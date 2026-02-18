Pronostic Brest vs Marseille, la rencontre du vendredi soir

La rencontre de ce vendredi 20 février nous promet des surprises en Bretagne. Notre spécialiste l’a analysé et vous partage son pronostic Brest vs Marseille.

Les meilleurs paris pour Brest Marseille

Une rencontre où de nombreuses interrogations sont présentes du côté marseillais ce vendredi 20 février. Du coup, un match très intéressant à suivre et notre expert vous partage ses choix avec son prono Brest Marseille :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53,7 % que les Marseillais remportent ce match important.

Les deux équipes marquent - oui ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64,9 % que les deux équipes marquent au moins un but.

Amine Gouiri buteur ⭐ à la cote de 2,35 sur Unibet, soit une probabilité de 42,5 % de voir l’attaquant Algérien marquer un but.

Notre pronostic Brest vs Marseille voit une victoire Marseillaise 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les deux équipes qui s’affrontent ce vendredi 20 février sont dans une série assez irrégulière, et elle a coûté la place à l’entraîneur Roberto de Zerbi, qui n’est plus en poste à Marseille. Les Brestois sortent d’une rencontre aboutie avec un match nul obtenu à Lille et un point précieux dans la course au maintien. À dix points de la zone de relégation, ils ont le temps de voir venir et d’engranger des points précieux petit à petit.

Pour Marseille, la saison avait pourtant bien commencé, mais les derniers résultats ont contraint les dirigeants à se séparer de l’entraîneur. Toujours sans remplaçant, c’est Jacques Abardonado qui était sur la feuille de match pour la rencontre face à Strasbourg le week-end dernier. Il devrait être encore présent ce vendredi pour tenter de remporter des points cruciaux pour la qualification en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Brest Marseille

Composition attendue de Brest : Coudert - Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo - Tousart, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Aguerd, Pavard, Emerson - Höjbjerg, Q. Timber - Greenwood, Nadir, Aubameyang - Gouiri

Marseille doit gagner pour viser le podium

Bien qu’en étant à domicile, le Stade Brestois n’est pas vu comme le favori de cette vingt-troisième journée de Ligue 1. Ils peuvent faire douter les Marseillais comme ils ont mis le doute aux Lillois le week-end dernier, mais ils devraient avoir du mal à rivaliser avec l’effectif phocéen. Tous les points sont bons à prendre, et ils joueront leur va-tout pour créer l’exploit à domicile.

En restant trois matchs sans victoire, les Marseillais ont perdu du terrain sur les premières places et sont maintenant à cinq points de Lyon, troisième au classement. Ce déplacement est important pour ne pas être distancé, mais aussi pour ne pas laisser revenir les équipes derrière qui sont à six points avec Lille et Rennes. C’est donc une victoire impérative en Bretagne pour les coéquipiers de Mason Greenwood.

Pronostic 1 Brest vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 1,86 sur Unibet

Une équipe favorite mais dans la tourmente

Avec 16 buts inscrits à domicile, les Brestois savent trouver le chemin des filets, que ce soit avec l’expérimenté Ludovic Ajorque ou Romain Del Castillo. La qualité offensive des joueurs d’Eric Roy pourrait poser des problèmes aux Marseillais, surtout dans cette période de doute avec un changement d’entraîneur, de tactique et d’animation dans le onze de départ des Phocéens.

Avec la deuxième meilleure attaque du championnat de France, Marseille dispose de tous les avantages pour tromper Grégoire Coudert, le nouveau titulaire dans les buts Brestois. Avec Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri ou encore Igor Paixao, ils ont l'armada au complet pour marquer plusieurs fois au stade Francis Le Blé.

Pronostic 2 Brest vs Marseille : Les deux équipes marquent - oui - cote de 1,54 sur Unibet

Amine Gouiri enchaîne les bonnes prestations

L’attaquant Algérien est revenu de blessure et a retrouvé son niveau de forme avec 7 buts inscrits lors des 9 derniers matchs de l’Olympique de Marseille. Pour leur dernière rencontre face à Strasbourg, il a délivré une passe décisive et marqué un but, se retrouvant impliqué sur les deux actions décisives de son équipe. En jouant comme numéro neuf, il se retrouve bien servi par ses coéquipiers pour marquer et avec la qualité Marseillaise, il devrait avoir plus d’une occasion dans le match.

Avec une moyenne d’un but par match encaissé lors de leur match à domicile, les Brestois devraient être en difficulté face à la puissance Olympienne. Une occasion en or pour Gouiri qui cherche encore son rythme de croisière avec les Phocéens, dans l’ombre de Mason Greenwood.

Pronostic 3 Brest vs Marseille : Amine Gouiri - cote de 2,35 sur Unibet

