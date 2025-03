Pronostic Angleterre Albanie - Qualifs Coupe du monde 2026 21/03/2025 : Les Three Lions gagnent sans encaisser de buts !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angleterre Albanie, pour les qualifs de la Coupe du monde 2026, ce vendredi à 20h45.

Pronostic Angleterre Albanie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre Albanie

Victoire de l'Angleterre et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66% que les Three Lions l'emportent avec un clean sheet.

que les Three Lions l'emportent avec un clean sheet. Angleterre gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 ⭐ à la cote de 1,88 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que les Anglais gagnent sans concéder de buts.

que les Anglais gagnent sans concéder de buts. L'Angleterre mène d'un but à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,52 sur Unibet, soit une probabilité de 39% que la sélection anglaise mène à la pause sur le plus petit des écarts.

🔮 L'Angleterre est attendue pour s'imposer confortablement 3-0 face à une Albanie affaiblie par les blessures.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

C'est la première journée de la prometteuse campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. Dans un groupe comprenant l'Albanie, Andorre, la Lettonie et la Serbie, les visiteurs de vendredi à Wembley pourraient être leur test le plus difficile dans le groupe K.

Thomas Tuchel s'est préparé pour ce match contre l'Albanie depuis plusieurs semaines. L'Angleterre a été presque impeccable dans son groupe de Ligue des Nations, à l'exception d'une défaite choc à domicile contre la Grèce.

Tuchel devrait aligner plusieurs visages familiers dans son premier onze de départ contre l'Albanie, avec quelques nouveaux noms. Bien que ces nouvelles recrues soient des débutants, la plupart d'entre eux sont en grande forme sur le plan national. Ils devraient bien s'adapter face à une nation qui a terminé à la dernière place de son groupe de Ligue B en Ligue des Nations.

L'Albanie n'a remporté que deux de ses six matchs de groupe de Ligue B lors de sa récente campagne de Ligue des Nations. Ils n'ont également réussi à marquer que quatre buts dans ces matchs, soulignant leur plus gros problème. Les Albanais se rendent à Londres sans plusieurs défenseurs titulaires, dont Mario Mitaj et Elseid Hysaj. En même temps, l'absence du trio offensif Anis Mehmeti, Taulant Seferi et Mirlind Daku sera également un coup dur.

👥 Les effectifs probables pour Angleterre Albanie

Composition attendue de l'Angleterre :

Pickford; James, Lewis-Skelly, Guehi, Burn, Rice, Bellingham, Foden, Rashford, Bowen, Kane.

Composition attendue de l'Albanie :

Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Laci, Ramadani, Asllani, Asani, Bajrami, Muci, Broja.

Les meilleurs paris à prendre pour Angleterre Albanie

Pronostic 1 Angleterre vs Albanie : Victoire de l'Angleterre et les deux équipes ne marquent pas - cote de 1,51 sur Unibet

Avec seulement quatre buts en six matchs de Ligue des Nations B, l'Albanie ne semble pas bien armée face à l'Angleterre. En fait, l'Albanie n'a marqué qu'un seul but en six rencontres contre les Three Lions. Cela rend une victoire de l'Angleterre sans encaisser un but probable.

La défense anglaise pourrait inclure deux débutants avec Myles Lewis-Skelly et Dan Burn. Ces deux joueurs sont en grande forme avec Arsenal et Newcastle respectivement, et devraient être capables de contenir l'attaque en difficulté de l'Albanie.

Pronostic 2 Angleterre vs Albanie : L'Angleterre gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 - cote de 1,88 sur Unibet

Seulement 50 % des rencontres de l'Angleterre contre l'Albanie ont affiché trois buts ou plus. Bien qu'ils aient écrasé l'Albanie 5-0 à Wembley en novembre 2021, nous hésitons à prédire un festival de buts ici. Cela est principalement dû aux changements que Thomas Tuchel apporte à l'équipe de départ, ce qui pourrait parfois affecter la cohésion sur le terrain. Néanmoins, nous attendons toujours qu'ils signent une victoire.

Couvrir les scores de victoire 1-0, 2-0 et 3-0 prend en compte la possibilité que l'Albanie rende la tâche plus difficile à l'Angleterre que prévu. Cela renforce également l'idée que l'Albanie ne pourra pas tester Jordan Pickford de l'autre côté.

Pronostic 3 Angleterre vs Albanie : L'Angleterre mène d'un but à la mi-temps - cote de 2,52 sur Unibet

Étant donné que c'est une nouvelle équipe d'Angleterre et le début d'une nouvelle ère sous Tuchel, le début du match pourrait être prudent. Bien qu'une première mi-temps sans but ne soit pas prévue, le troisième de nos pronostics pour Angleterre vs Albanie est que l'Angleterre mène d'un seul but à la mi-temps. Nous sommes restés confiants tout au long de cette analyse que l'Albanie ne marquera pas. Par conséquent, nous soutenons finalement un score à la mi-temps de 1-0 ici.

L'Angleterre est cotée à seulement 1,39 avec Unibet pour marquer un but ou moins en première mi-temps. Par conséquent, des cotes de 2,52 pour une marge de victoire d'un but à la mi-temps nous offrent une bien meilleure valeur sur le fait que l'Angleterre marque une fois dans les 45 premières minutes.

