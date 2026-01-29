Pronostic Lens vs Le Havre, match entre deux opposés

Notre analyste a analysé la vingtième journée de Ligue 1 qui démarre ce vendredi 30 janvier. Découvrez ses choix et son pronostic Lens vs Le Havre.

Les meilleurs paris pour Lens Le Havre

Ce match oppose deux équipes dans une forme différente et nous promet du spectacle. Voici les sélections et le prono Lens Le Havre délivré par notre spécialiste Ligue 1 :

Victoire de Lens ⭐ à la cote de 1,38 sur Unibet, soit une probabilité de 72,4 % que Lens retrouve le goût de la victoire.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % de voir moins de 3 buts inscrits pendant ce match.

Wesley Saïd ou Florian Thauvin buteur ⭐ à la cote de 1,45 sur Unibet, soit une probabilité de 69,2 % qu’un des deux attaquants marque pendant cette rencontre.

Notre pronostic Lens vs Le Havre voit une victoire de Lens 1 but à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lens vient de perdre un match après une série de dix victoires. Cette défaite est intervenue contre l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome, où il est toujours difficile de se rendre. Les joueurs de Pierre Sage ont perdu une place, mais restent second au classement, et peuvent reprendre la tête si le PSG ne gagne pas son match du week-end.

Les joueurs de Didier Digard sont plus dans le doute avec une quinzième place au classement malgré une série de trois matchs sans défaite en championnat. Ils ont gagné seulement quatre rencontres en championnat et une seule à l’extérieur, contre Auxerre. Jouer à Lens s’annonce très compliqué et ils devront avoir de la réussite pour espérer ramener un point.

Les effectifs probables pour Lens Le Havre

Composition attendue de Lens : Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd - Edouard

Composition attendue de Le Havre : Mpasi - Ndiaye, Seko, Sangante - Nego, Ebonog, Gourna-Douath, Zouaoui - Boufal - Quetant, Samatta

Lens repart vers l’avant avec son talent

En étant second du classement de Ligue 1, les Lensois connaissent une saison magique et devraient pouvoir retrouver la victoire après une défaite à Marseille. Ce match pourrait avoir un impact énorme sur la suite de la saison pour voir la régularité des Sang et Or, ou bien les voir entrer dans une série de mauvais résultats. L’écart est grand entre les deux équipes, et à domicile, Lens n’a perdu qu’une seule fois.

Pour Le Havre, c’est un déplacement difficile, jouer au stade Bollaert est souvent difficile, une seule équipe a réussi à s’y imposer cette saison, Lyon lors du mois d’août. Depuis, les Lensois ont trouvé leur rythme de croisière en Ligue 1 et mettent la pression sur le Paris Saint-Germain, avec seulement deux points de retard.

Pronostic 1 Lens vs Le Havre : Victoire de Lens - cote de 1,38 sur Unibet

Un match entre deux défenses solides

Afin d’être en haut du classement, c’est une défense de fer qu’a présenté le Racing Club de Lens. Ils ont encaissé 16 buts au total, et seulement 4 à domicile. Bien amené par Malang Sarr et Samson Baidoo, l’organisation collective est impressionnante avec chaque joueur qui réalise la tâche défensive pour préserver le score.

N’ayant pas l’attaque la plus prolifique du championnat, quatrième avec 33 réalisations, c’est vraiment la défense qui fait le point fort de Lens.

Bien que quinzième en championnat, les Havrais ont aussi une défense solide avec seulement 24 buts encaissés. Bien qu’un peu plus en difficulté à l’extérieur, les coéquipiers du capitaine Ndiaye retrouvent la confiance dernièrement et montrent une solution tactique plus solide et physique. Avec seulement 5 buts marqués à l’extérieur, ce ne sera pas sur ce match que nous les verrons avoir beaucoup d’occasions.

Pronostic 2 Lens vs Le Havre : Moins de 2,5 buts - cote de 1,53 sur Unibet

Les hommes forts lensois à la baguette

L’animation offensive lensoise vient de deux hommes placés sous l’attaquant Odsonne Edouard. Wesley Saïd, qui est le meilleur buteur lensois avec 8 réalisations en championnat, et la star de l’équipe, Florian Thauvin, 5 buts en Ligue 1, profitent du jeu en pivot d’Edouard pour être efficace. Cette complémentarité entre les trois permet à Lens de créer le danger à tout moment pendant une rencontre.

En face, les Havrais connaissent quelques difficultés, comme le prouve le choix d’aligner cinq défenseurs par rencontre. Le jeu de Pierre Sage est lui résolument offensif et animé par deux joueurs de talent. Cela devrait permettre à un des deux d’inscrire un but, surtout que Thauvin est le tireur désigné pour les pénaltys.

Pronostic 3 Lens vs Le Havre : Wesley Saïd ou Florian Thauvin buteur - cote de 1,45 sur Unibet

