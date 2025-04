Pronostic Atlético Barcelone - Coupe du Roi 02/04/2025 : Le Barça ne perd pas dans tous les cas !

Real Madrid vs Real Sociedad

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atlético Barcelone, pour la demi-finale retour de la Coupe du Roi, ce mercredi.

Pronostic Atlético Barcelone : pronostics, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Atlético Barcelone

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62% que les deux clubs trouvent la faille à au moins trois reprises.

que les deux clubs trouvent la faille à au moins trois reprises. Match nul ou Barcelone et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 47% que le Barça ne perd pas et que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que le Barça ne perd pas et que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Entre 3 et 5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,64 sur Unibet, soit une probabilité de 60% que le match compte entre 3 et 5 buts.

🔮 Nous prévoyons une victoire serrée 2-1 pour Barcelone contre l'Atlético.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La forme de l'Atlético Madrid a été inconstante avant le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey contre Barcelone. Ils n'ont pas gagné leurs trois derniers matchs de Liga et ont été éliminés de la Ligue des Champions par leurs rivaux du Real Madrid il y a deux semaines. Ils sont difficiles à battre à domicile, mais le Barça a prouvé récemment qu'il est capable de relever le défi.

Les visiteurs catalans sont en bien meilleure forme. Ils ont remporté six matchs d'affilée, marqué de nombreux buts, et se retrouvent en tête du classement de la Liga. Ils n'ont pas remporté cette compétition depuis 2021 et voient une grande opportunité de changer cela cette année.

👥 Les effectifs probables pour Atlético Barcelone

Composition attendue de l'Atlético :

Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Alvarez, Griezmann.

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Gavi, Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski.

Les meilleurs paris à prendre pour Atlético Barça

Pronostic 1 Atlético vs Barcelone : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,60 sur Unibet

L'Atlético Madrid et Barcelone se connaissent très bien en ce moment. Ils se sont affrontés trois fois depuis le 21 décembre, et un total de 17 buts ont été marqués. Aucune des deux équipes n'a réussi de clean sheet.

La forme actuelle de l'Atlético a ruiné leurs ambitions de titre en Liga, donc ils seront désespérés d'être éliminé en coupe. Ils n'ont pas remporté la Copa del Rey depuis 2013, et ils sont en bonne position ici avec le match retour à domicile. Un match nul 4-4 au match aller était aussi intéressant que possible et laisse le duel grand ouvert.

Quatre rencontres consécutives entre ces deux équipes ont vu plus de 2,5 buts, et toutes deux ont trouvé le filet dans trois. Cependant, l'équipe de Hansi Flick est en superbe forme, ayant gagné six matchs consécutifs depuis le match nul du match aller. L'Atlético, en revanche, n'a remporté qu'un seul des six matchs qui ont suivi.

Pronostic 2 Atlético vs Barcelone : Match nul ou Barcelone et les deux équipes marquent - cote de 2,10 sur Unibet

Les hôtes madrilènes ont encaissé dans sept de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues - y compris les quatre contre le Barça. Même s'ils ont toujours le meilleur bilan défensif en Liga, quelque chose ne tourne pas rond en défense ces derniers temps.

Les Blaugranas ne sont guère solides cependant, ayant concédé neuf buts en dix matchs depuis début février. La différence est que l'équipe de Flick parvient presque toujours à marquer plus qu'elle ne concède. S'ils peuvent le refaire au stade Metropolitano, alors ils se dirigeront vers la finale à Séville.

L'Atlético est réputé difficile à battre à domicile, avec seulement deux défaites cette saison - dont une contre Barcelone le mois dernier. Ils ont aussi marqué dans 19 matchs consécutifs sur leur propre terrain, tandis que les visiteurs ont marqué dans chaque match en 2025. Un vainqueur est difficile à choisir, mais des buts semblent inévitables.

Pronostic 3 Atlético vs Barcelone : Entre 3 et 5 buts dans le match - cote de 1,64 sur Unibet

Les Colchoneros de Diego Simeone devraient voir revenir le meilleur buteur de la compétition, Julian Alvarez, après qu'il a été ménagé le week-end. Il a commencé sur le banc pour le match nul 1-1 contre l'Espanyol, mais sera presque certainement réintégré pour celui-ci. L'Argentin compte cinq buts en Copa del Rey en 2024/25 et sera désireux d'ajouter à son total.

Les Catalans, quant à eux, auront de nouveau Raphinha disponible pour commencer - et Robert Lewandowski est en pleine forme. Le Brésilien a raté la victoire 4-1 sur Gerone en raison d'un retour rapide de ses obligations internationales, mais il était tout de même inclus sur le banc. Lui et Lewandowski, qui a marqué deux fois lors de son dernier match, devraient débuter ensemble à Madrid.

L'absence de Dani Olmo pour cause de blessure est certainement un coup dur pour Flick, mais ils ont toujours de nombreuses options offensives. Avec 82 buts en championnat jusqu'à présent, plus 18 en coupe, ils ne manquent pas de buts. Avec une place en finale en jeu, attendez-vous à un match plus prudent que les deux dernières rencontres entre ces deux équipes.

