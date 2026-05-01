Pronostic Arsenal vs Fulham 02/05/2026 : Les Gunners attendus au tournant dans un match fermé

Notre expert en paris sportifs prévoit une victoire laborieuse mais capitale pour Arsenal. Face à des Cottagers accrocheurs, les hommes de Mikel Arteta devront se montrer patients pour empocher les trois points dans la course au titre.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Fulham

Mi-temps - Moins de 0,5 but à une cote de 3,20 sur Winamax

à une cote de Moins de 2,5 buts à une cote de 2,35 sur Winamax

à une cote de Arsenal gagne et les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 1-0 Fulham

Pronostic des buteurs : Arsenal : Kai Havertz

Ce derby s'inscrit dans un calendrier brûlant pour Arsenal, coincé entre les deux manches de leur demi-finale de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Au coude-à-coude avec Manchester City pour le titre, les Gunners ont repris leur marche en avant le week-end dernier face à Newcastle (1-0), mettant fin à une série noire de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.

De son côté, Fulham arrive en confiance après son succès 1-0 contre Aston Villa. Ce résultat relance les espoirs européens des Cottagers, qui n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs cinq dernières sorties en championnat. Attention toutefois à leur efficacité offensive loin de leurs bases : les Londoniens n'ont plus trouvé le chemin des filets à l'extérieur depuis leur victoire 3-1 à Sunderland en février.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Fulham

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Zubimendi, Madueke, Odegaard, Trossard, Havertz.

Composition attendue de Fulham : Leno, Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez.

Un derby londonien qui devrait mettre du temps à s'emballer

Tout indique que nous assisterons à une rencontre tactique et verrouillée. Si Arsenal devrait logiquement confisquer le ballon, la fatigue liée au déplacement européen à Madrid pourrait peser dans les jambes.

Le secteur offensif des Gunners tourne actuellement au ralenti : l'équipe n'a pas marqué plus d'un but lors de ses cinq derniers matchs nationaux. De plus, Arsenal affiche une moyenne timide de seulement 0,82 but inscrit en première période à domicile cette saison.

Fulham, de son côté, est un diesel à l'extérieur. Les Cottagers n'ont inscrit que 5 buts avant la pause en déplacement cette saison, soit à peine 31 % de leur total hors de leurs bases.

Dans ce contexte, la cote pour une première mi-temps sans le moindre but nous semble particulièrement value.

Pronostic 1 Arsenal vs Fulham : Mi-temps - Moins de 0,5 but à une cote de 3,20 sur Winamax

Peu de buts attendus à l'Emirates

Le match pourrait se débrider après la pause, car le nul est interdit pour Arsenal s'ils veulent rester dans le sillage de City. Pour autant, une avalanche de buts semble peu probable.

Le week-end dernier, malgré la victoire, les hommes de Mikel Arteta n'ont généré que 0,49 xG (Expected Goals) contre Newcastle. Un contenu offensif pauvre qui confirme une tendance : leurs cinq derniers matchs de Premier League n'ont produit que 10 buts au total.

La solidité est également le maître-mot chez Fulham ces derniers temps. Six de leurs sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues, se sont terminées avec moins de 2,5 buts, dont cinq affichant un score final de 0-0 ou 1-0.

Au minimum, les hommes de Marco Silva semblent capables de transformer ces 90 minutes en un véritable calvaire pour l'attaque des Gunners. Miser sur le "Moins de 2,5 buts", avec une probabilité implicite de 50 %, pourrait bien être le pari intelligent à tenter.

Pronostic 2 Arsenal vs Fulham : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,35 sur Winamax

Les Gunners pour un succès précieux au forceps

Arsenal espère que Kai Havertz et Eberechi Eze se seront remis de leurs pépins physiques pour tenir leur rang. Dans l'optique de décrocher la victoire, disposer d'une telle profondeur offensive pourrait s'avérer crucial, même si Arteta fait face à un véritable casse-tête pour composer son onze au vu du calendrier surchargé.

Chaque point pèse lourd pour les Londoniens du Nord en ce moment. Malgré un passage à vide inquiétant, ils ont globalement réussi à arracher des résultats devant leur public, avec un bilan solide de huit victoires sur leurs dix derniers matchs à l’Emirates, toutes compétitions confondues.

À l'inverse, Fulham voyage très mal. Seules trois équipes ont récolté moins de points à l'extérieur en Premier League cette saison, et les Cottagers n'ont empoché qu'une seule unité lors de leurs sept déplacements chez les membres actuels du top 8.

Savoir que la formation d'Arteta a remporté 47 % de ses matchs de championnat à domicile sans encaisser de but renforce notre analyse. Parier sur un nouveau succès "clean sheet" (victoire à zéro), avec une probabilité implicite de 42,2 %, semble offrir une réelle valeur ajoutée.

Pronostic 3 Arsenal vs Fulham : Arsenal gagne et les deux équipes marquent : Non à une cote de 2,15 sur Winamax

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