Pronostic Angers vs PSG 25/04/2026 : une victoire parisienne de routine à l'extérieur

Notre expert en paris sportifs estime que l'avantage du terrain pour Angers aura peu d'impact face à un PSG revigoré qui cherche à consolider son avance de quatre points en tête du classement.

Les meilleurs paris pour Angers vs PSG

Le PSG gagne et les deux équipes marquent : Non, à une cote de 2,15 sur Winamax

Ousmane Dembélé buteur ou passeur décisif, à une cote de 1,90 sur Winamax

Score exact à la mi-temps : 2-0 pour le PSG, à une cote de 3,30 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angers 0-4 PSG

Pronostic des buteurs : PSG – João Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu

Angers traverse une période difficile mais parvient à se maintenir hors de la zone de relégation. Les Scoïstes ont été tenus en échec (1-1) lors de leur dernier match par une équipe du Havre réduite à dix. C'était leur cinquième rencontre consécutive sans victoire.

Les hôtes occupent actuellement la 13e place, avec neuf points d'avance sur la zone rouge de la Ligue 2 alors qu'il reste quatre matchs à jouer. Le PSG est sans aucun doute leur adversaire le plus redoutable d'ici la fin de saison, avant des confrontations prévues contre Auxerre, Strasbourg et Brest.

Les champions d'Europe ont parfaitement réagi après une défaite surprise 2-1 contre Lyon en battant Nantes. Porté par un Khvicha Kvaratskhelia inspiré, le PSG a inscrit trois buts sans en encaisser un seul, signant ainsi sa septième victoire en huit matchs toutes compétitions confondues.

Malgré des succès probants contre Toulouse, Nice et Nantes, leur régularité en Ligue 1 a parfois été remise en question au vu de la qualité de l'effectif. Ils se doivent de gagner ce match pour maintenir leur avance de quatre points sur Lens avant leur confrontation directe la plus importante depuis des décennies.

Angers fait figure d'outsider évident face à la formation renaissante de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol n'acceptera rien d'autre qu'une victoire au Stade Raymond Kopa.

Les effectifs probables pour Angers vs PSG

Composition attendue d'Angers : Koffi, Rao-Lisoa, Louer, Sinate, Lefort, Ekomie, Mouton, Van den Boomen, Belkebla, Sbaï, Peter

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho Hernández, Mayulu, Beraldo, Neves, Barcola, Dembélé, Doué

Les Parisiens pour un festival au Raymond Kopa

Le PSG s'est racheté avec la manière après son revers contre Lyon, en balayant Nantes par trois buts d'écart au Parc des Princes. Supérieurs en attaque et solides derrière, les Parisiens ont affiché un total de buts attendus (xG) de 2,17 contre seulement 0,82 pour Nantes.

Cette victoire a permis au PSG de reprendre quatre points d'avance sur Lens, qui a laissé passer sa chance de prendre les commandes. Le titre est désormais fermement entre les mains des champions en titre.

Hormis la défaite contre Lyon et un succès 3-1 face à Toulouse, le PSG a gardé sa cage inviolée lors de cinq de ses sept derniers matchs officiels. Ils partagent d'ailleurs le record du plus grand nombre de "clean sheets" cette saison (14) avec Lyon.

Angers manque cruellement d'efficacité offensive, n'ayant marqué que trois fois lors de ses cinq derniers matchs. S'ils ont trouvé le chemin des filets lors de leurs deux dernières sorties, le PSG évolue à un tout autre niveau. Il est donc pertinent de miser sur une victoire parisienne sans encaisser de but.

Pronostic 1 Angers vs PSG : Le PSG gagne et les deux équipes marquent : Non, à une cote de 2,15 sur Winamax

Dembélé pour mener l'attaque

Si Kvaratskhelia a attiré tous les regards contre Nantes en remportant le titre d'homme du match, Dembélé a travaillé dans l'ombre, lui qui retrouvait le onze de départ après avoir été sur le banc contre Lyon.

On pourrait parler d'un repos bien mérité, tant le lauréat du Ballon d’Or est indispensable au PSG. Depuis son retour de blessure au mollet, Dembélé a été impliqué dans sept buts lors de ses dix dernières apparitions en club (cinq buts, deux passes décisives).

Son récent doublé contre Toulouse a scellé une victoire 3-1, suivi d'un autre doublé décisif à Anfield contre Liverpool. Son retour face à Nantes a prouvé toute l'influence qu'il apporte sur le front de l'attaque.

Dembélé totalise 16 buts et neuf passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Remplacé à l'heure de jeu contre Nantes, il devrait logiquement débuter à Angers. Attendez-vous à ce qu'il fasse la différence.

Pronostic 2 Angers vs PSG : Ousmane Dembélé buteur ou passeur décisif, à une cote de 1,90 sur Winamax

Un départ canon pour plier le match

Luis Enrique avait été critiqué pour ses choix de rotation lors du choc contre Lyon. Le PSG avait alors subi un coup d'arrêt pour le titre après les buts précoces d'Endrick et Afonso Moreira. Le penalty manqué par Gonçalo Ramos avant la pause avait été le tournant du match.

Face à Nantes, le PSG a été clinique. Kvaratskhelia et Désiré Doué ont donné l'avantage aux leurs dès la première mi-temps. Ils ont les armes pour récidiver face à une équipe qui a tendance à craquer tôt.

Le PSG a remporté ses 16 matchs de championnat cette saison lorsqu'il menait à la pause. Ils sont restés invaincus lors de 24 de leurs 29 premières mi-temps en Ligue 1.

De son côté, Angers était mené à la mi-temps lors de 12 de ses 30 matchs, n'en menant que sept. Les hôtes vont subir la pression dès le coup d'envoi. Ils devraient finir par céder. On peut s'attendre à ce que le PSG rentre aux vestiaires avec deux buts d'avance.

Pronostic 3 Angers vs PSG : Score exact à la mi-temps : 2-0 pour le PSG, à une cote de 3,30 sur Winamax

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