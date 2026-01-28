Pronostic Lyon vs PAOK, dernière journée de la Ligue Europa

Notre spécialiste partage son pronostic Lyon vs PAOK pour ce match de Ligue Europa. La dernière de cette phase de groupe est prévue jeudi 29 janvier.

Les meilleurs paris pour Lyon PAOK

Lyon est déjà qualifié pour le prochain tour et va jouer uniquement la première place de cette phase de groupe. Le PAOK peut encore espérer gratter quelques places, ce qui rend ce match indécis. Voici les choix de notre expert et son prono Lyon PAOK :

Match nul ou PAOK ⭐ à la cote de 2,04 sur Unibet, soit une probabilité de 49 % que la rencontre se termine avec un match nul ou une victoire du PAOK

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,45 sur Unibet, soit une probabilité de 40,8 % de voir au moins 4 buts inscrits durant cette affiche.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,63 sur Unibet, soit une probabilité de 61,3 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Notre pronostic Lyon vs PAOK voit un match nul avec 3 buts de chaque côté.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lyon est déjà qualifié pour les huitièmes de finale et le PAOK cherche à gratter quelques places avec une qualification pour les seizièmes déjà en poche. C’est une rencontre sans trop de grands enjeux, mais qui pourrait nous réserver du spectacle avec des Lyonnais en forme qui restent sur huit victoires de rang et qui vont vouloir aller chercher cette première place de la phase de groupe.

En face, le PAOK est sur une série de sept victoires d'affilée et pourrait bien continuer son parcours en remportant un match chez le leader de Ligue Europa. Troisièmes en championnat, les grecques ont une attaque en feu avec 15 buts en Europe et 37 dans la première division de leur championnat. De quoi mettre à mal la défense Lyonnaise ce jeudi soir.

Les effectifs probables pour Lyon PAOK

Composition attendue de Lyon : Descamps - Kluivert, Mata, Niakhaté - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Moreira - Gonçalves - Merah, Gomes Rodriguez

Composition attendue de PAOK : Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Meïté, Ozdoev - Zivkovic, Pelkas, Taison - Giakoumakis

Un match sans de véritables enjeux

Cette rencontre de Ligue Europa voit deux équipes déjà qualifiées pour le prochain tour. Les Lyonnais sont premiers au classement et sûrs d’aller en huitième de finale. Paulo Fonseca va faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à certains jeunes comme Merah, Gomes Rodriguez et Gonçalves. Cette configuration met en avant les jeunes du centre de formation, mais rien ne dit qu’ils sont prêts pour une telle rencontre.

En face, le PAOK joue dans le championnat de Grèce, réputé pour son jeu physique. Face à une équipe Lyonnaise, ils pourraient remporter plus de duel et les mettre en danger. Avec la deuxième meilleure attaque de Ligue Europa, et de leur championnat, ils disposent d’armes offensives pour faire la différence dans cette rencontre. Avec le besoin de résultat, ils ont les cartes en mains.

Pronostic 1 Lyon vs PAOK : Match nul ou PAOK - cote de 2,04 sur Unibet

Une rencontre prolifique de chaque côté

Que ce soit les Lyonnais ou les Grecques, ils ont une force de frappe offensive de qualité avec 14 buts et 15 buts inscrits sur les 7 premières journées de cette Europa Ligue. En faisant partie des meilleures attaques, ils offrent régulièrement du spectacle pendant leurs matchs et avec un enjeu moindre, ils pourraient nous faire passer un bon moment ce jeudi.

Avec deux équipes déjà qualifiées, ils pourraient tenter de se laisser porter par l’offensive et avoir moins de replis défensifs. En laissant les portes ouvertes, les gardiens auront du travail et la qualité des attaquants n’est plus à démontrer. Ce beau spectacle pourrait nous amener à voir un match prolifique entre ces deux grands clubs européens.

Pronostic 2 Lyon vs PAOK : Plus de 3,5 buts - cote de 2,45 sur Unibet

Deux équipes portées vers l’avant dans ce match

La propension de ces deux clubs à jouer l’attaque en font deux des meilleures attaques en Europe cette saison. Sur une rencontre comme celle-ci, où les enjeux sont limités par des qualifications déjà acquises pour les prochaines tours, les deux équipes joueront l’attaque pour tenter de travailler leurs combinaisons offensives.

Il ne serait donc pas surprenant de voir chaque club trouver la faille dans la défense adverse et tromper le gardien. Un match avec des buts et du spectacle, c’est ce que nous promet cette affiche jeudi soir en Ligue Europa.

Pronostic 3 Lyon vs PAOK : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,63 sur Unibet

