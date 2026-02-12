Pronostic Marseille vs Strasbourg, course à l’Europe

Rencontre capitale pour une place européenne ce samedi 14 février. Notre expert a étudié la rencontre et propose son pronostic Marseille vs Strasbourg.

Les meilleurs paris pour Marseille Strasbourg

Match décisif pour la course à l’Europe entre deux équipes en difficultés. Notre spécialiste du football français a analysé cette rencontre et vous propose trois paris, ainsi que son prono Marseille Strasbourg :

Mason Greenwood ou Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet , soit une probabilité de 65,7 % qu’un des deux attaquant marque.

, soit une probabilité de 65,7 % qu’un des deux attaquant marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,48 sur Unibet , soit une probabilité de 67,5 % que la rencontre voit au moins 3 buts être inscrits.

, soit une probabilité de 67,5 % que la rencontre voit au moins 3 buts être inscrits. But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66,2 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Notre pronostic Marseille vs Strasbourg voit une rencontre assez fermée avec une victoire Marseillaise 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Neuf points séparent Strasbourg de Marseille avant la rencontre de ce samedi 14 février. Cette rencontre s’annonce donc décisive pour la suite de la saison. Les Marseillais sont sur une mauvaise pente après une élimination en Ligue des Champions et la correction 5 buts à 0 reçue au Parc des Princes dimanche dernier. Plein de doutes, les hommes du coach italien n’ont plus le choix pour continuer avec des espoirs de podium en fin de saison.

Les Strasbourgeois ne sont pas au mieux avec deux défaites d'affilée en championnat qui les laissent à la septième place du classement avec un concours de circonstances. Rattrapés par Toulouse et Angers, ils ne sont plus à l’abri au classement et doivent ramener au moins un point pour espérer se qualifier en Europe la saison prochaine. Une mission difficile au Vélodrome.

Les effectifs probables pour Marseille Strasbourg

Composition attendue de Marseille : Rulli - Egan-Riley, Medina, Pavard - Weah, Höjbjerg, Q. Timber, Emerson - Nwaneri, Traoré, Greenwood

Composition attendue de Strasbourg : Penders - G. Doué, Mwanga, Högbserg, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Les meilleurs buteurs du championnat sur le terrain

Pour cette vingt-deuxième journée de Ligue 1, ce sont les deux meilleurs buteurs du championnat de France qui s'affrontent. D’un côté, Mason Greenwood, l’attaquant anglais a déjà trouvé le chemin des filets à 13 reprises et malgré une prestation ratée au Parc des Princes, reste l’atout numéro un des Phocéens. Son efficacité n’est plus à prouver avec 21 buts marqués la saison dernière.

À Strasbourg, c’est l’attaquant argentin Joaquin Panichelli qui mène les offensives avec 11 buts inscrits. Arrivé cet été, il a réussi à faire oublier Emanuel Emegha souvent blessé et déjà annoncé partant du club en juillet. Son efficacité devant le but lui a permis d’obtenir sa première sélection en équipe nationale avec Lionel Messi.

Pronostic 1 Marseille vs Strasbourg : Mason Greenwood ou Joaquin Panichelli buteur - cote de 1,52 sur Unibet

Des équipes offensives et efficaces

Marseille tourne à une moyenne de 2,7 buts par match au stade Vélodrome depuis le début de saison. C’est la meilleure attaque à domicile et elle continue d’impressionner par son talent. Malgré des dernières rencontres irrégulières, les attaquants Olympiens ont continué de marquer avec Gouiri, Paixao, Traoré et Greenwood. De quoi nous faire vivre un match encore porté vers l’avant.

Avec 34 buts inscrits en championnat, les Alsaciens savent trouver la faille lors de leurs rencontres en Ligue 1. Ils sont un peu plus en difficultés en déplacement, mais vont affronter une équipe Marseillaise en plein doute. Un avantage pour trouver la faille et espérer ramener au moins un point de cette rencontre. Avec 5 buts encaissés lors du dernier match, la défense Olympienne ne sera pas en grande confiance.

Pronostic 2 Marseille vs Strasbourg : Plus de 2,5 buts - cote de 1,48 sur Unibet

Une rencontre assez ouverte

Avec deux clubs qui ont connu de grands changements internes ces dernières semaines, cette rencontre s’annonce animée sur le terrain. Pour les Marseillais, c’est l’ambiance qui s'effondre après une élimination en Ligue des Champions et des résultats moyens en championnat. De Zerbi est sur la sellette et devra remporter ce match pour continuer sur le banc de Marseille.

Gary O’Neil est arrivé durant le mercato hivernal pour remplacer Liam Rosenior. Après un début réussi et des victoires avec de belles intentions de jeu, les Strasbourgeois ont un peu plus douté. Cela ne les a pas empêchés de toujours marquer au moins une fois. C’est donc avec deux attaques efficaces et des doutes en défense que nous verrons ce match qui donnera sa chance aux deux attaques.

Pronostic 3 Marseille vs Strasbourg : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,51 sur Unibet

