Pronostic Nigeria vs Tunisie 27/12/2025 : un choc d'Aigles pour la suprématie du groupe

Notre expert en paris sportifs s'attend à un match électrique. Si la Tunisie a des arguments, le Nigeria part avec un léger avantage pour empocher les trois points.

Pronostic Nigeria vs Tunisie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nigeria vs Tunisie

Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 2,05 sur Unibet

Résultat (1N2) : Victoire du Nigeria @ 2,39 sur Unibet

Buteur à tout moment : Ademola Lookman @ 4,25 sur Unibet

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet .

Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.

Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025 .

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nigeria 2-1 Tunisie

Pronostic des buteurs : Nigeria – Samuel Chukwueze, Ademola Lookman ; Tunisie – Mohamed Achouri

Le Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations devrait s'embraser ce week-end lors de l'opposition entre le Nigeria et la Tunisie. Les deux sélections ont parfaitement entamé leur tournoi en remportant leur match d'ouverture.

Le Nigeria a logiquement dominé la Tanzanie (2-1). Le sélectionneur Éric Chelle espère que ce succès est un signe du destin : en 1980, les Super Eagles avaient battu ce même adversaire lors de leur premier match avant de soulever le trophée. Avec un effectif truffé de stars évoluant dans les plus grands championnats européens, les Nigérians ont les armes pour envoyer un message fort au reste du continent.

De son côté, la Tunisie a déjà fait oublier ses fantômes passés en disposant de l'Ouganda (3-1). C'est la première fois que les Aigles de Carthage remportent leur entrée en lice depuis 2013. Avec déjà plus de points au compteur que lors de l'édition 2023, les hommes de Sami Trabelsi abordent la suite avec une confiance retrouvée. Leur objectif ? Réitérer l'exploit de 2004 pour décrocher une deuxième étoile, mais cela passera par une grosse performance face à l'ogre nigérian.

Les effectifs probables pour Nigeria vs Tunisie

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Zaidu, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Adams, Osimhen.

Composition attendue de la Tunisie : Dahmen, Valery, Bronn, Talbi, Abdi, Sassi, Skhiri, Mejbri, Achouri, Mastouri, Saad.

Des attaques qui promettent du spectacle

Le talent offensif du Nigeria est indéniable : les Super Eagles ont inscrit 9 buts sur leurs 5 dernières sorties (1,8 but/match). Cependant, la défense d'Éric Chelle reste perfectible, avec 5 buts encaissés lors des 4 dernières rencontres. C'est le chantier prioritaire si le Nigeria veut viser la finale.

La Tunisie affiche un profil similaire. Avec 10 buts marqués sur ses 5 derniers matchs (soit 2 buts/match) et 5 buts encaissés sur la même période, les Aigles de Carthage sont souvent impliqués dans des matchs prolifiques. Huit de leurs onze dernières rencontres ont d'ailleurs vu plus de 2,5 buts inscrits.

Statistiquement, le "Both Teams To Score" (BTTS) est une tendance lourde : il est passé lors de 6 des 7 derniers matchs du Nigeria et de 3 des 4 dernières sorties tunisiennes.

Pronostic 1 Nigeria vs Tunisie : Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui @ 2,05 sur Unibet

Un duel équilibré à l'avantage de l'expérience

Sur le papier, les deux équipes se tiennent de très près (38ème rang mondial pour le Nigeria, 41ème pour la Tunisie). Pourtant, les Super Eagles possèdent cette culture de la gagne propre aux grands tournois.

Le Nigeria a remporté six de ses sept derniers matchs de poule en CAN. À l'inverse, la Tunisie a souvent eu du mal à confirmer face aux cadors ces dernières années. Bien que les Aigles de Carthage aient remporté le dernier face-à-face, le Nigeria était sur une série de six matchs d'invincibilité avant ce revers. Avec une seule défaite lors de leurs huit derniers matchs de compétition, nous voyons les Nigérians s'imposer d'une courte tête.

Pronostic 2 Nigeria vs Tunisie : Résultat (1N2) : Victoire du Nigeria @ 2,39 sur Unibet

Ademola Lookman, l'homme des grands rendez-vous

Si Victor Osimhen attire toute l'attention, c'est son compère d'attaque qui s'est illustré lors du premier match. Ademola Lookman, brillant avec l'Atalanta, est un véritable porte-bonheur pour sa sélection : le Nigeria a remporté chacun des sept matchs où il a trouvé le chemin des filets.

Auteur du but de la victoire contre la Tanzanie, Lookman a montré une activité débordante avec de nombreuses touches de balle dans la surface adverse. En pleine confiance, il pourrait bien être celui qui fera la différence face au bloc tunisien.

Pronostic 3 Nigeria vs Tunisie : Buteur à tout moment : Ademola Lookman @ 4,25 sur Unibet

+