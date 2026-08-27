Pronostics Barcelone vs Athletic Bilbao : Raphinha pour propulser les locaux vers la victoire

Notre expert en paris sportifs s'attend à une nouvelle démonstration de force de Barcelone, avec un Raphinha buteur lors d'une victoire aisée.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Athletic Bilbao

Barcelone -1 (Handicap) à une cote de 1,77 sur Unibet

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à une cote de 2,15 sur Unibet Athletic Bilbao marque Moins de 0,5 but à une cote de 2,25 sur Unibet

Notre analyse : état de forme des deux équipes

Pronostic score exact : Barcelone 3-0 Athletic Bilbao

Pronostic buteurs : Barcelone : Raphinha x2, Anthony Gordon

Les deux clubs ayant largement contribué à l'effectif de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde, ni Barcelone ni l'Athletic n'ont joué lors de la première journée. Les deux formations ont véritablement lancé leur saison ce week-end, et les champions en titre ont démarré sur les chapeaux de roue.

Le Barça a survolé les débats en s'imposant 5-0 sur la pelouse d'Elche, bien qu'il ait ménagé plusieurs de ses internationaux. Un doublé de Fermín López a scellé la victoire des Catalans, qui avaient également remporté quatre de leurs six matchs de préparation.

À l'inverse, l'Athletic a entamé sa campagne de Liga 2026/27 par une défaite 3-1 à domicile face au FC Séville samedi. Le carton rouge écopé par Yuri Berchiche dès la 11e minute a contraint les Leones à évoluer à dix pendant la majeure partie de la rencontre. Un début de cauchemar pour Edin Terzic, qui a pris la succession d'Ernesto Valverde sur le banc de San Mamés cet été.

Compositions probables pour Barcelone vs Athletic Bilbao

Composition probable de Barcelone : J. Garcia, Espart, Martin, Christensen, E. Garcia, Bernal, Pedri, Gordon, Fermin, Yamal, Raphinha

Composition probable de l'Athletic Bilbao : Simon, Laporte, Paredes, Yeray, Berenguer, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Areso, Canales, Guruzeta, I. Williams

Le Barça en maître au Camp Nou

Bien qu'il ait laissé sur le banc des joueurs de la trempe de Pedri et la nouvelle recrue Anthony Gordon, le onze de Hansi Flick a totalement surclassé Elche. Ils se sont procuré neuf occasions franches et ont généré 4,38 xG (buts attendus) sur les 90 minutes. Aucune trace d'une quelconque gueule de bois post-Coupe du Monde, malgré le contingent impressionnant d'internationaux que compte l'effectif barcelonais.

À l'autre bout du terrain, le Barça n'a concédé que 0,70 xG lors de son match d'ouverture. Pour leur retour au Camp Nou ce jeudi, les Catalans devraient se montrer bien trop solides pour une équipe de l'Athletic en pleine transition.

Terzic espère faire éclore plusieurs jeunes talents. Les milieux de terrain Beñat Gerenabarrena et Peio Canales étaient tous deux titulaires face à Séville, après des prêts concluants en deuxième division la saison passée. Cependant, il faudra sans doute un peu plus de temps au nouveau technicien pour bâtir une équipe véritablement compétitive.

Barcelone a remporté quatre des cinq dernières confrontations entre les deux clubs avec au moins deux buts d'écart. Parier sur une répétition de ce scénario semble être un choix judicieux cette semaine, avec une probabilité implicite de 50 %.

Barcelone vs Athletic Bilbao - Pronostic 1 : Barcelone -1 (Handicap) à une cote de 1,77 sur Unibet

Raphinha pour briller dans un nouveau rôle

Malgré un intérêt porté à Julián Álvarez, Barcelone n'a pas réussi à enrôler de buteur cet été. Les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres les laissent, sur le papier, quelque peu démunis aux avant-postes. Néanmoins, Flick semble enclin à s'inspirer du modèle du PSG en replaçant des ailiers dans l'axe.

Un pari qui a parfaitement fonctionné à Elche dimanche soir, avec un Raphinha aligné à la pointe de l'attaque d'entrée de jeu. Le Brésilien a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, couronnant ainsi une prestation de haut vol. Il a tenté sa chance à trois reprises au total, soit plus que n'importe quel autre joueur du Barça.

Raphinha avait déjà signé un doublé lors de la confrontation entre ces deux équipes en Supercoupe d'Espagne, en janvier dernier. En dépit de ses pépins physiques, il a tout de même trouvé le chemin des filets à 13 reprises en Liga la saison passée. Ces réalisations se sont traduites par un ratio d'un but toutes les 107 minutes.

S'il parvient à rester en pleine possession de ses moyens et à mener l'attaque, Raphinha devrait se montrer à nouveau prolifique cette saison. Il y a une belle valeur à aller chercher en misant sur un nouveau but de sa part lors de cette rencontre.

Barcelone vs Athletic Bilbao - Pronostic 2 : Raphinha buteur à tout moment à une cote de 2,15 sur Unibet

Une défense à domicile qui tient bon

L'historique récent des confrontations entre ces deux clubs laisse peu d'espoir à l'Athletic au Camp Nou. Plus de deux ans se sont écoulés depuis leur dernier but face au Barça. L'équipe de Flick a d'ailleurs remporté les cinq derniers duels sans encaisser le moindre but, depuis une victoire 2-1 en août 2024.

Étant donné les contraintes de l'Athletic (le club ne pouvant recruter que des joueurs d'origine basque), il n'existe pas de solution miracle à court terme pour le secteur offensif. Terzic espère que l'ailier Nico Williams et le milieu de terrain Oihan Sancet seront plus décisifs cette saison. Cependant, les deux joueurs ont connu des difficultés à retrouver leur forme et leur condition physique, et aucun des deux n'est assuré d'être titularisé à Barcelone.

Les Leones n'ont inscrit en moyenne que 1,13 but par match en championnat la saison passée. Seules quatre équipes ont fait pire dans l'élite du football espagnol. Voilà de quoi rassurer l'arrière-garde du Barça, qui a su monter en puissance tout au long de l'année 2026.

L'équipe de Flick n'a encaissé que deux buts lors de ses cinq dernières réceptions en Liga. Ils ont préservé leur cage inviolée (clean sheet) dans 53 % de leurs rencontres de championnat disputées devant leur public la saison passée. Parier sur une nouvelle forteresse imprenable du Barça ici semble très attrayant, avec une probabilité implicite de 44,4 %.

Barcelone vs Athletic Bilbao - Pronostic 3 : Athletic Bilbao marque Moins de 0,5 but à une cote de 2,25 sur Unibet

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