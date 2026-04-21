Pronostic Barcelone vs Celta Vigo 22/04/2026: les Catalans en route vers un succès tranquille

Notre expert en paris sportifs mise sur une domination totale du Barça. Avec un Lamine Yamal à la baguette, les Blaugranas devraient s'offrir une victoire convaincante à domicile.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Celta Vigo

Barcelone Handicap -2 à une cote de 2,40 sur Winamax

Lamine Yamal passeur décisif (1 ou +) à une cote de 3,20 sur Winamax

Victoire de Barcelone & Moins de 4,5 buts à une cote de 1,90sur Winamax

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score: Barcelone 3-0 Celta Vigo

Pronostic des buteurs: Barcelone - Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal

Les deux formations abordent cette rencontre après avoir été éliminées de la scène européenne la semaine dernière. Si Barcelone a remporté son quart de finale retour 2-1 face à l’Atlético de Madrid, cela n’a pas suffi pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. De son côté, le Celta Vigo a quitté l'Europa League après une lourde défaite cumulée de 6-1 contre Fribourg.

Il ne reste plus que sept matchs au Barça pour valider un deuxième titre consécutif en Liga. Portés par une série de sept victoires de rang en championnat, les hommes de Hansi Flick ont désormais creusé l'écart sur le Real Madrid.

Le Celta Vigo, quant à lui, garde un œil sur les places européennes. Cependant, la dynamique est inquiétante : les Galiciens n'ont pris que quatre points sur les quinze derniers possibles. Ils restent d'ailleurs sur une défaite humiliante 0-3 à domicile contre la lanterne rouge, le Real Oviedo.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Celta Vigo

Composition attendue de Barcelone: J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran.

Composition attendue de Celta Vigo: Radu, Alonso, Lago, Nunez, Carreira, Vecino, Moriba, Rueda, Swedberg, Lopez, Jutgla.

Vers un calvaire pour le Celta au Camp Nou

Le Celta Vigo s'est montré impérial hors de ses bases cette saison, ne concédant que deux défaites à l'extérieur en Liga. Cependant, ils n'ont disputé qu'un seul match à domicile face à un membre du Top 4. Leur forme actuelle, plus que préoccupante, suggère l'existence de tensions internes au sein du club galicien.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Celta aborde cette rencontre après avoir encaissé neuf buts lors de ses trois derniers matchs, pour un seul petit but marqué. Ces revers ont été subis face au septième de Bundesliga (Fribourg) et à la lanterne rouge de la Liga (Real Oviedo).

Barcelone devrait, à l'inverse, afficher une belle fraîcheur physique après une semaine de repos faisant suite à un duel européen intense à Madrid. Libérés de toute distraction européenne, les Catalans ne devraient pas laisser échapper leur avance confortable en tête du championnat.

Le Barça survole cette division cette saison, avec une efficacité redoutable de 2,71 buts et 2,52 xG par 90 minutes. Face à un adversaire en plein doute, les hôtes ont largement les armes pour s'imposer par plusieurs buts d'écart.

Pronostic 1 Barcelone vs Celta Vigo: Barcelone Handicap -2 à une cote de 2,40 sur Winamax

Yamal, le maître à jouer

L'élimination européenne de Barcelone s'est jouée sur des détails, notamment les cartons rouges reçus lors de chaque manche. Pourtant, les Catalans comptaient sans aucun doute dans leurs rangs le meilleur joueur de cette double confrontation face à l'Atlético de Madrid. Lamine Yamal a excellé lors des deux matchs et affiche une forme étincelante depuis la trêve internationale.

Le jeune prodige reste sur deux buts et deux passes décisives lors de ses deux dernières sorties. Lors du match retour contre l'Atleti, il a délivré quatre passes clés, soit deux fois plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain. Une performance qui confirme son niveau exceptionnel après un derby mémorable contre l'Espanyol, où il avait offert un doublé à Ferran Torres.

Toutes compétitions confondues (Liga et Ligue des Champions), l'international espagnol a déjà été à l'origine de 15 buts en 37 apparitions cette saison. Il domine actuellement le classement des passeurs de la Liga, avec deux unités d'avance sur Luis Milla (Getafe).

Avec une probabilité implicite de 34,5 %, miser sur une ou plusieurs passes décisives de Yamal lors de ce match représente une option particulièrement séduisante.

Pronostic 2 Barcelone vs Celta Vigo: Lamine Yamal passeur décisif (1 ou +) à une cote de 3,20 sur Winamax

Le Barça tout proche du sacre

Avec un déplacement à Getafe dès samedi, Hansi Flick pourrait être tenté de faire tourner son effectif si ses hommes parviennent à creuser un écart de trois buts. Dans ce cas de figure, les Blaugranas pourraient se contenter de faire circuler le ballon et de sécuriser leur bloc défensif pour économiser leurs forces.

Malgré les débats sur leurs prétendues fragilités, les faits sont là : Barcelone possède la meilleure défense à domicile de Liga. Les géants catalans n'encaissent en moyenne que 0,56 but par 90 minutes devant leur public. Plus impressionnant encore, ils n'ont concédé que trois petits buts en seconde période au Camp Nou depuis le début de la saison.

Cette solidité explique pourquoi 75 % des rencontres de championnat à domicile du Barça se sont terminées avec moins de 4,5 buts. Une tendance que l'on retrouve également chez le Celta Vigo, puisque la statistique grimpe à 87 % lors de leurs matchs à l'extérieur.

Le club galicien traverse d'ailleurs une véritable crise offensive. Son meilleur buteur, Borja Iglesias, est en plein doute : l'expérimenté attaquant n'a plus trouvé le chemin des filets depuis huit matchs, club et sélection confondus. Et pour l'instant, aucun de ses coéquipiers n'a réussi à prendre le relais de manière régulière.

Au vu de ces éléments, la victoire de Barcelone combinée à un total de moins de 4,5 buts offre une réelle valeur, avec une probabilité implicite de 51,3 %.

Pronostic 3 Barcelone vs Celta Vigo: Victoire de Barcelone & Moins de 4,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

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