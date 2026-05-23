Pronostic AC Milan vs Cagliari 24/05/2026 : les Rossoneri foncent vers la victoire

Notre expert s'attend à ce que l'AC Milan boucle sa saison de Serie A en beauté face à Cagliari. Une victoire indispensable pour verrouiller l'un des deux derniers billets qualificatifs pour la Ligue des champions.

Les meilleurs paris pour AC Milan vs Cagliari

Plus de 2,5 buts à la cote de 1,56 sur Winamax

Les deux équipes marquent - Oui à la cote de 2,10 sur Winamax

Christopher Nkunku buteur à la cote de 2,25 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AC Milan 2-1 Cagliari

Pronostic des buteurs : AC Milan – Christopher Nkunku, Christian Pulisic ; Cagliari – Michel Adop

Pour les standards d'un club comme l'AC Milan, la seconde partie de saison en Serie A a été laborieuse. Depuis leur victoire 1-0 dans le derby face à l'Inter Milan, sacré champion, les Rossoneri n'ont remporté que trois de leurs neuf derniers matchs de championnat.

Ils ont néanmoins stoppé une série de trois matchs sans succès en s'imposant 2-1 sur la pelouse du Genoa lors de la dernière journée au Stadio Luigi Ferraris. Milan peut toujours accrocher la deuxième place, mais une défaite combinée à des résultats défavorables pourrait les faire glisser jusqu'au sixième rang.

De son côté, Cagliari vient de valider son maintien sur le fil. Les Isolani pointent à la 16e place avec 40 points au compteur après leur victoire 2-1 contre le Torino le week-end dernier. Les hommes de Fabio Pisacane ont renversé la vapeur après avoir concédé l'ouverture du score, s'imposant grâce à deux buts inscrits en première période.

Ce succès n'était que leur premier en trois rencontres, et seulement leur 10e au total cette saison en Serie A. Au mieux, Cagliari peut espérer accrocher la 13e place, ce qui nécessiterait de doubler Parme tout en comptant sur des faux pas de ses concurrents directs.

Pour Milan, l'enjeu est simple : une place en Ligue des champions est sur la table. Un match nul ne garantit pas de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Seuls les trois points satisferont Massimiliano Allegri et ses hommes, qui se doivent d'offrir une dernière victoire à San Siro pour clôturer l'exercice.

Les effectifs probables pour AC Milan vs Cagliari

Composition attendue de AC Milan : Maignan, Pavlović, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Rabiot, Modrić, Saelemaekers, Nkunku, Pulišić, Leão

Composition attendue de Cagliari : Caprile, Obert, Dossena, Mina, Ze Pedro, Folorunsho, Deiola, Gaetano, Palestra, Adopo, Esposito

Du spectacle et des buts attendus à San Siro

Après un terrible passage à vide d'un seul succès en six matchs, l'AC Milan s'est rendu chez le Genoa avec l'obligation de s'imposer pour garder son destin européen entre les mains. Ils ont fait la différence en seconde période pour empocher les trois points. Un peu plus tôt, ils avaient également trouvé la faille à deux reprises face à l'Atalanta lors d'un revers spectaculaire (3-2).

Sur les 37 journées de championnat disputées, 16 matchs de Milan ont dépassé la barre des 2,5 buts, dont leurs deux dernières sorties. Pour Cagliari, ce seuil a été franchi à 18 reprises cette saison.

Les visiteurs ont d'ailleurs vu trois de leurs cinq derniers matchs se terminer avec plus de 2,5 buts, à l'image de leur victoire 2-1 contre le Torino. Avec le duo Michel Adopo et Sebastian Esposito aux avant-postes, Cagliari a les armes pour bousculer l'arrière-garde milanaise.

Le Milan n'est qu'à 90 minutes de valider son ticket pour la C1, alors qu'un revers pourrait les envoyer en Ligue Europa. Ils auront faim de buts, tout comme Cagliari, qui se déplacera à San Siro libéré de toute pression, uniquement pour l'honneur.

Pronostic 1 AC Milan vs Cagliari : plus de 2,5 buts à la cote de 1,56 sur Winamax

Des défenses qui devraient plier

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors des deux derniers matchs de Milan, alors qu'aucune des cinq rencontres précédentes n'avait vu de buts des deux côtés. De plus, les Milanais ont marqué lors de sept de leurs dix dernières réceptions à San Siro.

Si les hôtes se sont montrés intraitables défensivement durant la première moitié de la saison, ils affichent de sacrées lacunes depuis quelques mois. En face, Cagliari tourne à une moyenne décente de 0,90 but inscrit par match loin de ses bases en 17 déplacements cette saison.

Historiquement, les deux formations ont marqué lors de leurs six dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues. La seule exception reste la victoire 1-0 de Milan à Cagliari lors du match aller plus tôt cette année.

Cagliari a inscrit exactement un but lors de chacune de ses quatre dernières visites officielles à San Siro. On peut s'attendre à ce qu'ils étirent cette série à cinq face à un Milan qui peine à garder sa cage inviolée ces dernières semaines.

Pronostic 2 AC Milan vs Cagliari : les deux équipes marquent - oui à la cote de 2,10 sur Winamax

Nkunku marche sur l'eau en cette fin de saison

Pour sa première année en Italie, Christopher Nkunku a vécu une saison d'adaptation relativement calme. L'attaquant compile 8 buts et 3 passes décisives en 34 apparitions sous le maillot milanais.

Cependant, l'avant-centre tricolore monte clairement en puissance et reste sur d'excellentes prestations. Après avoir buté sur deux grosses occasions en seconde période face à l'Atalanta à San Siro, il est allé chercher et a transformé un penalty dans le temps additionnel. Un but qui est venu adoucir la défaite 3-2.

Bis repetita face au Genoa lors de la journée précédente : il obtient un nouveau penalty et se fait justice lui-même, enchaînant ainsi un deuxième match consécutif avec un but au compteur. Nkunku a aujourd'hui l'opportunité de marquer lors de trois rencontres de suite sous les couleurs rossonères pour la toute première fois.

Le joueur de 28 ans fait le plein de confiance au meilleur des moments. Cagliari semble être la victime idéale pour lui permettre de prolonger sa belle série. On mise sur le français pour faire basculer ce match à domicile.

Pronostic 3 AC Milan vs Cagliari : Christopher Nkunku buteur à la cote de 2,25 sur Winamax

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