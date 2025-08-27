Cotes pour le vainqueur de la Premier League : Nouveaux co-favoris dans la course au titre

Arsenal dispose désormais de suffisamment de joueurs pour gérer ce type de problème, mais nous ne devrions pas sous-estimer Liverpool, qui a également un bilan de 100 % jusqu'à présent.

Marché des Vainqueurs de la Premier League 25/26 Cotes Arsenal 2,75 Liverpool 2,75 Manchester City 5,50 Chelsea 9,00 Tottenham 26,0

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le talent offensif d'Arsenal explique leur statut de favori

Arsenal a réussi son premier test de la saison 2025/26 de la Premier League avec une victoire difficile 1-0 contre ses rivaux de longue date, Manchester United. Les Gunners ont enchaîné avec un succès dominant 5-0 contre le promu Leeds United à l'Emirates Stadium.

Les hommes de Mikel Arteta n'ont pas été affectés par la blessure de l'ailier vedette Bukayo Saka lors du match contre Leeds. Ils disposent de nombreuses options offensives supplémentaires par rapport aux saisons précédentes, grâce aux ajouts de Noni Madueke et Eberechi Eze.

Ils ont également un véritable numéro neuf de niveau élite, Viktor Gyökeres. Le Suédois a inscrit un doublé pour ses débuts à domicile, un avertissement pour le reste de la Premier League.

Les Gunners auront le test ultime de leurs chances de titre ce week-end lorsqu'ils affronteront Liverpool à Anfield. Arteta devra se passer de Saka pour le déplacement à Merseyside, tandis que Martin Ødegaard est également incertain.

Si Arsenal parvient à éviter la défaite ou même à prendre les trois points malgré ces deux absences influentes, il est probable que les paris sur leur victoire au trophée 25/26 augmenteront considérablement.

Liverpool

Les champions en titre pourraient ne pas être d'accord avec les faibles cotes d'Arsenal sur le marché des Vainqueurs de la Premier League. Les Reds d'Arne Slot ont également un bilan de 100 % cette saison, surmontant des revers pour gagner contre l'AFC Bournemouth et à Newcastle réduit à dix.

Cette saison, la défense des Reds est peut-être leur plus grande préoccupation. Liverpool a déjà concédé quatre buts en deux matchs. Ils semblent beaucoup plus ouverts à l'arrière lors des deux rencontres jusqu'à présent cette saison.

Il est divertissant de voir une équipe qui se concentre simplement sur le fait de marquer un but de plus que ses adversaires chaque semaine. Cependant, il est discutable de savoir si cela est durable pour une saison entière. Arsenal avait la défense la plus solide de la ligue la saison dernière et semble avoir maintenu cette solidité tout en ajoutant du talent offensif.

Il sera très intéressant de voir le résultat de leur confrontation ce week-end, car cela pourrait donner le ton pour le reste de la campagne.

Manchester City

Il n'est jamais sage de sous-estimer Pep Guardiola et Manchester City. Malgré une troisième place et un retard de 13 points sur les champions Liverpool la saison dernière, City est rafraîchi et puissant.

Le Ballon d'Or de l'année dernière, Rodri, est de retour après une longue blessure. City est une équipe beaucoup plus solide lorsqu'il est au milieu de terrain. Ils ont perdu neuf matchs sans Rodri la saison dernière.

Il reste encore des facteurs incertains concernant cette équipe remaniée de City. La situation avec leur gardien de but est encore incertaine. Les erreurs de James Trafford lors de la défaite à domicile contre Tottenham ont suscité des inquiétudes. Des joueurs comme Rayan Cherki et Tijjani Reijnders doivent également prouver qu'ils peuvent réussir après le départ de Kevin De Bruyne.

Chelsea

Les vainqueurs de la Coupe du Monde des Clubs 2025, Chelsea, sont invaincus lors de leurs deux premiers matchs de championnat, marquant cinq fois et n'encaissant qu'un seul but. Leur victoire dominante contre leurs rivaux londoniens de West Ham a montré leur style de jeu de plus en plus solide.

Plusieurs joueurs d'Enzo Maresca ont trouvé le chemin des filets au London Stadium. C'est un bon signe que les Blues ne dépendent pas d'un ou deux joueurs pour marquer la plupart de leurs buts cette saison.

Trouver un système pour que João Pedro et Liam Delap jouent ensemble est le plus grand défi de Maresca cette saison. S'il parvient à le faire tout en intégrant des joueurs comme Estevão et Jamie Gittens, Chelsea pourrait ne pas être loin du sommet du classement de la Premier League.

Les Blues ont l'équipe avec l'âge moyen le plus jeune cette saison, à 23,2 ans. Ainsi, leur inexpérience pourrait être un problème lors des moments décisifs.

Tottenham

Thomas Frank a très bien commencé son mandat à Tottenham. Depuis son passage de l'ouest à l'est de Londres, le Danois semble avoir rajeuni l'équipe des Spurs. Ils étaient un peu perdus sous Ange Postecoglou, malgré leur succès européen.

Leur style de jeu en contre-attaque s'est déjà révélé très efficace, comme en témoigne leur victoire 2-0 à Manchester City, obtenue avec seulement 38 % de possession. Les Spurs ont eu plus de tirs au but et plus de tirs cadrés que City.

Kudus, Johnson et Richarlison forment un trio offensif puissant. João Palhinha semble avoir ajouté de la stabilité au milieu de terrain défensif pour aider à protéger la défense. Le problème de Tottenham est le nombre de bons joueurs dans l'équipe, Dominic Solanke étant le seul remplaçant pour l'attaquant Richarlison.

Ils pourraient terminer dans le top quatre s'ils évitent les blessures. Cependant, une course au titre semble peu probable.

Le meilleur pari pour le titre de la Premier League cette saison est actuellement Chelsea, avec une probabilité de seulement 11,1 %. Leur triomphe en Coupe du Monde des Clubs a créé une mentalité de gagnant cet été. Cependant, leur jeune âge et leur naïveté pourraient être à la fois un atout et un inconvénient, car ils n'ont rien à perdre.

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