Pourquoi faut-il éviter de miser sur des internationaux de retour comme Mbappé ?

La France est forte sans Mbappé, mais son retour la renforce. En est-il de même pour la Belgique avec Courtois et l'Angleterre avec Rashford ?

Kylian Mbappé, Marcus Rashford et d'autres reviennent sur la scène internationale cette semaine. Il est difficile de parier sur le fait qu'ils joueront un rôle important.

Mbappé, une nouvelle menace pour la France

La France de Didier Deschamps est une équipe redoutable, quelle que soit son équipe de départ, mais il ne fait aucun doute que Mbappé lui apporte quelque chose de plus. La France est invaincue depuis cinq matches et la star du Real Madrid aura à cœur de porter cette série à six. Vous pouvez miser sur lui à 2.50 sur Unibet en tant que buteur.

La Croatie n'est pas en grande forme et n'a pas gagné depuis trois matches. Les Français verront donc une opportunité dans ce quart de finale aller de la Ligue des Nations. Ils seront confiants de conclure l'affaire à domicile, mais une victoire à Split serait un énorme coup de pouce. Mbappé augmente sans aucun doute leurs chances d'y parvenir.

Les Bleus n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs quatre dernières sorties à l'extérieur. Cependant, avec le retour de son meilleur attaquant et la grande forme d'Ousmane Dembélé, la France devrait marquer plus de buts qu'elle n'en encaisse. Un pari sur les deux équipes marquent à 1,69 sur Unibet peut être envisagé.

Le renouveau de Rashford

Il n'a pas fallu longtemps à Rashford pour retrouver sa place dans l'équipe d'Angleterre après avoir pris la décision audacieuse de quitter Manchester United. Au vu de ses performances à Aston Villa jusqu'à présent, il le mérite amplement.

L'attaquant n'a pas encore marqué pour Villa, mais il a déjà délivré quatre passes décisives pour les Villans, ce qui lui a valu d'être rappelé par Thomas Tuchel. On ne sait pas encore s'il sera titulaire contre l'Albanie vendredi soir, mais on peut s'attendre à ce qu'il le soit. Si c'est le cas, un but ne serait pas une surprise.

Vous pouvez obtenir plus de 3,5 buts à 2,30 sur Unibet, et avec plus de 3 buts lors des quatre derniers matches de l'Angleterre, c'est un pari solide. Les Albanais n'ont qu'une victoire en neuf matches, mais ils ont rendu la vie difficile à des équipes comme l'Italie et la Croatie l'année dernière. Ils ont également marqué lors de sept de leurs neuf derniers matches à l'extérieur, mais les Three Lions restent sur quatre victoires en six matches avant ce match.

Tuchel voudra que sa campagne de qualification pour la Coupe du monde - et celle de l'Angleterre - démarre sur les chapeaux de roue. Il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Le retour de Courtois : tout le monde n'est pas content

On pourrait s'attendre à ce que le retour d'un joueur clé du Real Madrid après presque deux ans d'absence soit salué par tous les supporters belges. Pourtant, ce n'est pas le cas depuis que Rudi Garcia a ramené la star aux 102 sélections au bercail - un joueur a même quitté l'équipe nationale.

Pourtant, la qualité de Courtois est indéniable et la Belgique est plus difficile à battre avec lui dans les buts. La décision de Koen Casteels de se retirer en raison du traitement « tapis rouge » réservé au gardien des Merengues a fait froncer les sourcils, mais beaucoup l'ont comprise. Garcia, cependant, semble préférer Courtois de toute façon, et il serait très choquant qu'il ne soit pas titulaire contre l'Ukraine cette semaine.

Les hommes de Serhiy Rebrov marquent régulièrement, ayant trouvé le chemin des filets lors de six matches consécutifs depuis septembre. Toutefois, il convient de noter que la dernière équipe à les avoir battus était la Belgique, sous la houlette de Domenico Tedesco.

En 2022 et 2023, l'ancien sélectionneur, âgé de 32 ans, a gardé trois fois sa cage inviolée lors de ses cinq derniers matches internationaux et n'a perdu qu'un seul de ces matches. Aujourd'hui, il fait son retour en sélection après un exil de 22 mois qu'il s'est imposé, et il aura à cœur de reprendre le flambeau là où il l'a laissé.

Les Diables rouges de Garcia ont une probabilité de victoire de 79% selon Unibet et devraient éliminer en deux manches contre les Ukrainiens.