Pronostic Arsenal vs Burnley 18/05/2026 : les Gunners vers un succès capital pour le titre

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire sereine des locaux, lancés dans la course au titre, avec une ouverture du score signée Viktor Gyokeres.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Burnley

Viktor Gyokeres premier buteur à une cote de 4,10 sur Winamax

Arsenal Handicap -2 à une cote de 2,05 sur Winamax

Seconde mi-temps : Arsenal marque plus de 1,5 but à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 4-0 Burnley

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyokeres (x2), Eberechi Eze, Bukayo Saka

Arsenal a parfaitement réagi après ses deux revers consécutifs subis en avril. Les Gunners restent sur trois victoires d'affilée en championnat, sans encaisser le moindre but, reprenant ainsi les commandes dans la course au titre. Les hommes de Mikel Arteta seront sacrés champions s'ils s'imposent ce lundi et confirment à Selhurst Park dimanche prochain.

À l'inverse, la relégation de Burnley est actée depuis longtemps après une campagne éprouvante pour le club du Lancashire. Sous la direction de l'entraîneur intérimaire Mike Jackson, ils ont tout de même décroché un nul méritoire (2-2) face à Aston Villa le week-end dernier. Cependant, les "Clarets" restaient auparavant sur une série noire de cinq défaites consécutives en Premier League.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Burnley

Composition attendue d’Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres

Composition attendue de Burnley : Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Luis, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

Gyökeres pour mettre les Gunners sur de bons rails

Bien que Gyokeres n'ait pas été aussi prolifique que les supporters l'espéraient, l'international suédois joue un rôle pivot. Ses 14 buts en Premier League ont été inscrits à une fréquence tout à fait honorable d'un but toutes les 158 minutes.

L'ancien attaquant du Sporting arrive en pleine confiance, avec trois réalisations lors de ses quatre dernières sorties.

Lors de la dernière réception en championnat face à Fulham, il n'avait fallu que neuf minutes à Gyokeres pour débloquer la situation, avant de s'offrir un doublé avant la pause. Cette saison, il a déjà ouvert le score dans le premier quart d'heure à trois reprises, toutes compétitions confondues. Il avait notamment marqué de la tête dès la 14e minute lors du match aller contre Burnley.

Avec quatre buts inscrits lors des quatre derniers matchs d'Arsenal à domicile, Gyokeres est le candidat naturel pour ouvrir le score, avec une probabilité théorique de 27,8 %.

Pronostic 1 Arsenal vs Burnley : Viktor Gyokeres premier buteur à une cote de 4,10 sur Winamax

Soigner la différence de buts

Si la victoire reste la priorité absolue, Arsenal peut également faire un grand pas vers le titre en soignant son "goal average".

Les Gunners affichent actuellement une différence de buts de +42, contre +43 pour Manchester City. Cette affiche est l'occasion idéale pour repasser devant. Un succès large permettrait aux hommes d'Arteta d'avoir besoin que d'un nul lors de l'ultime journée face à Crystal Palace.

On peut donc s'attendre à ce qu'Arsenal ne relâche pas la pression, même avec un ou deux buts d'avance. Cette saison, ils ont déjà remporté six matchs à l'Emirates par trois buts d'écart ou plus.

En face, Burnley possède le pire bilan statistique de l'élite avec 72,0 xGA (buts encaissés attendus) et la production offensive la plus faible (31,3 xG). Sans victoire depuis 11 matchs, les visiteurs risquent de subir un lourd revers.

Pronostic 2 Arsenal vs Burnley : Arsenal Handicap -2 à une cote de 2,05 sur Winamax

Burnley en difficulté après la pause

L'enjeu risque de peser sur les épaules des locaux au coup d'envoi ce lundi soir. Arsenal n'a jamais été aussi proche de décrocher son premier titre de Premier League depuis 22 ans, ce qui pourrait se traduire par une entame de match un peu crispée. Toutefois, une fois le verrou sauté, les Gunners devraient dérouler et enchaîner les buts.

La différence de buts pouvant s'avérer décisive pour le titre, Mikel Arteta pourrait opter pour un style de jeu résolument offensif, même si son équipe mène déjà au score. Cette saison, les Gunners ont inscrit 59 % de leurs buts après la pause, avec une moyenne de 1,28 but marqué en seconde période à domicile.

Le leader devrait logiquement améliorer ces statistiques face à une défense de Burnley particulièrement friable. Les visiteurs concèdent en moyenne 1,5 buts en seconde mi-temps lors de leurs déplacements en championnat.

Dès lors, miser sur plus de 1,5 but d'Arsenal en seconde période nous semble être une excellente option, avec une probabilité théorique de 57,1 %.

Pronostic 3 Arsenal vs Burnley : Second half - Arsenal to score over 1.5 goals at odds of 2,15 on Winamax

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