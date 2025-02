Pronostic PSG Monaco - Ligue 1 07/02/2025 : Le PSG l'emporte avec Dembélé qui marque !

Paris Saint-Germain vs Monaco

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Monaco, pour la 21e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h05.

Pronostic PSG Monaco : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Monaco

Le PSG gagne et les deux équipes marquent ⭐ Cote 2,14 sur Unibet, soit une probabilité de 46% que les Parisiens l'emportent mais où les deux équipes marquent.

que les Parisiens l'emportent mais où les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts ⭐ Cote 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65% que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins 3 reprises.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins 3 reprises. Ousmane Dembélé buteur ⭐ Cote 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que l'ailier français marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Il y a quelques mois, ce match aurait été perçu comme une rencontre clé dans la course au titre.

En octobre, Monaco était au coude-à-coude avec le PSG, mais avec seulement cinq victoires sur leurs treize derniers matchs, ils ont perdu du terrain.

Leurs ambitions de remporter un premier titre de Ligue 1 depuis 2017 ont été freinées par la forme impressionnante du PSG.

Aucune défaite en championnat cette saison

11 victoires sur leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues

Les effectifs probables pour PSG Monaco

Le XI probable du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Lee, Vitinha, Ruiz ; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le XI probable de Monaco :

Majecki ; Oliveira Campos, Kehrer, Salisu, Henrique ; Camara, Zakaria ; Akliouche, Minamino, Embolo ; Biereth.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG ASM

📌 Pari 1 : Le PSG gagne et les deux équipes marquent – Cote 2,14 sur Unibet

Ces deux équipes se sont affrontées récemment en finale du Trophée des Champions, une rencontre remportée 1-0 par le PSG. Cependant, le contexte de finale a influencé la physionomie du match.

Depuis cette victoire, le PSG a concédé un but dans chacun de ses sept derniers matchs, mais en a gagné six. Cela laisse présager une rencontre animée avec des buts des deux côtés.

D’ailleurs, quatre des cinq dernières victoires du PSG contre Monaco ont été accompagnées d’un but encaissé.

De son côté, Monaco a marqué dans presque tous ses matchs cette saison, seuls PSG et Nice ayant été plus constants offensivement en Ligue 1.

📌 Pari 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match – Cote 1,52 sur Unibet

Le PSG est la meilleure attaque de Ligue 1 avec 54 buts marqués, tandis que Monaco (36 buts) est classé 4ᵉ.

Le week-end dernier, le PSG a battu Brest 5-2, une rencontre qui a confirmé une tendance récurrente : dans 5 de leurs 6 derniers matchs de championnat, les deux équipes ont marqué et il y a eu plus de 2,5 buts. Les 5 derniers matchs de Monaco en Ligue 1 ont suivi le même schéma. L’historique des confrontations parle de lui-même : les 14 derniers PSG-Monaco en Ligue 1 ont affiché une moyenne de plus de 4 buts par match. Les deux défenses ont du mal à garder leur cage inviolée.

📌 Pari 3 : Ousmane Dembélé buteur – Cote 2,00 sur Unibet

Le Trophée des Champions entre ces deux équipes a été décidé par un but tardif de Dembélé. Ce n’est pas une surprise : Monaco est son adversaire préféré, avec 5 buts marqués dans sa carrière, dont 3 lors de ses 4 derniers matchs contre le PSG. Tous ses buts contre Monaco ont été inscrits après la mi-temps, une donnée intéressante à surveiller. Il est en pleine confiance, notamment après deux triplés lors des derniers matchs du PSG. Avec une telle dynamique, sa cote de buteur semble être une excellente opportunité.

