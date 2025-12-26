Pronostic Sénégal vs RD Congo 27/12/2025 : les Lions de la Teranga prêts à confirmer leur statut

Notre expert en paris sportifs s'attend à un grand classique du football africain. Si la RD Congo a des arguments, la supériorité technique du Sénégal devrait logiquement faire pencher la balance.

Pronostic Sénégal vs RD Congo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sénégal vs RD Congo

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 2,05 sur Unibet

Mi-temps / Fin de match : Sénégal / Sénégal @ 2,45 sur Unibet

Buteur à tout moment : Nicolas Jackson @ 2.75 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sénégal 3-1 RD Congo

Pronostic des buteurs : Sénégal : Nicolas Jackson, Sadio Mané | RD Congo : Cédric Bakambu

Première nation africaine au classement FIFA, le Sénégal a parfaitement justifié son rang lors de son entrée en lice avec une victoire nette face au Botswana (3-0). Les Lions de la Teranga ont prouvé qu'ils étaient les grands favoris pour soulever le trophée de cette CAN 2025.

Les hommes de Pape Thiaw ont outrageusement dominé leur premier match, avec 68 % de possession et 17 tentatives au but. Le sélectionneur peut être particulièrement satisfait de sa défense, qui n'a pas concédé le moindre tir cadré durant toute la rencontre.

Cependant, le véritable test de ce Groupe D se dresse ce samedi face à un adversaire d'un autre calibre : la RD Congo. Les Léopards ont connu une mise en route plus poussive, mais ont assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 contre le Bénin.

Doubles vainqueurs de l'épreuve, les Congolais espèrent mettre fin à 52 ans d'attente pour un nouveau sacre. Si un exploit face au Sénégal boosterait leurs ambitions, leur qualification pour la suite du tournoi semble déjà bien engagée grâce à leur premier succès.

Les effectifs probables pour Sénégal vs RD Congo

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs, I. Gueye, P. Gueye, I. Sarr, Ndiaye, Mané, Jackson.

Composition attendue de la RD Congo : Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Moutoussamy, Bongonda, Kayembe, Sadiki, Mbuku, Bakambu.

Des attaques de feu

Si le Sénégal domine le football africain, c'est avant tout grâce à son armada offensive. Pape Thiaw dispose de nombreuses options en pointe, ce qui garantit une efficacité redoutable : 20 buts inscrits sur leurs 5 dernières sorties, soit une moyenne impressionnante de 4 buts par match.

La RD Congo possède également des arguments en attaque. Moins prolifiques que les Sénégalais, les Léopards ont tout de même marqué 6 buts lors de leurs 5 derniers matchs internationaux et sont tout à fait capables de trouver la faille samedi. Historiquement, les confrontations entre ces deux pays sont spectaculaires : trois des cinq derniers duels ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Sénégal vs RD Congo : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 2,05 sur Unibet

Une entame de match canon pour les Lions

Les champions d'Afrique 2021 survolent leurs débats avec sept victoires sur leurs huit derniers matchs. En pleine forme, ils cherchent systématiquement à prendre l'ascendant dès le coup d'envoi.

Le Sénégal a ainsi marqué en première période lors de six de ses sept dernières rencontres. Face à une équipe de la RD Congo qui a concédé sept de ses neuf derniers buts à la CAN avant la pause, les Lions devraient en profiter. À noter également que le Sénégal est invaincus lors de ses huit dernières confrontations face aux Léopards (6 victoires).

Pronostic 2 Sénégal vs RD Congo : Mi-temps / Fin de match : Sénégal / Sénégal @ 2,45 sur Unibet

Nicolas Jackson, la nouvelle pièce maîtresse

Peu d'observateurs imaginaient Nicolas Jackson débuter le tournoi comme titulaire, lui qui évolue souvent dans l'ombre de Harry Kane au Bayern Munich. Pourtant, il a parfaitement rendu la confiance de son coach en signant un doublé et une prestation d'homme du match contre le Botswana.

L'attaquant appartenant à Chelsea a déjà égalé son total de buts des éliminatoires de la Coupe du monde. Très actif, il a été le joueur le plus dangereux après Sadio Mané lors du dernier match, multipliant les tentatives. Jackson avait déjà marqué contre la RD Congo lors de leur dernière confrontation ; il est le candidat idéal pour récidiver ce week-end.

Pronostic 3 Sénégal vs RD Congo : Buteur à tout moment : Nicolas Jackson @ 2.75 sur Unibet

