série de 19 matches sans défaite toutes compétitions confondues. L'équipe est également solide défensivement, avec seulement sept buts encaissés en cinq rencontres.

Van Bronckhorst devrait mettre en place un système compact en 4-3-3. L'objectif sera de densifier le milieu de terrain pour rendre la tâche difficile au Barça. Les Rotterdamois ne pourront pas prendre les mêmes risques qu'en championnat national. Un match nul constituerait un excellent résultat pour le club néerlandais. Une seule des cinq rencontres d'Eredivisie du Feyenoord a compté cinq buts ou plus.

Pronostic 1 Barcelone vs Feyenoord : Total de buts - moins de 4,5 buts à la cote de 1,80 sur Winamax

Miser sur la solidité de la défense barcelonaise

Ce pari spécifique offre une meilleure manière d'envisager une victoire du Barça mercredi soir. Sur le marché du résultat, la formation de Flick affiche une probabilité implicite de victoire de 92,34 %. Cela laisse peu de rendement à espérer d'un pari sec sur la victoire barcelonaise.

Nous pouvons toutefois faire passer ce rendement potentiel de plus de 8 % à 100 % en misant sur une victoire du Barça sans encaisser. Le club catalan a conservé sa cage inviolée lors de trois de ses quatre premiers matches de Liga. Les deux seuls buts encaissés sont survenus lors de la victoire face au Rayo Vallecano.

Cubarsí et Christensen devraient débuter ensemble devant Joan García. Rodri, de son côté, viendra protéger la défense catalane. Bien que le Feyenoord ait inscrit 13 buts en cinq matches d'Eredivisie, l'équipe n'a pas encore affronté d'adversaire de ce calibre cette saison. Nacho Ferri mène l'attaque avec une expérience limitée en Ligue des Champions. Ce pari semble être la meilleure option de valeur parmi notre trio de pronostics pour Barcelone vs Feyenoord.

Pronostic 2 Barcelone vs Feyenoord : Barcelone - victoire et clean sheet à la cote de 2,00 sur Winamax

Raphinha pour mettre Ernst à l'épreuve

Depuis qu'il a hérité du brassard de capitaine au Camp Nou, Raphinha a considérablement progressé. Il a entamé la saison 2026/27 avec brio, inscrivant six buts en quatre matches de Liga.

Hansi Flick l'utilise davantage dans l'axe plutôt que comme ailier replié sur le flanc. Ce rôle lui permet de conclure les actions offensives plutôt que de simplement les créer.

Depuis le début de la saison, il affiche une moyenne de 2,26 tirs cadrés par 90 minutes. Le Feyenoord ne devrait pas défendre aussi bas que les adversaires habituels du Barça en Liga. Cela devrait offrir suffisamment d'espace à Raphinha pour cadrer trois tirs ou plus.

Pronostic 3 Barcelone vs Feyenoord : Raphinha 3+ tirs cadrés à la cote de 2,60 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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