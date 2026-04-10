Pronostic Barcelone vs Espanyol 11/04/2026: le Barça pour une victoire étriquée

Les hommes de Hansi Flick sont invaincus lors de leurs 14 dernières confrontations face à leurs rivaux de l'Espanyol. Enchaîneront-ils une cinquième victoire consécutive dans ce derby?

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Espanyol

Espanyol +2 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent (1ère mi-temps) à une cote de 3,50 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Espanyol

Pronostic des buteurs : Barcelone – Rashford, Yamal ; Espanyol – Fernández

Barcelone a pour objectif de remporter un cinquième derby catalan consécutif contre l'Espanyol ce week-end afin de maintenir ou d'accroître son avance de sept points en tête de la Liga.

Les hommes de Hansi Flick ont toutefois un quart de finale de Ligue des champions de taille à gérer face à l'Atlético de Madrid avant le rendez-vous de samedi. Néanmoins, une victoire ici porterait un coup très dur aux espoirs de titre du Real Madrid.

Le FC Barcelone domine l'Espanyol dans le derby catalan depuis une longue période. Les Blaugranas sont invaincus lors de leurs 14 derniers matches face aux Pericos. Ils ont également ouvert le score lors de chacune de leurs huit dernières confrontations directes. Pour cette rencontre, Barcelone sera de nouveau privé de Frenkie de Jong (cuisse) et de Raphinha (ischio-jambiers).

De son côté, la forme de l'Espanyol à l'extérieur est extrêmement préoccupante. Ils n'ont remporté aucun de leurs 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Cependant, ils restent une équipe relativement difficile à manœuvrer loin de leurs bases. Ils n'ont échoué à marquer que dans 20 % de leurs matches à l'extérieur et ne se sont inclinés sans marquer le moindre but que dans 7 % des cas.

Clemens Riedel sera indisponible pour les visiteurs ce week-end en raison d'une suspension d'un match. Parallèlement, Javi Puado (genou) est la principale absence sur blessure pour l'entraîneur Manolo Gonzalez.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Espanyol

Composition attendue de Barcelone : Garcia, Balde, Koundé, Cubarsi, Martin, Lopez, Pedri, Garcia, Rashford, Yamal, Torres.

Composition attendue d'Espanyol : Dmitrovic, Hilali, Romero, Cabrera, Rubio, Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan, Exposito, Fernandez.

Une victoire étriquée attendue pour un Barça fatigué

Trois des quatre dernières confrontations entre ces deux équipes en Liga au Nou Camp ont vu le pari "Espanyol +2" passer. Lors de leur dernière rencontre, Barcelone s'était imposé par deux buts d'écart à domicile en novembre 2024.

Le duel de Ligue des champions du Barça contre l'Atlético de Madrid mercredi devrait engendrer une fatigue physique importante. L'Espanyol, en revanche, aura eu toute la semaine pour préparer ce match et sera motivé pour lutter de la première à la dernière minute.

L'Espanyol n'a perdu que trois de ses déplacements cette saison par une marge de deux buts ou plus. Cela fait de l'Espanyol avec un handicap de +2 (avec une probabilité implicite de 45,45 %) la sélection la plus intéressante parmi nos trois pronostics pour Barcelone vs Espanyol.

Pronostic 1 Barcelone vs Espanyol : Espanyol +2 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,25 sur Winamax

De la valeur sur des buts des deux côtés en première période

L'Espanyol a trouvé le chemin des filets en première mi-temps dans 33 % de ses matches à l'extérieur cette saison. Dans le même temps, Barcelone a concédé au moins un but avant la pause dans 40 % de ses rencontres à domicile sur l'exercice 2025/26. En moyenne, le premier but encaissé par le Barça à domicile intervient dès la 17ème minute.

Cependant, le temps moyen de leur premier but inscrit à domicile est de 24 minutes, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la ligue (32 minutes).

Nous pouvons parier sur le fait que les deux équipes marquent durant la première mi-temps avec une probabilité de seulement 30,30 %. Avec un Barça potentiellement déconcentré par son quart de finale européen et un Espanyol surmotivé à l'idée de faire tomber son rival citadin, ce pari représente une réelle opportunité de valeur.

Pronostic 2 Barcelone vs Espanyol : Les deux équipes marquent (1ère mi-temps) à une cote de 3,50 sur Winamax

Miser sur trois buts ou moins

Près de la moitié des matches à domicile de Barcelone ont vu quatre buts ou plus cette saison. Cependant, seulement un tiers des matches de l'Espanyol à l'extérieur ont dépassé la barre des 3,5 buts cette année.

Nous pouvons miser sur "Moins de 3,5 buts" avec une probabilité de 47,62 % ce week-end. Compte tenu du calendrier chargé du Barça et de la capacité de l'Espanyol à frustrer ses rivaux locaux, c'est un choix judicieux.

En fait, une seule de leurs cinq dernières confrontations en Liga a produit plus de 3,5 buts lorsque le Barça recevait.

Pronostic 3 Barcelone vs Espanyol : Moins de 3,5 buts à une cote de 2,05 sur Winamax

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