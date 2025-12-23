Pronostic Sénégal vs Botswana 23/12/2025 : les Lions de la Teranga prêts à dompter les Zèbres

Pour leur premier match de la CAN 2025, notre expert en paris sportifs mise sur une démonstration de force du Sénégal. Les Lions devraient logiquement ne faire qu'une bouchée du Botswana.

Pronostic Sénégal vs Botswana : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sénégal vs Botswana

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet .

Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.

Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025 .

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sénégal 4-0 Botswana

Pronostic des buteurs : Sénégal – Sadio Mané (x3), Habib Diarra

Malgré un vivier de talents exceptionnels au fil des décennies, le Sénégal n'a soulevé le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations qu’à une seule reprise. Le sacre de 2021 a prouvé la valeur de cette génération dorée, mais la question reste entière : peuvent-ils réitérer l’exploit ?

Les Lions de la Teranga ont envoyé un message fort lors de leur ultime test de préparation en pulvérisant le Kenya (8-0) le mois dernier. Forts d'une campagne de qualification pour le Mondial sans accroc, les hommes de Pape Thiaw arrivent lancés.

Le Sénégal entame ici sa 18ème phase finale de CAN avec la ferme intention de récupérer son trône, actuellement détenu par la Côte d’Ivoire. Deuxième nation africaine et 19ème mondiale au classement FIFA, le Sénégal fait figure d'épouvantail dans ce tournoi.

De son côté, le Botswana ne participe qu'à la deuxième CAN de son histoire. Si l'équipe dirigée par Morena Ramoreboli manque de régularité, le sélectionneur a promis que ses joueurs vendraient chèrement leur peau au Maroc.

La dernière apparition des Zèbres à la CAN remontait à 2012. Ils abordent donc ce tournoi sans aucune pression. Capables de tenir tête à l'Égypte (1-1) à l'extérieur lors des qualifications, ils ne doivent pas être pris à la légère, même si une élimination dès la phase de poules semble le scénario le plus probable.

Les effectifs probables pour Sénégal vs Botswana

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf, Gueye, Camara, P. Sarr, Ndiaye, Mané, I. Sarr.

Composition attendue du Botswana : Kaosipula, Velaphi, Leinanyane, Gaolaolwe, Johnson, Seakanyeng, Mohutiswa, Ditsele, Boy, Sesinyi, Orebonye.

L’écart de niveau s'annonce trop grand

Sur le papier, le duel semble déséquilibré entre le Sénégal et le Botswana, classé 138ème mondial. Les Zèbres manquent cruellement d'expérience à ce niveau, ayant perdu leurs trois matches de poule lors de leur unique participation précédente.

La dynamique n'est pas non plus en leur faveur : les hommes de Ramoreboli restent sur quatre défaites lors de leurs cinq dernières sorties. La semaine dernière, ils se sont inclinés 2-1 face à la Tunisie en préparation. Pire encore, les outsiders n'ont plus gagné le moindre match dans le temps réglementaire depuis mars dernier (8 matches).

Logiquement, le Sénégal est l'immense favori. Arrivant au Maroc avec six victoires sur leurs sept derniers matches internationaux, les Lions sont traditionnellement solides lors de leurs débuts en CAN, restant invaincus lors de leurs 15 derniers matches d'ouverture.

La sélection de Pape Thiaw n'a plus perdu un match de CAN dans le temps réglementaire depuis la finale de 2019. Avec quatre de leurs cinq dernières rencontres ayant accouché de plus de trois buts, la puissance offensive sénégalaise devrait faire la différence pour un succès autoritaire.

Pronostic 1 Sénégal vs Botswana : Résultat (1N2) : Victoire du Sénégal @ 1,14 sur Unibet

Une nouvelle "clean sheet" pour le Sénégal ?

Le public sénégalais est habitué aux victoires nettes et sans bavures. Les Lions ont gardé leur cage inviolée lors de trois de leurs quatre dernières sorties, ne concédant un but que face au Brésil. Lors des cinq dernières éditions de la CAN, le Sénégal a toujours remporté son premier match, dont quatre fois sans encaisser de but (80 % de réussite).

Défensivement, le bloc est un coffre-fort : le pari "Les deux équipes marquent" n'est passé qu'une seule fois sur leurs neuf derniers matches de poule en CAN. Historiquement, les deux nations se sont croisées deux fois, pour deux victoires sénégalaises sans le moindre but encaissé.

Pronostic 2 Sénégal vs Botswana : Le Sénégal gagne sans encaisser de but @ 1,98 sur Unibet

Sadio Mané, le facteur X

Capitaine et véritable guide, Sadio Mané reste le talisman des Lions de la Teranga. Fait notable : le Sénégal n'a jamais perdu un match où Mané a marqué (une série qui dure depuis 42 matches).

Efficace d'entrée de jeu, ses six derniers buts internationaux ont été inscrits avant l'heure de jeu. En pleine forme avec Al-Nassr en Saudi Pro League, l'ancien Red de Liverpool reste sur un triplé retentissant face au Kenya le mois dernier. Il est le candidat naturel pour faire trembler les filets ce mardi soir.

Pronostic 3 Sénégal vs Botswana : Sadio Mané buteur à tout moment @ 2,28 sur Unibet

+