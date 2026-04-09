Cotes pour le vainqueur de la Premier League : Le moment est-il venu de s'opposer aux favoris Arsenal ?

Erling Haaland est en pleine forme, et les Cityzens sont invaincus depuis quatre matchs. Ils semblent de retour dans la course alors qu'ils visent à combler l'écart avec ceux qui les précèdent.

Vainqueur de la Premier League Cotes Arsenal 1.93 Liverpool 3.80 Manchester City 5.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Arsenal

Les hommes de Mikel Arteta performent bien actuellement, et il sera très satisfait de leurs progrès sur tous les fronts. Même avec leurs problèmes de blessures, ils parviennent à gagner des matchs. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et sont sur une série de quatre matchs sans défaite depuis leur défaite contre Liverpool. De plus, leur défense semble très solide, ce qui est une caractéristique clé pour les prétendants au titre.

Avec trois buts encaissés en sept matchs, les Gunners se sont avérés difficiles à battre. Il est incertain qu'ils puissent maintenir ce niveau. Cependant, ils pourraient y parvenir, car ils ont recruté de nombreux joueurs cet été. Il semble toujours qu'Arsenal ait plus de joueurs de valeur à aligner, ce qui pourrait inquiéter d'autres clubs de la Premier League.

Ils restent les favoris pour le titre, bien qu'ils ne soient pas particulièrement attractifs actuellement.

Liverpool

Liverpool a perdu trois matchs consécutifs pour la première fois depuis 2023, et la réaction a été prévisible. Les défaites contre Crystal Palace, Galatasaray et Chelsea n'ont pas été bien reçues. Cependant, la situation n'est pas aussi désastreuse que certains le suggèrent. Le manque de buts, compte tenu de leur attaque coûteuse, va être une préoccupation pour Arne Slot.

Les Reds retrouveront probablement leur élan une fois que tous les nouveaux joueurs seront bien intégrés, et ils disposent de nombreux joueurs de qualité. Leur défense est un problème, c'est pourquoi les Gunners estiment avoir une opportunité de les devancer pour le titre cette saison. Ils seront de toute façon dans la course et gagneront confortablement plus de matchs qu'ils n'en perdront dans les mois à venir.

Manchester City

Manchester City pourrait être un pari intéressant, car ils sont actuellement cinquièmes et trois points derrière. Cependant, ils se sont remis de leur léger faux pas contre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion. Les hommes de Guardiola sont invaincus depuis sept matchs toutes compétitions confondues. De plus, Erling Haaland est en grande forme, ayant inscrit 15 buts lors de ses 13 derniers matchs.

Les Cityzens ont bien joué contre Arsenal lorsqu'ils se sont rencontrés récemment en Premier League, et leur équipe regorge de talents. Même avec plusieurs joueurs clés absents, Manchester a réussi à suivre les leaders dans une certaine mesure. Cependant, ils ont un écart à combler au classement. Ce qui se passera lors des trois prochains matchs avant d'affronter Liverpool pourrait être crucial pour tous les clubs dans la course au titre.

Ils ont certainement le plus de valeur parmi les options les plus probables et ont une réelle chance s'ils peuvent maintenir leur série actuelle.

+