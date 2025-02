Pronostic Barcelone Real Sociedad - La Liga 02/03/2025 : Les Basques marquent au moins un but !

FC Barcelone vs Real Sociedad

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Barcelone Real Sociedad, comptant pour la 26e journée de Liga, ce dimanche à 16h15.

Pronostic Barcelone Real Sociedad : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Real Sociedad

Barcelone vainqueur et les deux équipes marquent ⭐ cote de 2,52 avec Unibet, soit une probabilité de 39% que le Barça gagne et les deux clubs trouvent la faille.

que le Barça gagne et les deux clubs trouvent la faille. La Real Sociedad marque plus de 0,5 buts dans le match ⭐ cote de 1,81 avec Unibet, soit une probabilité de 55% que le club basque marque au moins un but dans le match.

que le club basque marque au moins un but dans le match. Plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps ⭐ cote de 1,74 avec Unibet, soit une probabilité de 57% que la seconde période compte au moins 2 buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes abordent ce duel avec des ambitions légèrement différentes, mais toutes deux sont solidement positionnées dans les hauts rangs du tableau.

Barcelone vise à reprendre le titre de la Liga et fait un effort considérable pour y parvenir. Toutefois, ils font face à une opposition féroce des deux clubs madrilènes.

Les ambitions de la Sociedad sont un peu moindres, car elle tente simplement de réduire l'écart avec le top six.

Le Barça est actuellement en excellente forme, ayant gagné ses cinq derniers matchs de Liga - le seul club à le faire. Ces victoires les ont propulsés en tête alors qu'ils cherchent à remporter la première division espagnole pour la première fois depuis 2022/23.

La Sociedad, quant à elle, a connu une mini résurgence récemment, remportant deux de ses trois derniers matchs en championnat. Cependant, cela fait partie d'un schéma plus large de quatre défaites en six matchs, donc il est juste de dire que les aspects négatifs l'emportent actuellement sur les positifs.

Les effectifs probables pour Barcelone Real Sociedad

Composition prévue de Barcelone :

Szczesny, Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, Gavi, Lopez, Yamal, Lewandowski, Raphinha

Composition prévue de Real Sociedad :

Remiro, Aramburu, Elustondo, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Zakharyan, Marin, Oyarzabal, Kubo, Oskarsson

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Real Sociedad

📌 Pronostic 1 Barcelone vs Real Sociedad : Barcelone gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,52 avec Unibet

Il est difficile de voir au-delà de Barcelone pour l'instant, les géants catalans n'ayant pas encore connu la défaite en 2025. Ils ont remporté 11 de leurs 13 matchs cette année calendrier.

À domicile, le Barça a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Ils ont également remporté un total incroyable de 28 de leurs 29 derniers matchs qu'ils ont accueillis contre la Real Sociedad.

Près de la moitié de ces matchs ont vu la Sociedad marquer. Cependant, ils ont été prolifiques dernièrement, marquant au moins deux fois lors de quatre de leurs cinq derniers matchs en compétition européenne et en championnat.

Malgré cela, cinq défaites lors de leurs six derniers matchs de championnat à l'extérieur suggèrent que d'autres difficultés sur la route sont probables, même avec leur nouvelle touche de finition.

📌 Pronostic 2 Barcelone vs Real Sociedad : Real Sociedad marque plus de 0,5 buts - cote de 1,81 avec Unibet

Pour ceux qui doutent de la victoire du Barça, la cote pour que la Sociedad marque est généreuse. Un record de 11 échecs à marquer en Liga cette saison explique ce prix attrayant. Pourtant, leur résurgence en attaque suggère que les bookmakers se sont concentrés uniquement sur cela.

Avant le clash de la Copa del Rey avec le Real Madrid mercredi soir, la Sociedad avait marqué 14 buts en six matchs. Cela prouve qu'ils peuvent être cliniques face à une équipe de Barça qui n'a gardé que quatre feuilles propres lors de ses 11 matchs de championnat à domicile cette saison.

📌 Pronostic 3 Barcelone vs Real Sociedad : Plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps - cote de 1,74 avec Unibet

Ce pari est pour que la deuxième mi-temps ait plus de 1,5 buts et que la première mi-temps ait moins de 1,5 buts. Bien que cela puisse sembler inhabituel, il y a une logique derrière.

À l'extérieur, un seul des 12 matchs de championnat de la Sociedad cette saison a vu plus de 1,5 buts en première mi-temps. Sur l'ensemble des matchs cette saison, seuls quatre sur 25 en Liga ont atteint cette marque - seuls les matchs de Getafe voient en moyenne moins de buts en première mi-temps.

Cependant, les cinq derniers matchs de championnat de la Sociedad ont tous vu plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps. En fait, ce pari a réussi dans chacun de ces matchs. Douze des 15 derniers buts marqués ou concédés par la Sociedad en Liga sont survenus après la pause. Les matchs du Barça enregistrent en moyenne un record de deux buts par deuxième mi-temps, il est donc probable qu'ils contribuent à une finale passionnante.

Huit des dix derniers buts en championnat marqués par Barcelone l'ont été en deuxième mi-temps. À domicile, seuls un de leurs six derniers matchs de championnat ont vu plus de 1,5 buts en première mi-temps. Il semble donc probable que la deuxième mi-temps produira plus de buts.

