Pourquoi il est peut-être temps de ne plus parier pour un OM en difficulté

La 2e place et la LDC sont encore entre les mains des Marseillais. Mais s'opposer à eux comme vice-champions peut s'avérer intéressant.

Marseille a commencé l'année 2025 en pleine forme. Cependant, les résultats récents, en particulier contre certains adversaires, inquiètent Roberto De Zerbi.

Paris Cotes Vainqueur Ligue 1 sans le PSG - Monaco 4.00 Nice dans le top 3 3.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La perte de points de Marseille suscite des inquiétudes

Avant le match contre Nice, le 26 janvier, Marseille n'avait perdu que trois de ses 18 matches de Ligue 1 et comptait cinq points d'avance sur le troisième. Le PSG était largement en tête, mais cela devait toujours être le cas. Cependant, la deuxième place semblait assurée. Aujourd'hui, ils ont perdu autant de fois lors de leurs sept derniers matches, et les autres se rapprochent.

Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que la victoire de Lens la semaine dernière a mis fin à une série de quatre défaites. Auxerre n'avait plus gagné depuis 11 matches lorsqu'ils l'ont battu. L'autre défaite, face à Nice, a été concédée contre un concurrent direct pour une place dans le trio de tête.

Aujourd'hui, les Phocéens se rendent au Parc des Princes pour y affronter une équipe du PSG en pleine forme et pourraient perdre leur deuxième place d'ici la fin du week-end. Au cours des neuf derniers matches de la saison, ils devront affronter cinq des dix premiers du classement actuel, dont les rivaux pour la LDC, Monaco et Lille. Ils n'ont battu que trois des dix premiers depuis le début du mois d'octobre.

Deux défaites lors des trois derniers matches à l'extérieur sont inquiétantes, et deux autres matches à l'extérieur sont à venir, ce qui pourrait sérieusement affecter leur position. Avec une pause internationale après le PSG, un mauvais résultat pourrait perdurer jusqu'au retour. Un résultat positif, en revanche, serait exactement ce qu'il leur faut pour rebondir.

Une place pour la Ligue des champions menacée

Alors qu'il y a quelques mois, le club était en bonne forme avec cinq points d'avance sur la troisième place, il n'y a plus que trois points qui le sépare de Nice, 3e. Nice pourrait passer deuxième ce week-end si les choses se passent bien, tandis que Monaco et Lille ne sont pas très loin derrière. Même si Lyon a sept points de retard, il peut encore se mêler à la course s'il fait un bon parcours.

Quatre équipes sont au-dessus des Marseillais au classement de la forme sur les six derniers matches, et ils n'ont marqué plus de 2 buts qu'une seule fois au cours de leurs 10 derniers matchs. L'équipe de De Zerbi n'a également terminé que deux matches sans but en 11 rencontres toutes compétitions confondues en 2025 jusqu'à présent. Ils doivent se remettre sur les rails s'ils ne veulent pas perdre davantage de terrain.

De son côté, Nice a remporté quatre de ses 15 derniers matches de Ligue 1 et Monaco est en bonne position pour bien terminer la saison. De plus, Lille a remporté cinq de ses huit derniers matches et va avoir la LDC en ligne de mire. À neuf journées de la fin, les Marseillais ont raison de surveiller leurs rivaux.

L'un des grands problèmes de Marseille est qu'il est passé d'une large surperformance par rapport à son xG en début de saison à une stagnation en 2025. Ils n'ont dépassé leurs buts attendus qu'une seule fois cette année, et c'était lors du premier match de janvier. S'ils ne s'attaquent pas à ce problème, rater la deuxième place ne sera peut-être pas leur plus grande préoccupation, mais rater la LDC le sera peut-être.