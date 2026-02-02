Pronostic Marseille vs Rennes, une place en quarts de finale en jeu

Rencontre à élimination directe en huitième de finale de Coupe de France. Découvrez le pronostic Marseille vs Rennes de ce mardi 3 février.

Les meilleurs paris pour Marseille Rennes

Notre expert français a analysé les huitièmes de finale de la Coupe de France prévus en ce milieu de semaine. Retrouvez ses trois sélections et son prono Marseille Rennes :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63,7 % que les Marseillais remportent ce match.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,47 sur Unibet, soit une probabilité de 68 % de voir au moins 3 buts être inscrits pendant ce huitième de finale.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Notre pronostic Marseille vs Rennes voit une victoire de Marseille 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Marseillais n’ont pas une grande confiance ces dernières semaines. Ils restent sur deux matchs sans victoire et une élimination cruelle en Ligue des Champions. Le coach est sur la sellette, et a pour objectif d’aller chercher cette Coupe de France. Une motivation supplémentaire qui pourrait pousser les joueurs à se transcender et retrouver le chemin de la victoire.

Les joueurs d’Habib Beye connaissent une saison en dents de scie. Après un début raté, ils ont su enchaîner les bons résultats pour remonter au classement, mais sont maintenant sur une série de trois matchs sans victoire. Le week-end dernier, ils se sont fait corriger 4 buts à 0 par Monaco, une équipe pourtant malade et en grande difficulté. Ils abordent cette compétition dans l’optique de la gagner, mais font face au géant Marseillais.

Les effectifs probables pour Marseille Rennes

Composition attendue de Marseille : De Lange - Balerdi, Aguerd, Medina - Pavard, Hojbjerg, Timber, Paixao - Nwaneri, Greenwood - Gouiri

Composition attendue de Rennes : Samba - Rouault, Brassier, Ait-Boudlald - Frankowski, Szymanski, Cisse, Blas, Merlin - Meite, Lepaul

Marseille se remet en route

Avec deux équipes en difficulté, c’est l’occasion en or pour se relancer au Vélodrome pour les Phocéens. Ce match tombe à pic pour enchaîner les rencontres et passer rapidement à autre chose. En jouant en Coupe de France avec un match à élimination, les Marseillais ont la chance de pouvoir compter sur leur public pour aller vers les quarts de finale. Avec un talent supérieur, tout est réuni pour une victoire.

Pour les Rennais, ce match est un piège où ils pourraient être la surprise. Ils ont un niveau d’écart avec l’OM et auront bien du mal à exister sur une telle rencontre. Après trois matchs sans victoire, cette quatrième rencontre pourrait enfoncer un peu plus le moral du Stade Rennais et ne rien présager de bon pour l’avenir d’Habib Beye à la tête de ce groupe.

Pronostic 1 Marseille vs Rennes : Victoire de Marseille - cote de 1,57 sur Unibet

Deux attaques fortes du championnat de France

Les deux clubs ont la chance de posséder une équipe avec des talents offensifs. La finition Marseillaise est assurée par le meilleur buteur du championnat qu’est Mason Greenwood, mais aussi par d’autres joueurs avec Aubameyang, Gouiri, Paixao, Traoré ou le nouveau venu Nwaneri. Avec 46 buts et la meilleure attaque de Ligue 1, surtout au Vélodrome, les Marseillais auront l’occasion de tromper Brice Samba ce mardi soir.

En face, ce sont Esteban Lepaul et Breel Embolo qui sont les deux titulaires habituels. Ils ont la chance de pouvoir compter sur Kader Meite, Mousa Tamari et Ludovic Blas pour marquer quelques buts. Ces options fortes du championnat de France en font une attaque redoutée et elle pourrait faire mal à De Lange dans les buts Phocéens pour nous orienter vers un match spectacle.

Pronostic 2 Marseille vs Rennes : Plus de 2,5 buts - cote de 1,47 sur Unibet

Chaque équipe aura l’occasion de briller

Dans une rencontre entre deux équipes sur une mauvaise série, l’avantage pour les spectateurs est de pouvoir avoir de nombreuses occasions et des buts. Avec ces deux clubs qui connaissent un moment difficile, nul doute que les attaquants auront l’occasion de marquer. Avec Greenwood et Gouiri, ou Lepaul et Embolo, chaque équipe trouvera l’occasion de marquer.

Surtout que les équipes en difficulté ont l’occasion de faire plus d’erreurs défensives par manque de confiance. Comme Geronimo Rulli a pu le montrer contre le Paris FC ce week-end. Avec deux résultats inattendus, les deux chercheront à faire la différence et ce sera pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Pronostic 3 Marseille vs Rennes : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,53 sur Unibet

