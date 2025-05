Pronostic Le Havre Marseille Ligue 1 10/05/2025 : Marseille fait un grand pas vers la Ligue des Champions !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match entre Le Havre et Marseille ce samedi à 21h pour la 33e journée de Ligue 1.

Pronostic Le Havre Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Le Havre Marseille

Victoire de Marseille ⭐à la cote de 1,50 soit une probabilité de 66% de voir les Marseillais se rapprocher un peu plus de la Ligue des Champions.

de voir les Marseillais se rapprocher un peu plus de la Ligue des Champions. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63% d’assister à un match ouvert.

d’assister à un match ouvert. Marseille gagne et Gouiri ou Greenwood buteur ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56% de voir l’un des deux attaquants être décisif dans la victoire marseillaise.

Nous prédisons la victoire 1-2 de l’OM sur la pelouse du Havre.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Rencontre décisive ce samedi soir entre Le Havre et l’Olympique de Marseille. Deux objectifs différents de part et d’autre mais ô combien importants.

D’abord le maintien en Ligue 1, primordial pour l’HAC qui est actuellement 16e et à la place de barragiste. En retrouvant ces dernières semaines de nouvelles couleurs avec un match nul face à Monaco et une victoire à Auxerre, les hommes de Didier Digard relèvent la tête et visent plus que jamais le maintien. Avec deux derniers matchs difficiles à venir pour clôturer cette saison, d’abord phase à Marseille puis sur la pelouse de Strasbourg, le Havre a son destin entre ses mains pour rêver d’un maintien dans l’élite français.

En face, Marseille se présente ce samedi au stade Océane avec l’ambition de s’imposer pour se rapprocher un peu plus de la qualification en Ligue des Champions. Longtemps dauphin du PSG cette saison, les hommes de De Zerbi ont vécu quelques semaines difficiles avant de redresser la tête. Ils restent sur 3 matchs sans défaite et deux victoires écrasantes. Motivés à l’idée de se qualifier en Ligue des Champions, et voyant les concurrents se rapprocher dangereusement, l’OM n’a plus le choix que de l’emporter face à une équipe qu’ils ont souvent dominé.

Une rencontre qui nous promet suspens et intensité ce samedi soir lors du multiplex de l’avant dernière journée de Ligue 1.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Le Havre Marseille

Composition attendue du Havre :

Gorgelin, Nego, Youte Kinkoue, Lloris, Ballo-Toure, Toure, Mwanga, Casimir, Kechta, Soumare, Ayew

Composition attendue de l’OM :

Rulli, Garcia, Kondogbia, Murillo, Merlin, Rongier, Hojbjerg, Luis Henrique, Rabiot, Greenwood, Gouiri

⭐ Marseille s’impose et rapproche Le Havre de la Ligue 2

Marseille joue gros ce samedi au stade Océane, avec l’obligation de s’imposer pour continuer à croire à une qualification européenne. Face à eux, Le Havre, 16e et en position de barragiste, lutte pour sa survie en Ligue 1. Les Normands restent sur une série encourageante, mais l’OM, fort de deux larges victoires et d’un regain de forme collectif, apparaît supérieur dans tous les aspects du jeu.

Avec cette intensité liée au sprint final, les hommes de De Zerbi semblent avoir retrouvé des couleurs et de la motivation, et c’est bien ce qui pourrait faire la différence.

Une victoire phocéenne rapprocherait encore un peu plus le club normand de la relégation, compliquant sérieusement sa mission maintien et voyant ses concurrents directs s’échapper. À deux journées de la fin, chaque point compte, et cette rencontre pourrait peser lourd dans les destins croisés de ces deux formations.

L’OM n’a plus le droit à l’erreur, tandis que Le Havre n’a plus de joker. Un duel à forts enjeux, où Marseille semble avoir des avantages de taille pour faire basculer le match en sa faveur. Deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur, les marseillais se déplacent bien cette saison et sauront dominer la pire équipe de Ligue 1 à domicile.

Pronostic 1 Le Havre vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 1,50 sur Unibet

⭐ Un match ouvert et des buts de chaque côté

Ce duel entre Le Havre et Marseille nous promet un match ouvert et animé.

En effet, lors du match aller, l’OM s’était largement imposé 5-1 au Vélodrome, preuve de sa capacité à faire sauter les verrous havrais. Mais depuis, Le Havre a retrouvé une certaine efficacité devant le but : les hommes de Didier Digard ont marqué au moins un but lors de leurs 13 dernières rencontres en Ligue 1.

En face, Marseille peut s’appuyer sur sa puissance offensive, étant la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, juste derrière le PSG. Avec la bonne forme retrouvée de ses attaquants stars comme Gouiri ou Greenwood, l’OM aura toutes les armes pour faire plier 3e plus mauvaise défense du championnat.

Dans un contexte où les deux équipes ont besoin de points, l’intensité devrait être au rendez-vous. Le Havre n’a plus le choix que d’attaquer pour espérer grappiller un point pour se maintenir, tandis que l’OM veut continuer sur sa lancée pour accrocher l’Europe et se défaire des concurrents directs qui se rapprochent dangereusement.

Tous les ingrédients sont réunis pour voir les deux équipes marquer, dans une rencontre où les défenses pourraient avoir du mal face aux assaut adverses.

Pronostic 2 Le Havre vs Marseille : les deux équipes marquent - cote de 1,58 sur Unibet

⭐ Le duo d’attaque star décisif dans la victoire marseillaise

Dans une fin de saison où chaque détail compte, le duo offensif marseillais composé de Mason Greenwood et Amine Gouiri pourrait bien être la clé du succès phocéen sur la pelouse du Havre.

L’ancien joueur de Manchester United réalise une saison remarquable avec 18 buts inscrits et confirmant son statut de leader technique. De son côté, Amine Gouiri traverse une période étincelante : il reste sur deux matchs consécutifs avec 4 buts inscrits, portant son total personnel à 11 réalisations.

Ces deux joueurs incarnent aujourd’hui le danger numéro un pour les défenses adverses. Dans un match où l’OM part favori, leur influence dans le jeu et leur efficacité devant le but peuvent faire la différence. Ils sont attendus au rendez-vous par leurs supporters et leur entraîneur et se doivent de répondre présent si l’OM veut l’emporter.

Parier sur une victoire de Marseille avec un but de l’un des deux attaquants à la clé, semble tout à fait cohérent au vu des objectifs de l’équipe et du rôle central dans l’animation offensive de ces deux joueurs.

Pronostic 3 Le Havre vs Marseille : Marseille gagne et Gouiri ou Greenwood buteur - cote de 1,78 sur Unibet