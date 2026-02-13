Pronostic Lyon vs Nice, l’affiche du week-end en Ligue 1

L’affiche du dimanche soir de cette vingt-deuxième journée de Ligue 1 a été étudiée par notre expert. Voici son pronostic Lyon vs Nice pour ce choc.

Les meilleurs paris pour Lyon Nice

Un match important pour les deux équipes, mais dans une situation complètement différente. Notre spécialiste s’est penché sur la rencontre et vous livre son prono Lyon Nice :

Victoire de Lyon ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64,9 % que les Lyonnais remportent cette rencontre.

Pavel Sulc buteur ⭐ à la cote de 2,36 sur Unibet, soit une probabilité de 42,3 % que l’attaquant trouve une fois de plus le chemin des filets.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,37 sur Unibet, soit une probabilité de 42,1 % qu’au moins 4 buts soient inscrits dans la partie.

Notre pronostic Lyon vs Nice voit un match gagné par Lyon 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Troisième du championnat, les Lyonnais sont sur une série de douze victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Encore en course en Europe, en Coupe de France et en championnat, ils ont la chance de pouvoir compter sur un tacticien expérimenté avec Paulo Fonseca. Leur groupe fonctionne bien, avec l’arrivée d’Endrick qui a boosté un peu plus l’attaque des Gones.

Pour les Niçois, cette saison sera à oublier très vite, ils sont en difficultés et luttent pour leur maintien dans l’élite française. Qualifié en Europe, ils ont remporté seulement trois points lors de leur campagne et ont vu Franck Haise être remplacé par Claude Puel. Ce match sera compliqué et revenir avec un point devrait être difficile après des résultats en demi-teinte, malgré le meilleur visage montré ces dernières semaines.

Les effectifs probables pour Lyon Nice

Composition attendue de Lyon : Grief - Maitland-Niles, Niakhaté, Clinton Mata, Abner Vinicius - Morton, Tessmann, Nartey - Moreira, Sulc, Karabec

Composition attendue de Nice : Dupé - Clauss, Dante, Bah, Abdi - Vanhoutte, Sanson - Louchet, Diop, Jansson - Wahi

Lyon grand favori de cette rencontre

Pour cette vingt-deuxième journée de Ligue 1, les Lyonnais sont favoris en jouant à domicile contre Nice. Les joueurs de Paulo Fonseca sont troisièmes du championnat et connaissent une série exceptionnelle de douze victoires, alors que les Niçois de Claude Puel sont dans le doute et luttent pour le maintien dans l’élite française. Malgré l’absence d’Endrick suite à son expulsion, l’Olympique Lyonnais dispose des qualités nécessaires pour faire durer cette série.

Pour les coéquipiers de Morgan Sanson, ce match va demander un exploit pour repartir avec au moins un point. Malgré une qualité de jeu et une solidité retrouvée avec l’arrivée du nouveau coach, ils sont encore en manque de confiance. Déjà distancé au classement, les matchs à l’extérieur sont difficiles et demandent un effort supplémentaire pour espérer obtenir des points précieux.

Pronostic 1 Lyon vs Nice : Victoire de Lyon - cote de 1,54 sur Unibet

Le Tchèque est l’homme fort à Lyon

Le meilleur buteur lyonnais est une recrue de cet été avec le Tchèque Pavel Sulc. Troisième meilleur marqueur de Ligue 1, il montre son talent sur le terrain chaque week-end en devant un homme fort du club. Avec déjà 10 buts inscrits et l’absence d’Endrick sur le front de l’attaque, Sulc sera la menace numéro une des Gones. Il pourra compter sur des joueurs en forme pour le mettre en bonne position avec Afonso Moreira qui profite de la blessure de Malick Fofana pour marquer des points.

Avec 34 buts inscrits en championnat et 17 à domicile, les joueurs de Fonseca savent créer le danger. Avec leur belle série de douze victoires, ils ont marqué au moins une fois à chaque match et souvent par le biais de l’attaquant tchèque. Son nouveau statut en fera un joueur surveillé de près, mais il dispose du talent nécessaire pour se créer des occasions.

Pronostic 2 Lyon vs Nice : Pavel Sulc buteur - cote de 2,36 sur Unibet

Beaucoup de buts marqués lors de leurs derniers matchs

Lyon reste sur une série impressionnante avec au moins un but marqué lors des douze derniers matchs. Mais surtout, ils ont réussi à mettre en moyenne 2 buts par match à domicile. Face aux équipes moins bien classées, c’est une moyenne de 3 buts, ce qui montre l’efficacité lyonnaise lorsqu’ils sont favoris.

Les Niçois retrouvent des couleurs avec Claude Puel et ont réussi à marquer lors de chaque match depuis son arrivée en championnat, à l’exception du match nul lors du derby le week-end dernier. Habitué à un jeu offensif, il peut compter sur Morgan Sanson et son expérience pour délivrer des ballons et à Elye Wahi pour marquer. De quoi nous offrir un beau spectacle et des buts pendant cette affiche du dimanche soir.

Pronostic 3 Lyon vs Nice : Plus de 3,5 buts - cote de 2,37 sur Unibet

