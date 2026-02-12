Pronostic Lille vs Brest, retrouver la victoire dans le Nord

Le pronostic Lille vs Brest de notre expert sur une rencontre importante dans le Nord. Rencontre décisive samedi 14 février au stade Pierre Mauroy.

Les meilleurs paris pour Lille Brest

Notre spécialiste Ligue 1 a étudié cette nouvelle journée de championnat avec ce match important pour les Dogues. Découvrez ses choix et son prono Lille Brest :

Victoire de Lille ⭐ à la cote de 1,68 sur Unibet, soit une probabilité de 59,5 % de voir les Nordistes remporter ce match.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,69 sur Unibet, soit une probabilité de 59,1 % que trois buts ou plus soient inscrits pendant la rencontre.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que les deux équipes soient dos à dos à la mi-temps.

Notre pronostic Lille vs Brest voit un match remporté par les Lillois 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lille est en grande difficulté en Ligue 1 malgré une cinquième place au classement. Les joueurs de Bruno Génésio restent sur cinq matchs sans victoire en championnat, avec seulement un match nul contre la lanterne rouge, Metz, le week-end dernier. Une série qui n’a pas trop fait de tort au club avec les résultats des adversaires directs. Le manque de confiance pourrait par contre coûter s’il continue encore.

Pour le Stade Brestois, c’est une saison irrégulière qui est en train de se dérouler. Encore dans la bataille pour le maintien, ils ont remporté trois points importants le week-end dernier qui les éloignent à 12 points de la place de barragiste. De quoi se déplacer dans le Nord de la France avec une confiance retrouvée pour terminer la saison de la plus belle des manières.

Les effectifs probables pour Lille Brest

Composition attendue de Lille : Özer - Tiago Santos, Mbemba, Alexsandro, Perraud - André, Bouaddi - Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Composition attendue de Brest : Coudert - Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo - Tousart, Chotard - Del Castillo, Magnetti, Labeau Lascary - Ajorque

Lille repart de l’avant en Ligue 1

Le début de saison lillois avait été réussi en enchaînant les belles prestations et les victoires. Depuis quelques rencontres, il semble que les solutions tactiques cherchées par l’entraîneur français ne fonctionnent plus. Il reste sur une mauvaise série en championnat, mais peut toujours compter sur le retour d’Alexsandro pour stabiliser la défense nordiste, et sur Giroud et André pour amener de la sérénité.

Un déplacement à Lille n’est jamais simple et les Brestois devront être solides défensivement pour espérer repartir avec un point. Même blessés et en manque de confiance, les Lillois sont toujours difficiles à manœuvrer. Lille reste favori de cette rencontre et aura le soutien de son public pour repartir de l’avant en championnat et viser une place qualificative en Ligue des Champions.

Pronostic 1 Lille vs Brest : Victoire de Lille - cote de 1,68 sur Unibet

Deux équipes qui laissent des espaces

Les statistiques défensives des deux équipes montrent une certaine faiblesse avec 30 buts encaissés par les hommes de Genesio et 33 buts par ceux de Roy. Deux défenses qui sont à la peine et qui laissent des espaces aux attaquants adverses. Avec un manque de confiance à Lille, les blessures et suspensions de Mandi et Ngoy, les Nordistes sont décimés et devront vite trouver des automatismes.

Pour Brest, c’est la différence de niveau entre les effectifs qui pourrait être la cause de la difficulté. Eric Roy a changé de gardien en cours de saison et cela bouleverse toute une défense qui devra faire face à Giroud, Fernandez-Pardo et Haraldsson, pour ne citer qu’eux. Des joueurs habitués aux défis et aux rencontres européennes qui devraient mettre à mal le gardien Brestois.

Pronostic 2 Lille vs Brest : Plus de 2,5 buts - cote de 1,69 sur Unibet

45 minutes d’observation

Ce match pourrait avoir du mal à se lancer avec une équipe lilloise en manque de confiance qui voudra sûrement ne pas prendre trop de risque. Les derniers résultats ne jouent pas en leur faveur pour se ruer sur le but adverse et ce ne sont pas les Brestois qui prendront le ballon pour faire le jeu. De quoi nous laisser une mi-temps d’observation avant que le match ne commence à se débloquer.

Un match nul à la mi-temps semble une issue possible tant la tension sera élevée dans les rangs des coéquipiers du capitaine Benjamin André. Pour Brest, ne pas encaisser de buts est la possibilité d’obtenir un point du match nul, et ils fonctionneront en contre pour tenter de marquer et prendre l’avantage.

Pronostic 3 Lille vs Brest : Match nul à la mi-temps - cote de 2,15 sur Unibet

