Cotes pour le meilleur buteur de la Premier League : Šeško et Ekitike en lice

Bien que Šeško et Ekitike ne soient pas les favoris des bookmakers, ils ont tout de même une chance puisqu'ils ont rejoint Manchester United et Liverpool.

Meilleur buteur de la Premier League Cotes Erling Haaland 2.20 Mo Salah 6.00 Alexander Isak/Viktor Gyokeres 7.00 Hugo Ekitike 21.0 Benjamin Sesko 23.0

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Cotes pour le meilleur buteur de la Premier League

Comme prévu, les favoris actuels pour le Soulier d'Or incluent le gagnant de la saison dernière et les favoris. Erling Haaland mène la danse, car on s'attend à ce que Manchester City réalise une bien meilleure campagne. Il est suivi de près par Mo Salah, le champion en titre. Alexander Isak vient ensuite et est attendu comme un sérieux prétendant, qu'il reste à Newcastle United ou qu'il rejoigne Liverpool.

Ensuite, il y a un autre nouvel arrivant, Viktor Gyökeres, qui a un très bon bilan de buts récents. Il pourrait être le joueur clé dont Arsenal a besoin et a certainement le potentiel pour marquer beaucoup cette saison. Comme pour beaucoup d'autres, il y a cependant des inquiétudes quant à son adaptation à la Premier League.

D'autres joueurs connus comme João Pedro, Cole Palmer, Ollie Watkins et Dominic Solanke ont également été mentionnés, mais leurs chances semblent faibles. Aujourd'hui, nous examinons si Šeško et/ou Ekitike peuvent également relever le défi.

Benjamin Šeško

On s'attendait depuis un moment à ce que Šeško rejoigne la Premier League, et les fans des Red Devils étaient ravis lorsque son transfert a été confirmé. Le joueur de 22 ans a bien performé ces dernières années et pourrait être un excellent ajout pour Ruben Amorim.

L'attaquant a remporté plusieurs trophées avec le RB Salzbourg avant de rejoindre le RB Leipzig. Il a également marqué 18 buts lors de chacune des trois dernières saisons. La saison dernière, il en a inscrit 26 pour le club et le pays, un record qui lui a valu son transfert onéreux à Old Trafford. Tout le monde à Manchester United sera impatient de le voir maintenir cette forme.

Fait intéressant, selon les statistiques de la Bundesliga de la saison dernière, il a également dépassé son xG. Le Slovène a marqué 13 buts en championnat pour Leipzig, soit 3,1 de plus que ce que son xG suggérait. Cela montre son efficacité, dont Amorim pourrait vraiment tirer parti.

Les Red Devils n'ont pas beaucoup d'attaquants non plus. Par conséquent, on s'attend à ce que Šeško joue beaucoup. Rasmus Højlund n'a pas été à la hauteur des attentes, et Joshua Zirkzee n'a pas eu un grand impact. Cependant, Matheus Cunha et Šeško ont le potentiel d'être un duo d'attaque dangereux.

Šeško pourrait être un prétendant, mais cela dépendra en grande partie de la performance de l'ensemble de l'équipe de United. Il ne peut pas gagner seul.

Hugo Ekitike

Ekitike pourrait être le meilleur pari en termes de valeur. On s'attend à ce que Liverpool marque beaucoup de buts cette saison, et le Français pourrait en être une pièce maîtresse. Il a déjà marqué à Wembley lors du Community Shield, et c'est probablement le premier d'une longue série.

Le joueur de 23 ans avait un xG de 21,7, le deuxième plus élevé de tous les joueurs de la Bundesliga la saison dernière. De plus, il faisait partie des meilleurs buteurs de la division, ayant inscrit 15 buts.

Bien sûr, il cherchera à améliorer son taux de conversion, mais il sera entouré de joueurs de qualité à Anfield. L'attaque de Slot, avec des joueurs comme Mo Salah, Florian Wirtz et Cody Gakpo, pourrait être extrêmement puissante.

Il est encore incertain s'ils signeront également Isak, et s'ils le font, alors les chances d'Ekitike pour un Soulier d'Or diminueraient. Cependant, tant qu'il reste à St. James' Park, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort se donnera les moyens de défier Haaland et les autres. Ayant marqué 22 buts en 2024/25, il a montré qu'il pouvait marquer souvent.

Il est également un contributeur, car il a obtenu 12 passes décisives lors de sa dernière campagne. Cela sera également attendu de lui sur le Merseyside. Cependant, l'international français a été signé pour sa capacité à marquer des buts, et il est probable qu'il marque souvent.

Ekitike est certainement un prétendant. Son potentiel est énorme, et il a déjà montré qu'il pouvait marquer des buts en Angleterre. C'est un joueur à surveiller.

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