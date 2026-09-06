Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'avantage du terrain et la solidité défensive d'Arsenal permettent aux Gunners de l'emporter dans ce derby londonien.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Chelsea

1N2 - Arsenal à la cote de 1,67 sur Betclic

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,68 sur Betclic

Buteur à tout moment - Kai Havertz à la cote de 2,50 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Chelsea

Pronostic des buteurs : Arsenal - Kai Havertz, Bukayo Saka ; Chelsea - Joao Pedro

La défense du titre de Premier League par Arsenal n'aurait pas pu mieux démarrer. Les Gunners affichent un sans-faute après deux matchs, une dynamique qu'ils aimeraient prolonger. Ils sont également l'une des deux seules équipes du championnat à n'avoir encaissé aucun but, aux côtés des promus de Hull City.

Ce n'est guère surprenant, sachant que leur titre a été bâti sur une grande stabilité défensive. Même privé de William Saliba, blessé, le secteur défensif de Mikel Arteta n'a montré aucun signe de faiblesse. Les Nord-Londoniens sont restés fidèles à eux-mêmes lundi soir, s'imposant 1-0 lors de leur déplacement à Villa Park.

Ils seront véritablement mis à l'épreuve par un Chelsea qui a démarré fort sous les ordres de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. L'ancien joueur de Liverpool affrontera pour la première fois en tant qu'entraîneur son ami d'enfance. La rencontre est présentée comme un duel entre les frères basques. Alonso doit être satisfait de ce qu'il a vu de son équipe jusqu'ici.

Chelsea se rend à l'Emirates Stadium à égalité de points avec les champions, mais avec deux places de retard au classement. Le match de dimanche est l'occasion pour les deux équipes de prendre le dessus sur leur rival local et de poser un jalon pour la saison.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Chelsea

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz

Composition attendue de Chelsea : Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers, Pedro

Une domination récente pour les Gunners

Outre le fait d'être les champions en titre et de faire figure de favoris pour conserver leur couronne, Arsenal traverse une bonne période. Le club a remporté ses trois derniers matchs officiels, y compris ce périlleux déplacement à Aston Villa. Disputer un derby londonien à l'Emirates Stadium devrait fournir une motivation supplémentaire aux Gunners.

Les hommes d'Arteta n'ont perdu qu'un seul de leurs 29 derniers derbies londoniens en Premier League et restent invaincus lors des 16 dernières rencontres de ce type. La tâche s'annonce difficile pour Chelsea, mais si une équipe peut perturber le rythme des hôtes, c'est bien elle. Les Blues affichent également trois victoires en trois matchs cette saison toutes compétitions confondues, et ils pourraient se montrer difficiles à contenir.

Cependant, le club de l'ouest londonien a perdu ses quatre dernières visites en championnat à l'Emirates, sur un score cumulé de 11-2. Arsenal reste invaincu face à Chelsea lors de leurs neuf dernières confrontations en championnat et douze au total. La rencontre correspondante de la saison dernière s'était soldée par un score de 2-1 en faveur des champions, un résultat qui pourrait bien se reproduire dimanche.

Pronostic 1 Arsenal vs Chelsea : 1N2 - Arsenal à la cote de 1,67 sur Betclic

Le feu de Chelsea en attaque

Nous l'avons évoqué, Arsenal fait partie des deux seules équipes du championnat à ne pas avoir encaissé de but. Ce n'est pas un hasard, Arteta ayant fait de la solidité défensive une priorité. Pourtant, la possible absence de Christian Mosquera, blessé, et les débuts d'Ezri Konsa comme titulaire pourraient fragiliser cet équilibre.

La ligne d'attaque de Chelsea est assurément à surveiller de près. Les Blues forment l'attaque la plus prolifique de Premier League, avec sept buts inscrits en deux matchs. Les hommes d'Alonso ont créé dix grosses occasions en deux rencontres, seul Brighton faisant mieux avec onze.

Les visiteurs auront confiance en leur capacité à percer la défense des hôtes dimanche. Leur puissance de feu est réelle. Après avoir marqué neuf buts en trois matchs, les Blues devraient au moins trouver la faille face à la meilleure défense du championnat. De plus, trois des quatre dernières confrontations directes ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 2 : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,68 sur Betclic

Face à un adversaire familier

Kai Havertz s'épanouit depuis son passage du West au North de Londres. S'il a connu le succès chez les Blues, son niveau de jeu s'est encore élevé à Arsenal. Arteta l'a titularisé lors des deux matchs de championnat, le laissant sur le terrain pendant les 90 minutes à chaque fois.

L'international allemand a ouvert son compteur dès la première journée, après seulement 15 minutes de jeu. S'il n'a pas trouvé le chemin des filets face à Villa, il a beaucoup travaillé pour le collectif. Sa série de deux buts lors de ses trois derniers matchs en fait une option intéressante.

Il convient de souligner que Havertz a inscrit trois buts lors de ses quatre derniers matchs à domicile face à son ancien club. Nous penchons donc pour un but de sa part dimanche, même si d'autres options paraissent plus évidentes pour ce pari. En termes de valeur, il offre le meilleur compromis.

Pronostic 3 Arsenal vs Chelsea : Buteur à tout moment - Kai Havertz à la cote de 2,50 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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