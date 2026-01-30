Pronostic Paris FC vs Marseille, match entre deux opposés

Les choix et l’analyse complète de notre expert football pour cette vingtième journée. Retrouvez le pronostic Paris FC vs Marseille ici !

Les meilleurs paris pour Paris FC Marseille

Une rencontre entre deux équipes dans une dynamique différente pour cette vingtième journée de Ligue 1. Voici les choix de notre expert et son prono Paris FC Marseille :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,84 sur Unibet, soit une probabilité de 54,3 % que Marseille remporte cette confrontation.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % que les deux équipes marquent pendant ce match.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,11 sur Unibet, soit une probabilité de 47,4 % de voir l’attaquant anglais marquer un but.

Notre pronostic Paris FC vs Marseille voit une victoire de Marseille 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Paris FC reste sur un match nul et une victoire en championnat, mais est toujours à la quatorzième place de Ligue 1 à la lutte pour le maintien dans l’élite. Capables du meilleur comme du pire, les joueurs de Stéphane Gilli sont encore en période d’adaptation pour leur première saison au plus haut niveau et ne trouvent pas leur rythme.

Cette rencontre face à Marseille s’annonce difficile mais pas impossible.

Les Phocéens viennent juste de vivre un moment difficile avec une élimination en Ligue des Champions après une claque 3 buts à 0 contre le Club Bruges. Il a même fallu attendre le but de Trubin, gardien de Benfica, dans les dernières secondes pour voir les Portugais leur ravir la 24e place qualificative. Ce revers pourrait avoir de grosses conséquences sur le moral des Olympiens avant de jouer ce samedi.

Les effectifs probables pour Paris FC Marseille

Composition attendue du Paris FC : Trapp - Traoré, Otavio, Mbow, Sangui - Marchetti, Camara - Kebbal, Lopez, Simon - Krasso

Composition attendue de Marseille : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojberg, O’Riley, Paixao - Greenwood, Nwaneri - Aubameyang

Les Marseillais n’ont pas le choix

Bien que les parisiens soient à la lutte pour rester en Ligue 1, ils affrontent ce samedi les troisièmes du championnat qui disposent de l’expérience et du talent nécessaire pour s’imposer à Jean Bouin. Le Paris FC s’est déjà renforcé cet hiver avec l'arrivée de Munetsi au milieu pour solidifier une défense en difficulté, mais contrer Marseille semble ambitieux et sortir avec un point serait déjà une réussite.

Les Marseillais sont à la lutte pour les premières places et tentent de se rapprocher du nouveau leader parisien, le PSG. Ils avaient réussi à terrasser les Lensois le week-end dernier, alors en tête du championnat, mais ont depuis connu une sévère défaite contre le Club Bruges. Avec De Zerbi à la tête de l’équipe, ils devraient se remettre sur le droit chemin pour remporter les trois points samedi.

Pronostic 1 Paris FC vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 1,84 sur Unibet

Deux équipes touchées mentalement

Le Paris FC n’est pas la défense la plus organisée de la Ligue 1 avec déjà 32 buts encaissés sur les dix-neuf journées de jouer. Ils montrent des faiblesses et tentent de les compenser en s’adaptant avec une défense à cinq, ou l’arrivée d’un nouveau milieu défensif. Cette difficulté défensive les entraîne à la quatorzième place du championnat et à être en difficulté.

Les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg viennent à Paris dans une situation difficile. Ils sortent d’une lourde défaite, associée à une élimination de la Ligue des Champions. De quoi mettre un coup à la confiance et de laisser quelques espaces pour Ilan Kebbal et ses coéquipiers en attaque. Avec deux équipes en manque de confiance, il devrait y avoir des buts de chaque côté.

Pronostic 2 Paris FC vs Marseille : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,52 sur Unibet

Le meilleur buteur du championnat se reprend

Mason Greenwood est le meilleur buteur du championnat de France avec 12 réalisations. Il vient de vivre un match difficile où il n’a pas su porter son club pendant une rencontre décisive en Ligue des Champions. Cette rencontre est l’occasion d’enchaîner rapidement avec une nouvelle compétition et de se remettre au travail pour retrouver le chemin des filets, avec une série de trois matchs sans but.

Avec l’arrivée d’Ethan Nwaneri en prêt, il pourrait avoir moins de temps de jeu et être mis au repos. Il va devoir redoubler d'efforts pour continuer à enchaîner les rencontres de 90 minutes et montrer son niveau aux yeux du monde. Il ne reste plus que la Ligue 1 et la Coupe de France pour briller.

Pronostic 3 Paris FC vs Marseille : Mason Greenwood buteur - cote de 2,11 sur Unibet

