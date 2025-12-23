Pronostic Tunisie vs Ouganda 23/12/2025 : l'histoire plaide pour les Aigles de Carthage

Notre expert en paris sportifs prévoit une victoire de la Tunisie. Portés par leur excellente forme récente, les Aigles de Carthage devraient logiquement dominer l’Ouganda pour empocher leurs trois premiers points.

Pronostic Tunisie vs Ouganda : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Tunisie vs Ouganda

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Tunisie 2-1 Ouganda

Pronostic des buteurs : Tunisie – Elias Saad, Hazem Mastouri ; Ouganda – Allan Okello

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025

La CAN 2023 a laissé un goût amer à la Tunisie, éliminée dès la phase de poules sans la moindre victoire en Côte d’Ivoire. Pour cette nouvelle édition, les Nord-Africains font de la rédemption leur priorité absolue.

Seuls vainqueurs du trophée en 2004 à domicile, les Aigles de Carthage ont désormais Sami Trabelsi à leur tête pour franchir le premier tour. Au vu des résultats récents, l'optimisme est de mise : les Tunisiens ont réalisé un parcours presque parfait en éliminatoires du Mondial, restant invaincus sur 10 matchs (9 victoires).

En face, l'Ouganda arrive avec un bilan honorable de quatre victoires sur ses six dernières sorties. Cependant, la préparation des "Cranes" est entachée par des tensions extra-sportives, certains joueurs ayant manifesté leur mécontentement concernant des primes impayées.

Les hommes de Paul Put devront faire abstraction de ce climat pesant pour leur troisième participation seulement à une phase finale. Si leur meilleur souvenir remonte à 1978 (finalistes), ils avaient surpris la RD Congo en 2019 lors de leur entrée en lice. Les Ougandais rêvent de réitérer l’exploit et de faire chuter un cador du Maghreb.

Les effectifs probables pour Tunisie vs Ouganda

⚽Composition attendue de la Tunisie : Dahmen, Meriah, Bronn, Valery, Talbi, Abdi, Sassi, Gharbi, Ouanes, Saad, Mastouri.

⚽Composition attendue de l’Ouganda : Onyango, Sibbick, Mukundane, Obita, Herbert, Semakula, Aucho, Lorenzen, Ikpeazu, Okello, Mukwala.

Une défense de fer qui commence à se fissurer

Si la Tunisie n'a encaissé aucun but en 10 matchs lors des éliminatoires du Mondial, elle s'est montrée plus perméable ces derniers temps, concédant au moins un but lors de six de ses sept dernières sorties.

L’attaque ougandaise, elle, tourne à plein régime. Les Cranes ont trouvé le chemin des filets lors de 8 de leurs 10 derniers matchs internationaux. Avec 6 buts inscrits sur leurs 5 dernières rencontres, ils ont les armes pour piéger l'arrière-garde tunisienne.

⭐Pronostic 1 Tunisie vs Ouganda : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @1,42 sur Unibet

Elias Saad, l'homme en forme

Le secteur offensif sera la clé du tournoi pour la Tunisie. Si Hazem Mastouri est attendu au tournant, c'est Elias Saad qui semble le mieux placé pour débloquer la situation.

L'attaquant d'Augsbourg est sur un nuage avec sa sélection : 3 buts et 1 passe décisive lors de ses 6 dernières apparitions, tous inscrits lors de matchs officiels. Très actif lors des qualifications (xG de 0,93), le joueur de 25 ans est souvent plus tranchant sous le maillot national qu'en club. Il sera le danger numéro 1 pour la défense ougandaise.

⭐Pronostic 2 Tunisie vs Ouganda : Buteur à tout moment : Elias Saad @ 2,85 sur Unibet

Un diesel tunisien ?

Historiquement, la Tunisie survole ses confrontations face à l'Ouganda (5 victoires en 5 matchs, score cumulé de 16-1). Pourtant, les Aigles de Carthage ont souvent du mal à emballer le match d'entrée.

Lors des qualifications pour cette CAN, la Tunisie n'a jamais mené au score à la pause (5 nuls, 1 défaite). L'Ouganda, de son côté, a regagné les vestiaires sur un score de parité lors de 4 de ses 6 derniers matchs de qualification. On peut donc s'attendre à une première mi-temps fermée avant que la hiérarchie ne soit respectée en seconde période.

⭐Pronostic 3 Tunisie vs Ouganda : Mi-temps / Fin de match : Nul / Tunisie @ 4,30 sur Unibet

+