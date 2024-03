Prévention de la dépendance aux jeux d'argent

Apprenez tout sur les jeux d'argent responsables avec notre guide sur la façon de parier en toute sécurité avec les bookmakers français en 2024.

Apprendre à parier en toute sécurité est un facteur extrêmement important lorsqu'il s'agit de placer vos paris avec les bookmakers français.

Le jeu est une activité qui peut et doit être considérée comme amusante et divertissante tant que vous jouez de manière responsable.

Notre article a pour but d'offrir des conseils sur la façon de repérer si le jeu devient un problème, sur les façons dont il peut affecter négativement votre santé physique et mentale, ainsi que des conseils sur la façon de chercher de l'aide et de s'assurer que vous jouez en toute sécurité.

Conseils pour un jeu plus sûr : Comment jouer en toute sécurité en 2024

Il existe un certain nombre de méthodes pour vous aider à jouer en toute sécurité lorsque vous pariez en France.

Certaines sont de votre propre initiative, tandis que d'autres sont proposées par tous les bookmakers français afin d'encourager les joueurs à parier en toute sécurité avec eux.

Fixer des limites de dépôt

Les limites de dépôt sont proposées par tous les bookmakers. Elles permettent aux joueurs de fixer une limite au montant d'argent qu'ils déposent sur leur compte pendant une certaine période.

Cette période peut aller d'un jour à un mois, tandis que les limites elles-mêmes sont décidées par l'utilisateur, à moins que le bookmaker ne décide d'intervenir et de mettre en place ses propres limites.

Il s'agit de l'une des méthodes de jeu les plus simples, mais toujours efficace, car elle garantit que vous ne pouvez pas déposer plus d'un certain montant sur une période spécifique.

Tenez-vous-en à votre bankroll

La création d'une bankroll, un capital d'argent dédié, est l'un des meilleurs moyens pour les utilisateurs de jouer en toute sécurité. Il s'agit d'une méthode qui permet aux joueurs de fixer une limite de perte ou de gain pour une période donnée, par exemple un jour, une semaine, un mois, etc.

Une fois cette limite atteinte, qu'il s'agisse de la limite de gains ou de pertes, les joueurs doivent s'arrêter de jouer pour le reste de la période qu'ils ont choisie.

Il est très utile de s'en tenir à sa bankroll, car cela permet d'éviter aux utilisateurs de courir après leurs pertes ou de se lancer dans des séries de gains insoutenables.

Faites des pauses régulières

Faire une pause est un autre moyen simple mais efficace de s'assurer que vous jouez en toute sécurité.

La grande majorité des bookmakers français ont mis en place un système de rappel pour permettre aux joueurs de faire une pause et les informer de la durée de leur activité sur leur site.

Ces rappels permettent aux utilisateurs de se déconnecter de leur compte s'ils le souhaitent, afin de les aider à faire des pauses régulières et d'éviter les paris irresponsables.

Lisez et comprenez toutes les conditions générales

Tous les bookmakers proposent des conditions générales qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du bookmaker en question

Les joueurs peuvent ainsi éviter les pièges des sites, ce qui leur permet de rester en sécurité et de garder le contrôle de leurs paris.

Effets des jeux d'argent sur la santé mentale

L'une des principales conséquences des jeux d'argent est leur impact négatif sur la santé mentale.

Le stress financier qui peut résulter du jeu peut amener les utilisateurs à réagir différemment, avec des expériences d'anxiété et de dépression comme résultat potentiel.

Celles-ci peuvent alors avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être des joueurs, en raison des problèmes que le jeu problématique peut causer dans la vie personnelle et familiale des parieurs.

Il est important de rester attentif à tout signe indiquant que la santé mentale d'un joueur est affectée par les paris, afin que les joueurs puissent contrôler leurs habitudes de jeu avant qu'elles ne commencent à faire des ravages.

Jeu problématique : Comment repérer et aider ceux qui en ont besoin ?

Il est essentiel d'aider une personne à reconnaître qu'elle a peut-être un problème de jeu pour l'aider à le surmonter, et il est donc très important de savoir quels sont les signes à surveiller.

L'augmentation du stress ou de l'anxiété peut être un indicateur clé, car les joueurs deviennent de plus en plus stressés en raison de leurs habitudes et des pertes potentielles qu'ils peuvent subir.

L'auto-exclusion des amis et de la famille est un autre indicateur d'un problème de jeu.

Les joueurs problématiques peuvent éviter de passer du temps avec leurs proches, afin de cacher leurs habitudes de jeu ou d'éviter tout jugement potentiel de la part de leurs proches.

Le temps excessif passé à jouer, et donc l'argent excessif dépensé au jeu, est un autre signal majeur, qui devient prévalent lorsque vous essayez de récupérer vos pertes ou de maintenir des séries de gains insoutenables.

Emprunter de l'argent pour maintenir ses habitudes de jeu est l'un des moyens les plus faciles de savoir si quelqu'un a un problème de jeu et s'efforce de maintenir ses propres habitudes de dépenses délétères.

Si vous remarquez que quelqu'un présente l'un de ces problèmes, ou si un joueur à problèmes vient vous demander de l'aide, il est important de connaître les meilleurs moyens de l'aider à surmonter son problème.

L'un de ces moyens est d'être une option vers laquelle ils peuvent se tourner pour parler de leurs problèmes, et il est essentiel que vous n'émettiez aucun jugement dans ce cas.

Vous leur offrez ainsi un espace sûr pour parler de leurs problèmes.

Organismes pour un jeu responsable

Il existe un grand nombre d'organisations de jeu plus sûr avec lesquelles vous pouvez entrer en contact, toutes offrant des services de soutien similaires aux joueurs compulsifs.

L'ANJ

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) est l’autorité administrative indépendante, chargée de la régulation des paris sportifs et des jeux d'argent et de hasard en France.

Joueurs info service

Joueurs info service est un service dépendant de l’agence Santé publique France, établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la Santé.

Ce service national offre une aide anonyme et confidentielle à distance en matière de jeu et de dépendances. Il recense, met à jour et met à disposition du public l’annuaire national des structures spécialisées en addictologie.

Il est possible de contacter Joueurs info service via un chat et par téléphone au 09 74 75 13 13, de 8h à 2h, 7 jours sur 7.

Centre de soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sont des structures chargées d'assurer les actions de prévention et de soins pour les personnes atteintes d'addiction à des produits (drogues, alcool) ou des comportements (jeux, sexe, troubles alimentaires...)

Evalujeu : site d'évaluation et de conseils personnalisés sur vos pratiques de jeu

Evalujeu est un site proposé par l’ANJ, permettant aux joueurs d’évaluer leur pratique des jeux d’argent.

Le site livre des conseils aux joueurs et à leur entourage et des outils pour maîtriser son jeu en cas de pratique problématique.