Pronostic Dortmund Lille - Ligue des Champions 04/03/2025 : Le Borussia ne perd pas !

Borussia Dortmund vs Lille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Dortmund Lille, pour les 8e de finales de la Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic Dortmund Lille : paris, contexte et compositions

✔️ Les meilleurs paris pour Borussia Dortmund Lille

Dortmund vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent ⭐ cote de 2,13 avec Unibet, soit une probabilité de 46% que le Borussia ne perde pas et que les deux clubs trouvent la faille.

que le Borussia ne perde pas et que les deux clubs trouvent la faille. 2e mi-temps avec le plus de buts ⭐ cote de 1,94 avec Unibet, soit une probabilité de 51% que les 45 dernières minutes du match soient les plus prolifiques.

que les 45 dernières minutes du match soient les plus prolifiques. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ cote de 1,67 avec Unibet, soit une probabilité de 59% que la rencontre compte au moins 3 buts inscrits.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Malgré la cinquième place de Lille en Ligue 1 , ils ont terminé parmi les huit premiers de la phase de groupes de la Ligue des Champions de l’UEFA cette saison. Leurs adversaires des huitièmes de finale, le Borussia Dortmund, ont dû se qualifier par les play-offs, éliminant facilement le Sporting Portugal.

La saison en Bundesliga de Dortmund a été remarquablement pauvre jusqu'à présent. Les hommes de Niko Kovac ont neuf points de moins qu'à ce stade de la saison dernière. Cela fait quatre saisons que Dortmund n’a pas perdu neuf matchs de championnat, mais ils ont déjà atteint ce chiffre avec dix matchs à jouer.

Il semble que la saison de Dortmund repose désormais sur la Ligue des Champions. Bien qu'il soit encore possible de se qualifier pour l'Europe par le biais du championnat, les supporters de BVB vivent pour les phases à élimination directe de cette compétition. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions la saison dernière et ont finalement perdu contre le Real Madrid à Wembley.

Le LOSC de Bruno Genesio a été en grande forme lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions, remportant cinq matchs et n'en perdant que deux sur huit rencontres. Cela inclut des victoires historiques contre le Real Madrid et l’Atlético Madrid, un exploit remarquable étant donné que Lille est entré en Ligue des Champions par le troisième tour de qualification début août.

La forme de Lille en Ligue 1 n'a pas été affectée par leur succès en Ligue des Champions. En fait, cela a motivé l'équipe à rester dans la course au top 4 en Ligue 1. Ils se trouvent actuellement à seulement cinq points de Nice, troisième, et à deux points de l'AS Monaco, quatrième pour la dernière place qualificative en Ligue des Champions. Lille possède la deuxième meilleure défense de la Ligue 1, bien que cela ait été mis à l'épreuve la semaine dernière lors d'un 4-1 infligé par le probable champion, le PSG.

👥 Les effectifs probables pour Dortmund Lille

Composition prévue de Dortmund :

Kobel; Couto, Can, Bensebaini, Schlotterbeck, Gross, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Gittens, Guirassy

Composition prévue de Lille :

Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakite, Gudmundsson, Bouaddi, André, Haraldsson, Bakker, Angel Gomes, David

Les meilleurs paris à prendre pour BVB LOSC

📌 Pronostic 1 Borussia Dortmund vs Lille : Dortmund vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent - cote de 2,13 avec Unibet

Après que Dortmund ait tenu en échec le Sporting pour décrocher leur place en huitièmes de finale, le BVB s'est bien préparé pour leur premier match contre Lille. Ils ont écrasé Union Berlin 6-0 à domicile et ont suivi avec une victoire 2-0 à St. Pauli, gardant une autre feuille propre.

Pendant ce temps, le dernier match de ligue de Lille avant ce choc a été une défaite 4-1 au Paris Saint-Germain. Le PSG a pris une avance de quatre buts en 37 minutes, Jonathan David réduisant l'écart tardivement.

Étant donné l'importance de cette campagne en Ligue des Champions pour Dortmund, il est difficile de les imaginer hors de la compétition pour le match retour. La forme domestique de Dortmund à domicile a été bonne, gagnant près de trois cinquièmes (58%) de leurs matchs et ne perdant que deux rencontres.

Pendant ce temps, Lille n'a remporté que quatre de leurs 12 matchs à l'extérieur en championnat. Par conséquent, le premier de nos pronostics pour Borussia Dortmund vs Lille est que les Allemands évitent la défaite et restent dans la course pour le retour au Stade Pierre-Mauroy. Nous nous attendons également à ce que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

📌 Pronostic 2 Borussia Dortmund vs Lille : 2e Mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,94 avec Unibet

Dortmund n’a concédé qu’un but en première mi-temps lors de leurs dix matchs de Ligue des Champions cette saison. Ils n'ont également marqué que 44% de leurs buts dans les 45 premières minutes.

Quant à Lille, ils n'ont marqué que 41% de leurs buts en Ligue des Champions cette saison en première mi-temps. Typiquement, Dortmund concède leur premier but autour de la 66ème minute.

Tout cela suggère que la première mi-temps sera disputée de manière serrée et tendue. Comme c'est la première de quatre mi-temps dans l'ensemble du duel, aucune des deux équipes ne voudra trop céder dès le début. Avec une probabilité de 48,78%, nous pensons que la deuxième mi-temps comptera plus de buts que la première.

📌 Pronostic 3 Borussia Dortmund vs Lille : Plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,67 avec Unibet

Bien que Dortmund concède rarement en première mi-temps, ils ont concédé 12 buts en dix matchs de Ligue des Champions cette saison. Ils ont également marqué 25 buts en dix matchs, pour une moyenne de 2,5 buts par match.

Lille n'a concédé qu'un but en moyenne par match cette saison, ce qui a été un facteur clé de leur qualification parmi les huit premiers. Cependant, Dortmund a été notoirement prolifique dans les dernières minutes de jeu, marquant neuf de leurs 25 buts dans les 15 dernières minutes.

En fait, 80% des matchs de Dortmund en Ligue des Champions se sont terminés avec trois buts ou plus marqués. Près de deux tiers (62%) des matchs de Lille ont également terminé avec plus de 2,5 buts marqués par match.

Bien que les premiers matchs soient notoirement serrés, nous nous attendons à ce que Dortmund prenne le contrôle en seconde période contre Lille. Avec une probabilité de seulement 56,50%, nous pensons que cela sous-évalue la production offensive de Dortmund au Signal Iduna Park.

