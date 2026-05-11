Pronostic Alavés vs Barcelone 13/05/2026 : les champions mis à rude épreuve à Vitoria

Notre expert en paris sportifs mise sur une entame tambour battant d'Alavés dans une rencontre ouverte qui devrait s'emballer après la pause.

Les meilleurs paris pour Alavés vs Barcelone

Alavés marque plus de 1,5 but à la cote de 2,00 sur Unibet

Résultat à la mi-temps : Alavés à la cote de 3,25 sur Unibet

Deuxième mi-temps : Les deux équipes marquent à la cote de 2,20 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Alavés 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Alavés – Toni Martínez (x2); Barcelone – Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Alavés fait partie du peloton engagé dans la lutte pour le maintien en La Liga alors qu'il ne reste que trois journées. Actuellement dans la zone rouge, les Basques restent sur un match nul (1-1) frustrant sur la pelouse d'Elche, un concurrent direct, le week-end dernier.

Quique Sánchez Flores a instauré un style de jeu nettement plus offensif depuis sa nomination en mars. Toutefois, le technicien n'a remporté que deux de ses neuf matchs sur le banc pour l'instant.

Le FC Barcelone aborde ce déplacement fort d'une victoire 2-0 lors du Clasico. Ce onzième succès consécutif en championnat a permis aux Blaugranas de sceller officiellement leur titre de champion. L'équipe d'Hansi Flick vise désormais le record symbolique des 100 points, mais pour cela, elle devra impérativement remporter toutes ses rencontres restantes.

Les effectifs probables pour Alavés vs Barcelone

Composition attendue d'Alavés : Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach, Suárez, Guridi, Guevara, Pérez, Diabate, Martínez

Composition attendue de Barcelone : Szczesny, Balde, Martin, Araujo, Kounde, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Bardghji, Lewandowski

Le Barça attendu en rotation après le titre

Grâce à des buts superbes de Marcus Rashford et Ferran Torres, Barcelone a validé son sacre dimanche soir. Les célébrations du titre se sont prolongées jusqu'au lundi, ce qui soulève des interrogations légitimes sur l'état de fraîcheur et la concentration des Catalans pour ce match.

Hansi Flick devrait logiquement faire tourner son effectif. Cette rotation pourrait rendre le Barça vulnérable face à une équipe d'Alavés qui jouera sa survie avec une motivation décuplée.

Les locaux peuvent d'ailleurs s'appuyer sur l'un des attaquants les plus en forme du championnat : Toni Martinez a inscrit sept buts lors de ses sept dernières apparitions. Il est devenu la pièce maîtresse d'une attaque qui s'est métamorphosée depuis le changement d'entraîneur.

Sous l'ère Sánchez Flores, Alavés marque en moyenne exactement deux buts par match. Parier sur plus de 1,5 but pour les locaux dans cette rencontre semble donc offrir une réelle valeur ajoutée.

Pronostic 1 Alavés vs Barcelone : Alavés marque plus de 1,5 but à la cote de 2,00 sur Unibet

Un départ canon pour Alavés ?

Après l'intensité du Clasico et l'euphorie des festivités, Barcelone pourrait mettre du temps à entrer dans son match. Les Catalans n'ont pas toujours été convaincants en première période lors de leurs déplacements cette saison.

À l'extérieur, leur différence de buts lors des 45 premières minutes n'est que de +4. De plus, 59 % des buts encaissés hors de leurs bases le sont avant la pause. Ils ont d'ailleurs été menés à la mi-temps lors de cinq de leurs déplacements, ne menant qu'à sept reprises.

À l'inverse, Alavés a l'habitude de démarrer fort devant son public. À domicile, ils n'ont été menés à la pause que deux fois cette saison en La Liga. Seulement 26 % de leurs buts encaissés au stade de Mendizorrotza surviennent en première période.

Compte tenu de ces statistiques, miser sur une victoire d'Alavés à la mi-temps est un choix judicieux.

Pronostic 2 Alavés vs Barcelone : Résultat à la mi-temps - Alavés à la cote de 3,25 sur Unibet

Une seconde période ouverte et riche en buts

Les neuf rencontres disputées par Alavés sous la houlette de Sánchez Flores ont toutes vu les deux équipes marquer. Le coach prône une approche agressive qui génère du spectacle, même si les résultats restent en dents de scie.

Malgré l'envergure de l'adversaire, l'entraîneur expérimenté sait qu'il y a un coup à jouer face à des champions possiblement décompressés. Cela garantit qu'Alavés continuera de chercher le chemin des filets après la pause.

Le mandat de Sánchez Flores est jusqu'ici marqué par des fins de matchs électriques. Depuis son arrivée, six buts ont été inscrits à la 90e minute ou plus tard lors des matchs d'Alavés. Six de ses neuf matchs ont vu les deux équipes trouver la faille en seconde période.

Côté Barça, des joueurs comme Pedri ou Fermín López pourraient n'entrer qu'en cours de jeu, apportant un second souffle offensif aux visiteurs. Le pari "Les deux équipes marquent en seconde période" présente une belle opportunité, avec une probabilité implicite de 42,1 %.

Pronostic 3 Alavés vs Barcelone : Deuxième mi-temps - Les deux équipes marquent à la cote de 2,20 sur Unibet

+