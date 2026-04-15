Pronostic Arsenal vs Sporting CP 15/04/2026 : les Gunners en plein doute après un passage à vide

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir une équipe d'Arsenal en manque de confiance poursuivre sa série de contre-performances et concéder le nul à domicile.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Sporting CP

Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1.94 sur Winamax

Buteur à tout moment : Viktor Gyökeres à une cote de 2.14 sur Winamax

Résultat (1x2) : Match nul à une cote de 4.40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 1-1 Sporting CP

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres; Sporting CP – Gonçalo Inácio

De sérieuses questions se posent depuis quelques semaines sur la capacité d'Arsenal à tenir la distance cette saison. Les Gunners ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue et ont été sortis de la FA Cup lors de deux week-ends consécutifs. Désormais, c'est même leur emprise sur le titre en Premier League qui semble se relâcher.

Les hommes de Mikel Arteta étaient loin de leur meilleur niveau ce week-end, s'inclinant 2-1 à domicile face à une équipe de milieu de tableau, Bournemouth. Ce revers relance totalement la course au titre, avec Manchester City toujours à l'affût. Heureusement pour les Londoniens, ils abordent ce match retour à l'Emirates avec un court avantage de 1-0 acquis à l'aller.

Ceci étant dit, les Londoniens ont été chanceux de repartir de Lisbonne avec la victoire, tant leur prestation a été décevante. La Ligue des Champions a été leur jardin cette saison, les Gunners restant sur une série d'invincibilité de 11 matchs dans la compétition. Ils s'appuieront sur ce record pour tenter de rallier les demi-finales pour la deuxième année consécutive, une première dans leur histoire.

Le Sporting CP rêve d'une première apparition historique dans le dernier carré de la C1, mais la tâche s'annonce rude. Les "Lions" se sont imposés 1-0 sur la pelouse de l'Estrela ce week-end, un succès capital pour rester dans le coup mentalement. Cependant, l'histoire ne plaide pas en leur faveur : les clubs portugais ont perdu leurs neuf derniers quarts de finale de Ligue des Champions.

Néanmoins, Rui Borges pourra tirer des motifs de satisfaction du match aller. Le Sporting s'est créé plusieurs occasions nettes, butant sur un David Raya impérial. S'ils parviennent à réitérer ce niveau de performance, ils pourraient bien renverser la vapeur.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Sporting CP

Composition attendue de Arsenal : Raya, White, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Composition attendue de Sporting CP : Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Simoes, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez.

Une défense fébrile qui laisse entrevoir des buts

Malgré les récentes méformes d'Arsenal, le club affiche des statistiques impressionnantes en C1. Les Gunners ont inscrit 27 buts en 11 matchs, soit une moyenne de 2,46 buts par rencontre. S’ils ont gardé leur cage inviolée à sept reprises sur ces 11 sorties, l'arrière-garde semble aujourd'hui beaucoup plus friable.

Une aubaine pour les visiteurs, particulièrement tranchants en attaque, surtout avec Luis Suarez en pointe. Les Lions ont marqué 22 buts en 11 matchs, soit pile deux par rencontre. En revanche, ils ont encaissé 10 buts de plus qu'Arsenal (15 contre 5), preuve de leurs difficultés chroniques derrière.

Les hommes de Borges auront à cœur de trouver la faille, surtout après avoir vu Bournemouth marquer deux fois à l'Emirates samedi dernier. Lors de trois des quatre dernières confrontations directes, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets.

Pronostic 1 Arsenal vs Sporting CP : Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1.94 sur Winamax

Martinelli et Gyökeres pour faire basculer le match

Gabriel Martinelli a été le principal dynamiteur d'Arsenal dans la compétition cette saison. Le Brésilien occupe la huitième place du classement des buteurs avec six réalisations. Il a également joué un rôle clé dans le succès de la semaine dernière, avec une accélération dévastatrice suivie d'un centre millimétré pour le but de la victoire de Kai Havertz en toute fin de match.

Pourtant, il n'a marqué qu'une seule fois lors de ses 10 dernières sorties, club et sélection confondus. Mais Arsenal possède une autre arme fatale : Viktor Gyökeres. Le Suédois a été discret pour son retour sur ses anciennes terres la semaine passée, mais son sens du but reste indéniable.

Buteur sur penalty contre Bournemouth ce week-end, il s'est également vu refuser un but pour hors-jeu. L'attaquant en est à six buts lors de ses cinq derniers matchs. Gyökeres sera sans aucun doute le danger numéro un face à son ancienne équipe mercredi soir.

Pronostic 2 Arsenal vs Sporting CP : Buteur à tout moment : Viktor Gyökeres à une cote de 2.14 sur Winamax

L'invincibilité d'Arsenal pèse lourd dans la balance

La défaite face à Bournemouth a mis en lumière la nervosité croissante au sein de l'Emirates Stadium. Le Sporting compte bien en profiter. Pourtant, les Lions n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers déplacements européens et affichent un bilan médiocre face aux clubs anglais.

Ils n'ont gagné aucun de leurs 10 derniers matchs outre-Manche (5 nuls, 5 défaites). Même si Arsenal reste sur trois revers lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, il est difficile d'ignorer leur solidité en Ligue des Champions. De plus, les Gunners se sont qualifiés lors de 17 de leurs 18 dernières confrontations européennes après avoir gagné le match aller à l'extérieur.

Les Londoniens n'ont perdu qu'une seule de leurs 23 dernières réceptions européennes. Une défaite semble donc hautement improbable. Le scénario le plus plausible est un match nul qui permettrait aux Gunners de se qualifier au score cumulé.

Pronostic 3 Arsenal vs Sporting CP : Résultat (1x2) : Match nul à une cote de 4.40 sur Winamax

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