Pronostic Barcelone Inter Ligue des Champions 30/04/2025 : Les Blaugranas emportent la manche aller avec Raphinha qui marque !

FC Barcelone vs Inter

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale de Ligue des Champions entre Barcelone et l'Inter ce mercredi à 21h.

Pronostic Barcelone Inter : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Barcelone Inter

Victoire de Barcelone et plus de 1,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,74 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que les Blaugranas gagnent la manche aller à domicile dans un match avec au moins 2 buts.

que les Blaugranas gagnent la manche aller à domicile dans un match avec au moins 2 buts. Raphinha buteur ⭐ à la cote de 2,75 sur Unibet, soit une probabilité de 36% que l'attaquant international brésilien marque.

que l'attaquant international brésilien marque. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 2,03 sur Unibet, soit une probabilité de 49% que les Catalans sortent un clean sheet chez eux.

🔮 Nous pronostiquons une victoire 2-0 pour Barcelone à domicile contre l'Inter.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Barcelone et l'Inter arrivent en demi-finale de Ligue des Champions avec des formes très différentes. Les hôtes catalans sont sur leur lancée après avoir récemment remporté la Copa del Rey, tandis que les visiteurs italiens ont perdu quatre matchs d'affilée. Il n'y a qu'un seul favori au Camp Nou pour cette rencontre du dernier carré.

L'équipe de Hansi Flick est sur une série de 15 matchs sans défaite à domicile et n'a pas perdu chez elle en 2025. Pendant ce temps, l'Inter n'a pas bien performé en Serie A la semaine dernière et n'a pas marqué lors de ses trois derniers matchs. Les blessures et les retours clés pourraient certainement jouer un rôle.

Les effectifs probables pour Barcelone Inter

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres.

Composition attendue de l'Inter :

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez.

Les meilleurs paris à prendre pour Barça Inter

⭐ Des équipes dans des formes très différentes

Barcelone accueille son homologue italien avec une grande confiance cette semaine. Ils viennent tout juste de remporter la Copa del Rey, ils sont en tête de La Liga et toujours en course pour un quadruplé incroyable. Pendant ce temps, la saison de l'Inter s'effondre.

La défaite contre la Roma dimanche poursuit une série de trois matchs sans but pour l'équipe de Simone Inzaghi. Ils sont également sans victoire lors de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et ont été éliminés de la Coupe d'Italie par leurs rivaux de l'AC Milan. Dans une saison qui promettait tant, ils pourraient finir les mains vides.

L'équipe de Flick a remporté trois matchs d'affilée, y compris une victoire contre le Real Madrid, et a marqué huit buts en cours de route. De plus, leur longue série d'invincibilité à domicile les met en bonne position. Ils espèrent gagner le match aller.

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire de Barcelone et plus de 1,5 buts dans le match - cote de 1,74 sur Unibet

⭐ Raphinha à la rescousse

Toute équipe serait en difficulté si elle perdait un attaquant avec plus de 30 buts à son actif en une seule saison. Heureusement, Barcelone en a un autre.

Il n'y a aucun doute que la perte de Robert Lewandowski est un gros revers. Il a marqué 40 fois toutes compétitions confondues en 2024/25 et a été un joueur clé du succès du Barça. Cependant, Raphinha compte 30 buts et devra se surpasser à nouveau dans les semaines à venir.

Le Brésilien n'a pas été aussi clinique récemment, mais sa performance en Ligue des Champions avec 12 buts en 12 matchs est remarquable. L'Inter se méfiera de cette menace. Le Barça a prouvé lors de récents matchs qu'ils ont des buteurs, mais il ne fait aucun doute que leur numéro 11 est un joueur à surveiller.

2️⃣ Pronostic 2 : Raphinha buteur - cote de 2,75 sur Unibet

⭐ L'Inter muet offensivement

Les Nerazzurri n'ont pas pu marquer contre Bologne, Milan et Roma ces dernières semaines. Ils ont également plusieurs problèmes de blessure, et dimanche soir, Benjamin Pavard est devenu le dernier joueur à se blesser.

L'absence potentielle de Marcus Thuram pourrait jouer un rôle énorme cette semaine. Il y a aussi des incertitudes pour le Barça. Lewandowski est presque certainement absent, et la disponibilité d'Alejandro Baldé n'est toujours pas confirmée. Malgré qu'ils aient montré qu'ils peuvent fonctionner sans lui, son retour serait un grand coup de pouce.

Même si Thuram revient, il n'est pas clair à quel point il sera en forme. Lautaro Martinez a eu une belle saison, mais même lui a eu du mal lors des trois derniers matchs. Avec une confiance en baisse et une mauvaise forme à l'extérieur, les Catalans auront une véritable opportunité dans cette rencontre.

3️⃣ Pronostic 3 : Les deux équipes ne marquent pas - cote de 2,03 sur Unibet

