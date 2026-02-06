Pronostic Nice vs Monaco, derby incertain ce dimanche

Match entre deux équipes en difficultés ce dimanche 8 février en Ligue 1. Notre spécialiste français a étudié les matchs et voici son pronostic Nice vs Monaco.

Les meilleurs paris pour Nice Monaco

Une semaine de football en France après la Coupe de France en milieu de semaine. Notre expert a étudié différents matchs et voici ses choix, ainsi que son prono Nice Monaco :

Match nul ou Monaco ⭐ à la cote de 1,32 sur Unibet, soit une probabilité de 75 % que ce match voit un match nul ou Monaco gagner.

Moins de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % que 3 buts ou moins soient marqués pendant le match.

Mika Biereth buteur (Remboursé si non titulaire) ⭐ à la cote de 2,14 sur Unibet, soit une probabilité de 46,7 % de voir l’attaquant marquer s’il est titulaire.

Notre pronostic Nice vs Monaco voit une rencontre assez fermée avec un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes françaises connaissent une saison difficile avec une treizième et une dixième place au classement. Ils ont du mal à obtenir des résultats malgré un effectif de qualité. Nice a remplacé Frank Haise avec Claude Puel, qui depuis a retrouvé quelques couleurs avec une victoire 4 buts à 1 à Nantes et un match nul contre Brest en étant revenu au score.

Pour Monaco, c’est Sebastien Pocognoli qui a rapidement pris le relai de d’Adi Hutter pour redresser la barre. Ce n’est pas totalement une réussite, malgré une présence en seizième de finale de Ligue des Champions. Leur dernier match de championnat a été un succès avec une victoire 4 buts à 0 sur Rennes. Ils arrivent avec confiance et détermination pour cette rencontre de Ligue 1.

Les effectifs probables pour Nice Monaco

Composition attendue de Nice : Dupé - Clauss, Dante, Oppong, Abdi - Abdul Samed, Vanhoutte - Cho, Sanson, Diop - Wahi.

Composition attendue de Monaco : Köhn - Teze, Zakaria, Kehrer - Diatta, Camara, Coulibaly, Ouattara - Akliouche, Biereth, Golovin

Un derby difficile à prédire entre ces deux

L’issue des derbys est souvent compliquée à prédire et surtout lorsque deux équipes sont en difficulté depuis le début de la saison. Les deux clubs commencent à reprendre un rythme et des séries de victoires pour remonter au classement. Malgré cela, Nice est le plus en souffrance et ne réussit pas vraiment le contenu de ce match comme leur dernière rencontre où ils ont encaissé deux buts rapidement avant de revenir.

Pour Monaco, cette rencontre pourrait leur permettre de confirmer avec trois points supplémentaires et de rattraper les places européennes qui sont à 4 points. Commencer une série de victoires est indispensable pour Monaco afin de rentrer dans leurs objectifs de début de saison. Cela passe par réussir cette rencontre et repartir avec au moins un point, ce qui est dans leurs moyens.

Pronostic 1 Nice vs Monaco : Match nul ou Monaco - cote de 1,32 sur Unibet

Deux équipes avec des doutes

Les matchs avec des équipes malades sont souvent assez pauvres en buts. L’enjeu est tel qu’il est nécessaire de bien défendre avant de penser à vouloir déstabiliser l’adversaire. Dans ce derby du sud, il semble difficile de voir une des deux équipes partir directement sur le but adverse. Le temps d’observation sera important avant de créer le décalage par peur de perdre des points.

Dans ce contexte, les buts risquent d’être peu nombreux et offre l’opportunité aux parieurs d’en profiter. Malgré deux effectifs de qualité, les doutes et l’enjeu peuvent nuire au spectacle et faire passer un moment un peu moins intéressant pour les spectateurs. Avec une pression énorme pour lutter pour une place européenne ou contre le maintien, ce match s’annonce tendu.

Pronostic 2 Nice vs Monaco : Moins de 3,5 buts - cote de 1,52 sur Unibet

L’attaquant danois dans tous les bons coups

Un joueur a marqué des points lors du dernier match de championnat, c’est Mika Biereth. L’attaquant danois est entré en cours de match et a réussi à délivrer deux passes décisives pour mettre à l’abri son équipe. En plus d’être très bon à la finition, il est aussi important dans le jeu des monégasques, et cette rencontre pourrait lui avoir redonné la confiance nécessaire pour performer.

Avec l’incertitude de la présence du prodige Ansu Fati et de l’attaquant américain Folarin Balogun, il devrait avoir sa chance à la pointe de l’attaque. Avec du temps de jeu, il est capable de marquer au moins une fois dans cette rencontre pour tenter d’amener à nouveau les trois points à Monaco.

Pronostic 3 Nice vs Monaco : Mika Biereth buteur (Remboursé si non titulaire) - cote de 2,14 sur Unibet

+