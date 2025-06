Pronostic Portugal vs Espagne 08/06/2025 : victoire de l'Espagne avec moins de 2,5 buts

Découvrez nos 3 pronostics et conseils de paris pour le match de Ligue des Nations Portugal vs Espagne.

Ils sont fournis par notre expert en football européen avant la finale qui aura lieu le 8 juin 2025 à 21h00.

Les meilleurs paris pour Portugal vs Espagne



Victoire de l'Espagne à une cote de 1,92 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,20 avec Winamax

Victoire de l'Espagne (1ère mi-temps) à une cote de 2,35 avec Winamax

⭐ Notre prono : l'Espagne brisera le rêve de Cristiano Ronaldo avec une victoire 2-0 à l'Allianz Arena.



Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les rivaux de toujours, le Portugal et l'Espagne, se retrouvent à nouveau lors de la finale de la Ligue des Nations dimanche soir à Munich. Les Portugais n'ont pas battu l'Espagne dans une grande compétition depuis 2004, ils auront donc à cœur de rattraper le temps perdu. Roberto Martinez, lui-même espagnol, a orchestré la course du Portugal jusqu'à la finale. Ses ajustements en seconde mi-temps contre l'Allemagne en demi-finale ont renversé la vapeur en faveur du Portugal, avec Cristiano Ronaldo émergeant une fois de plus comme le héros probable.

Le Portugal est resté invaincu lors de sa campagne de groupe en Ligue des Nations, obtenant des victoires notables contre la Croatie et la Pologne. Ils ont également écrasé le Danemark 5-2 lors du match retour de leur quart de finale. Leur onze de départ se classe parmi les meilleurs d'Europe actuellement.

L'Espagne a connu un parcours tout aussi simple vers les phases à élimination directe de la Ligue des Nations. Ils ont seulement devancé de justesse les Pays-Bas en quart de finale, s'en remettant finalement à une séance de tirs au but pour décider de leur sort. Cependant, les hommes de Luis de la Fuente ont été à leur meilleur niveau en demi-finale contre la France. Ils ont balayé les Bleus lors de la première heure, avec des joueurs comme Lamine Yamal et Nico Williams en grande forme.

Les effectifs probables pour Portugal vs Espagne

🇵🇹 Composition attendue de Portugal : Costa ; Neves, Mendes, Dias, Inacio, Silva, Neves, Fernandes, Trincao, Neto, Ronaldo

🇪🇸 Composition attendue de Espagne : Simon ; Porro, Cucurella, Le Normand, Huijsen, Zubimendi, Merino, Pedri, Williams, Yamal, Oyarzabal

Miser sur le talent jeune de La Roja pour surpasser le Portugal

L'Espagne a de loin été l'équipe la plus impressionnante des demi-finales de la Ligue des Nations. Ils ont pris une avance de 4-0 puis 5-1 lors de leurs dernières rencontres avec la France. Bien que les Bleus aient répliqué tardivement, les dégâts avaient déjà été causés par la sensation de 17 ans Lamine Yamal et le rapide Nico Williams.

La Roja n'est pas étrangère aux grandes scènes. Ils sont les champions en titre de la Ligue des Nations, ainsi que les champions d'Europe en titre. Il est tout simplement impossible d'ignorer leurs qualités étoilées. Avec une probabilité de 54,05 % de battre le Portugal, nous pensons que c'est un prix équitable à soutenir. La dernière victoire du Portugal sur l'Espagne dans une grande compétition remonte à leur victoire 1-0 à l'Euro 2004. Beaucoup de choses ont changé depuis - les Espagnols ont remporté cinq trophées majeurs au cours des deux dernières décennies.

⚽Pronostic 1 Portugal vs Espagne : Victoire de l'Espagne à une cote de 1,85 avec Winamax

Les affrontements ibériques ont tendance à être peu prolifiques en buts

Après la victoire palpitante de l'Espagne 5-4 sur la France en demi-finale, vous pourriez supposer qu'il est évident de parier sur le marché des plus de buts dimanche. Cependant, les données des confrontations directes suggèrent le contraire. Cinq des six dernières rencontres entre les nations rivales ont vu deux buts ou moins. Seulement trois buts ont été marqués lors de leurs quatre dernières rencontres.

Il y a beaucoup en jeu lors du match de dimanche, nous nous attendons donc à ce que l'équipe portugaise plus expérimentée essaie de contenir les Espagnols à Munich. Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 47,62 % de chances de moins de 2,5 buts. C'est le plus gros pari de valeur parmi nos prédictions Portugal vs Espagne, car nous pensons que la probabilité est plus proche de 60 %.

⚽Pronostic 2 Portugal vs Espagne : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,10 avec Winamax

L'Espagne prendra l'avantage à la mi-temps

En tant que favoris clairs pour la finale de la Ligue des Nations dimanche soir, il est important d'examiner les tendances actuelles entourant l'Espagne de la Fuente.

Premièrement, ils ont marqué en premier lors de leurs huit derniers matchs compétitifs. Il est intéressant de noter qu'ils ont également mené à la mi-temps lors de cinq de leurs six derniers matchs compétitifs. Cela suggère que La Roja est prête à commencer rapidement et à prendre le contrôle des matchs dès le début.

Malgré cela, les marchés de paris n'accordent qu'une chance de 41,67 % à l'Espagne de gagner la première mi-temps du match de dimanche. Étant donné que La Roja a mené dans 83,33 % de ses six derniers matchs à la pause, c'est également un excellent pari de valeur.