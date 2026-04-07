Pronostic Barcelone vs Atlético Madrid 08/04/2026 : le Barça pour prendre une option

Le Barça a battu l'Atleti dimanche après-midi en La Liga. Cela devrait donner aux hommes de Hansi Flick un avantage psychologique avant le choc de mercredi.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Atlético Madrid

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,68 chez Winamax

Victoire de Barcelone et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,50 chez Winamax

Marcus Rashford buteur à tout moment à une cote de 2,85 chezWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 2-1 Atlético Madrid

Pronostic des buteurs : Barcelone – Rashford, Torres ; Atlético Madrid : Sorloth

Barcelone et l'Atlético Madrid s'apprêtent à s'affronter pour la cinquième fois de la saison, cette fois en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les géants catalans sont dans une forme étincelante. Ils n'ont plus connu la défaite, toutes compétitions confondues, depuis la mi-février, et l'équipe de Hansi Flick a pris les commandes de la Liga. Le Barça est désormais presque assuré de soulever le titre national et possède une réelle chance de briller sur la scène continentale.

Le Barça a joué contre l'Atlético il y a seulement quatre jours en championnat. Les hommes de Flick se sont imposés 2-1 à Madrid, les hôtes ayant joué la seconde période à dix. Flick a dû apprécier de voir ses attaquants Rashford et Lewandowski trouver le chemin des filets. Leur retour en forme est indispensable, compte tenu de l'absence de Raphinha, touché aux ischio-jambiers.

L'Atlético reste sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Cela a commencé par un court revers contre Tottenham, suffisant toutefois pour assurer la qualification des hommes de Diego Simeone au cumulé. S'en sont suivies des défaites face au Real Madrid et au Barça en Liga, ce qui a de fait mis fin à leurs espoirs en championnat.

Simeone doit composer avec plusieurs blessures. Rodrigo Mendoza, Jan Oblak et Pablo Barrios sont déjà forfaits. De plus, José Maria Giménez, Marc Pubill et Johnny Cardoso sont très incertains. L'Atleti n'a remporté qu'un seul de ses six déplacements en UCL cette saison.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Atlético Madrid

Composition attendue de Barcelone : Joan García, Cancelo, Araújo, Martín, Cubarsí, Eric García, Pedri, Torres, Yamal, Rashford, Lewandowski

Composition attendue d'Atlético Madrid : Musso, Molina, Lenglet, Ruggeri, Le Normand, Koke, Vargas, Simeone, Almada, Griezmann, Baena

Parier sur trois buts ou moins pour ce match aller

Huit des neuf dernières confrontations entre ces deux équipes se sont terminées avec trois buts ou plus. Cependant, nous pensons que ce match aller pourrait être plus fermé que d'habitude. Quatre de leurs six dernières rencontres (66,66 %), toutes compétitions confondues, ont d'ailleurs vu trois buts ou moins. Pourtant, la cote actuelle pour moins de 3,5 buts ce mercredi n'implique qu'une probabilité de 54,05 %.

L'Atlético affiche un bien meilleur bilan à domicile qu'à l'extérieur en UCL cette saison. Les hommes de Diego Simeone prennent en moyenne 2,50 points par match à domicile contre 0,83 à l'extérieur. Ils auront à cœur de rester dans la course avant le match retour sur leurs terres.

Lors de leurs six matchs à l'extérieur en UCL 2025/26, 83 % des déplacements de l'Atleti ont produit quatre buts ou plus. Cependant, mercredi soir ne représente que la première moitié de la confrontation. Simeone est passé maître dans l'art de préparer des équipes capables de contenir et de frustrer l'adversaire, ce qu'ils tenteront sûrement face au Barça.

Pronostic 1 Barcelone vs Atlético Madrid : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,68 chez Winamax

Le Barça pour faire le travail

Bien que l'Atleti risque d'être un peu plus prudent mercredi, nous nous attendons tout de même à ce qu'ils trouvent la faille. Les deux équipes ont marqué dans 83 % de leurs matchs de C1 à l'extérieur jusqu'à présent cette saison.

De plus, les matchs à domicile de Barcelone se sont soldés par une victoire du Barça avec les deux équipes qui marquent dans 80 % de leurs rencontres d'UCL en 25/26.

Pourtant, le marché des paris n'estime qu'à 40 % les chances de voir les hommes de Hansi Flick s'imposer sans garder leur cage inviolée. Les joueurs de Simeone ont marqué lors de quatre de leurs sept dernières visites à Barcelone, toutes compétitions confondues.

Pronostic 2 Barcelone vs Atlético Madrid : Victoire de Barcelone et les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 2,50 chez Winamax

Rashford sur sa lancée en C1

L'ancien attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, commence à se sentir à son aise sous les couleurs du Barça. Il a inscrit cinq buts en neuf apparitions en UCL cette saison, soit un taux de réussite de 55,56 %.

Pourtant, les marchés ne lui donnent que 35,71 % de chances de marquer ce mercredi soir. C'est le pari offrant la valeur la plus évidente parmi notre trio de pronostics.

Rashford a inscrit le premier but de la victoire 2-1 du Barça à l'Atlético Madrid dimanche. Au total, il compte huit contributions décisives lors de ses neuf apparitions en UCL cette saison, alors qu'il n'a été titulaire qu'à quatre reprises.

Pronostic 3 Barcelone vs Atlético Madrid : Marcus Rashford buteur à tout moment à une cote de 2,85 chez Winamax





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