Pronostic Barcelone Real Madrid Coupe du Roi 26/04/2025 : Les Madrilènes gagnent avec Mbappé qui marque !

FC Barcelone vs Real Madrid

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la finale de la Coupe du Roi entre Barcelone et le Real Madrid ce samedi à 22h.

Pronostic Barcelone Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Real Madrid

Victoire du Real Madrid ⭐ à la cote de 3,00 sur Unibet, soit une probabilité de 33% que les Madrilènes gagnent le match et remporte le trophée.

que les Madrilènes gagnent le match et remporte le trophée. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,06 sur Unibet, soit une probabilité de 48% que cette finale compte au moins 4 buts.

que cette finale compte au moins 4 buts. Kylian Mbappé buteur ⭐ à la cote de 2,30 sur Unibet, soit une probabilité de 43% que le capitaine de l'Equipe de France marque.

🔮 Le Real Madrid devrait soulever la Copa Del Rey avec une victoire 3-1 sur le Barça ce week-end.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone a atteint la finale de la Copa Del Rey en battant l'Atlético Madrid 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Ils affronteront leurs rivaux de toujours ce week-end, après que le Real Madrid ait également accédé à la finale en battant la Real Sociedad, également 5-4 sur l'ensemble des deux matchs.

L'équipe de Hansi Flick a montré la voie à suivre pour le Real en Liga cette saison. Ils ont quatre points d'avance sur les Merengues, avec seulement cinq matchs à jouer.

Barcelone s'est également qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir écarté le Borussia Dortmund en quarts de finale. Avec la possibilité de remporter encore trois trophées, la Copa Del Rey serait le premier d'un triplé historique pour les hommes de Flick.

Le Real Madrid a été tout aussi constant jusqu'à présent cette saison, ne perdant que le même nombre de matchs que le Barça (5). Cependant, ils ont marqué 23 buts de moins que les Catalans, ces derniers s'appuyant fortement sur leur avant-centre vétéran Robert Lewandowski.

Le Real a perdu ses trois dernières rencontres en compétition avec Barcelone. Cependant, le retour probable de Kylian Mbappé et Ferland Mendy dans l'alignement ce week-end ajoute plus de rythme et de puissance pour menacer la défense du Barça.

👥 Les effectifs probables pour Barcelone Real Madrid

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny; Kounde, Martin, Cubarsi, Martinez, de Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres.

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois; Valverde, Mendy, Asencio, Rudiger, Tchouameni, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Real

⭐ Les Madrilènes pour gagner leur 2e Copa Del Rey en 3 saisons

Bien que le Real Madrid ait perdu ses trois dernières rencontres dans le Clasico contre Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti peuvent renverser la situation ici. L'absence de Robert Lewandowski dans la ligne d'attaque du Barça laisse les Catalans affaiblis dans le dernier tiers.

En effet, seuls deux autres joueurs ont atteint les doubles chiffres cette saison - Raphinha et Ferran Torres.

Le Real s'est préparé pour sa finale de Copa Del Rey avec une victoire étriquée 1-0 à Getafe mercredi soir. L'équipe d'Ancelotti a ainsi réduit l'écart avec le Barça en Liga. Cela semble quelque peu symbolique avant cette rencontre décisive à l'Estadio de La Cartuja à Séville.

Pronostic 1 : Victoire du Real Madrid - cote de 3,00 sur Unibet

⭐ L'Histoire récente suggère des buts

En regardant leurs récentes confrontations en tête-à-tête, la finale de la Copa Del Rey pourrait comporter de nombreux buts. Cinq des six derniers Clasicos se sont terminés avec quatre buts ou plus marqués.

Bien que le Barça soit privé de Robert Lewandowski, l'équipe de Hansi Flick compte encore de nombreuses options pour marquer des buts. Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal et Dani Olmo ont la puissance de feu pour poser des problèmes.

Le plus récent El Clasico - la Supercoupe d'Espagne - était en janvier lorsque pas moins de sept buts ont été marqués, y compris un carton rouge pour le Barça. Les marchés des paris suggèrent qu'il n'y a que 44,44% de chances que quatre buts ou plus soient marqués ce week-end. Cela en fait le choix de valeur de notre trio de pronostics Barcelone vs Real Madrid.

Pronostic 2 : Plus de 3,5 buts - cote de 2,06 sur Unibet

⭐ Mbappé semble apprécier jouer contre le Barça

L'atout français du Real, Kylian Mbappé, sera presque certainement la principale arme offensive d'Ancelotti ce week-end. Mbappé a un excellent bilan de buts contre Barcelone, ayant marqué sept buts en six matchs compétitifs au cours de sa carrière à ce jour.

Cela inclut ses apparitions pour son ancien club du PSG en Ligue des Champions. Mbappé n'a pas marqué lors du match de La Liga du Real avec le Barça en octobre. Cependant, son historique contre le Barça mérite une probabilité de but supérieure à celle de 46,51% proposée par les marchés des paris cette semaine.

Mbappé n'a pas marqué depuis le 29 mars, c'est donc son moment pour briller à Séville.

Pronostic 3 : Kylian Mbappé buteur - cote de 2,30 sur Unibet

